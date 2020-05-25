В Гудаури сгорело популярное кафе «Витамин». ВИДЕО

Цены на газ в Европе быстро падают из-за слабого спроса на фоне сохраняющихся карантинных ограничений из-за коронавируса, а также роста поставок энергии из возобновляемых источников, пишет Reuters.

Европейский рынок переполнен, ёмкости для хранения газа начинают подходить к концу. Часть опрошенных Reuters трейдеров считает, что стоимость европейских газовых контрактов к 30–31 мая упадёт до нуля или даже уйдёт в отрицательные значения.

На европейском эталонном газовом рынке, голландском хабе TTF, цена контракта с поставкой следующим днем 22 мая упала на 20 процентов, до нового исторического минимума €2,50 за мегаватт-час – меньше $26,4 за тысячу кубометров, подсчитал РБК. "Если предложение будет оставаться таким же высоким до момента переполнения емкостей для хранения, мы можем увидеть отрицательные цены, потому что признаков улучшения ситуации со спросом пока нет", – сказал Reuters один из трейдеров.

Поставщики газа не собираются сокращать добычу – затраты на ее восстановление могут оказаться слишком высокими, пишет The Bell. В результате, согласно прогнозам аналитиков Refinitiv, доступные газохранилища могут быть заполнены до конца июля.

"Газпром" продает газ на экспорт по ценам выше спотовых европейских. В 2019 году эта премия составляла $35–47 за тысячу кубометров. Компания пока рассчитывает на среднегодовую цену $133 за тысячу кубометров. Реальная средняя экспортная цена в марте составила $125. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100.

Чтобы снизить ущерб от падения цен, "Газпром" начал сокращать поставки в Европу. В январе – апреле 2020 года они уже снизились на 21,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. Но если поставки сжиженного природного газа из Катара на этом фоне продолжат расти, сокращение не остановит снижения цен – сложится такая же ситуация, как на рынке нефти до апрельской новой сделки ОПЕК+, сказал РБК профессор парижского института Sciences Po Тьерри Бро.