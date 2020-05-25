В Северной Осетии в психиатрической больнице у пациентов и врачей нашли коронавирус

В психиатрической больнице Северной Осетии коронавирус подтвердился сразу у 13 человек. Восемь заболевших – пациенты медицинского учреждения, а пять – врачи. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Для инфицированных выделили отдельный корпус.

"Источником заражения мог стать пациент, который в период обострения был доставлен в медучреждение через скорую. В ходе первичного осмотра у него не было симптомов коронавируса. Они проявлялись позже", – пояснили "Кавказ.Реалии" в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в медучреждении есть одиннадцать пациентов с неподтвержденным коронавирусом, но с его клиническими проявлениями. Они также находятся в отдельном корпусе.

Еще девятерых из-за тяжелого протекания болезни пришлось лечить в условиях клинической больницы скорой помощи. За ними организован специальный уход.

По данным на 23 мая, в республике зафиксировано 2645 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.