Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили с Днём независимости Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днём независимости страны. Об этом сообщает агентство Trend.

«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника дружественной Грузии – Дня независимости.

Нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений добрососедства и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты высокого уровня между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других сферах – характерные особенности наших связей. Уверен, что благодаря совместным усилиям это сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться на благо наших народов.

Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с грузинским народом и в это трудное время, когда человечество столкнулось с пандемией COVID-19.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии – постоянного благосостояния», - говорится в поздравительном письме.