Желающие отдохнуть в Крыму пройдут 14-дневную изоляцию. За свой счёт

Приезжающих в Крым будут принудительно отправлять на две недели в обсерватор за свой счёт или за счёт работодателя, объявил глава российской администрации аннексированного полуострова Сергей Аксёнов. Это касается как туристов, так и приехавших в командировки. Исключение составят только сотрудники, отправленные в Крым органами государственной власти России.

Аксёнов подчеркнул, что тех, кто не сможет заплатить за пребывание в обсерваторе сразу, после выписки будут преследовать в судебном порядке.

"Мы с удовольствием ждём граждан России, но только когда откроется курортный сезон", – резюмировал глава российской администрации Крыма. По его словам, решение о взимании средств за обсервацию – это не "желание насолить", а часть мер по борьбе с COVID-19.

Ранее Аксёнов заявлял, что туристический сезон в Крыму в этом году вряд ли начнётся, и что в лучшем случае будет возможен лишь местный туризм внутри региона.

По официальным данным, на 24 мая в аннексированном Крыму зарегистрировано 326 случаев заражения коронавирусом. Скончались три человека.