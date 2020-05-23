Залкалиани: В Ереване сожалеют из-за ситуации с заявлением главы Минздрава Армении

Армянская сторона сожалеет, что неверно интерпретированное заявление министра здравоохранения Арсена Торосяна расстроило грузинских коллег. Об этом в эфире телеканала «Имеди» сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Согласно сообщениям армянских СМИ, Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система в Грузии отличается от армянской, причем не в лучшую сторону. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии можно объяснить недостатками с точки зрения методологии и качества проводимых в соседней стране тестов.

За этими сообщениями последовала острая реакция со стороны медицинского истеблишмента Грузии. Высокопоставленные чиновники здравоохранения заверили, что статистика страны по коронавирусу абсолютно прозрачна.

По словам Залкалиани, посредством дипломатических каналов грузинская сторона потребовала от соответствующих государственных ведомств Армении разъяснений. «Естественно, как только из СМИ мы получили оповещение о подобных заявлениях, незамедлительно было реагирование посредством дипломатических каналов… Конечно же, говоря мягко, это было очень некорректно по отношению к соседней и дружественной стране, в том числе, со стороны официальных лиц, со стороны таких высоких официальных лиц, как министр здравоохранения», - заявил министр.

Залкалиани сообщил, что Минздрав Армении передал свою позицию через посольство Грузии в Ереване. Армянская сторона подчеркивает, что «высказывания их министра здравоохранения, озвученные в СМИ, были неправильно интерпретированы». Глава МИД Грузии считает, что эта информация обязательно должна быть перепроверена и уточнена.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что усилия Грузии в борьбе с COVID-19 высоко оценивают международные партнеры, в том числе, Всемирная организация здравоохранения. «Я хочу верить, что это была неправильная интерпретация СМИ и эта обеспокоенность, которую выразил министр здравоохранения Армении в недавно поступившем в посольство звонке, является искренней», - добавил он.