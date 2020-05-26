Чеченские СМИ: родственники боевиков прокляли «Новую газету» и потребовали извинений

Родственники участников незаконных вооруженных формирований, проживающие в Чечне, написали коллективное письмо в адрес главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, в котором прокляли издание и потребовали извинений и официального опровержения. Об этом заявляют местные провластные СМИ.

Как сообщается, поводом недовольства стала статья исследовательницы и правозащитницы Екатерины Сокирянской под названием "Наш папа в плену", где рассказываются истории вдов и родственников убитых боевиков или участников террористических организаций, об отношении власти и правоохранительных органов к таким семьям.

"Вы и вся ваша редакция зашли слишком далеко! Вы абсолютно бесцеремонно вторглись туда, куда вас не звали!", – начинается опубликованное обращение.

Авторы письма утверждают, что родственники участников НВФ живут обычной жизнью и работают в государственных учреждениях и силовых структурах.

"Будьте вы все прокляты, если не прекратите эту войну, которую ведете против нашего народа! Ваши попытки противопоставить нас чеченской власти обречены на провал, потому что, во-первых, мы ею довольны, а во-вторых, власти все наши люди – родственники, коллеги, друзья!", – говорится в обращении.

Авторы задаются вопросами, знает ли Муратов, что "по инициативе Главы Чеченской Республики уже который год из Сирии возвращаются вдовы и дети боевиков террористической организации ИГ?", или "что Рамзан Кадыров простил даже тех людей, которые собирались совершить на него покушение?".

"Нас, родственников этих людей, многие тысячи! И послушайте - каждый из нас всей душой ненавидит ваше издание, и терпеть не может ни Вас, как главного редактора, ни ваших журналистов, которым плевать на жизни и чувства людей, лишь бы сдать статью в печать. (…) У нас есть только одна проблема - ваши журналисты, которые не дают нам спокойно жить!", – пишут авторы письма.

В конце обращения они требуют удалить статью, выпустить официальное опровержение и извиниться, "если хватит благоразумия, перед всеми людьми, о которых говорил сотрудник вашей газеты".

В апреле глава республики Рамзан Кадыров, недовольный статьей в "Новой газете", назвал её "врагом народа". В статье рассказывалось, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Как написала журналистка Елена Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в связи с чем люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".

Кадыров назвал содержание чушью и пригрозил Милашиной. Она обратилась в Следственный комитет с заявлением об угрозах.