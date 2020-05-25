Глава Тувы находится в больнице с коронавирусной инфекцией

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Вместе с ним в больнице с коронавирусной инфекцией оказались несколько чиновников правительства региона - "у кого-то воспаление легких, кто-кто в лёгкой форме, кто-то лежит в реанимации", отметил он.

"Мы знали, что заболеем… Но кто-то должен работать, обязан нести ответственность… Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит. У кого-то – воспаление лёгких… Но врачи – молодцы, у нас всё хорошо здесь", — рассказал Шолбан Кара-оол.

Судя по видео, Шолбан Кара-оол находится в обычной палате в больнице в Кызыле, предназначенной для пациентов с COVID-19. По последним данным в Туве зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусом, один из них умер.

Глава Тувы пообещал руководить регионом дистанционно и больше не сообщать о своём состоянии, чтобы никого не пугать. Он ещё раз рекомендовал всем придерживаться строгого карантина.