ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарства для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Решение, по его словам, было принято из соображений безопасности после недавней публикации исследования в медицинском журнале "Ланцет". Оно показало, что препарат может повысить риск смерти среди пациентов с COVID-19.

Ученые проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.

Глава ВОЗ заявил, что оба препарата в целом безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

Между тем в России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. На тот момент Россия получила более 68 тысяч упаковок этого препарата из Китая на безвозмездной основе. При этом во временных методических рекомендациях российского министерства здравоохранения указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.

Недавно президент США Дональд Трамп признался, что в течение двух недель принимал гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом.

Между тем, ВОЗ предупреждает об опасности второй волны эпидемии коронавирусной инфекции и призывает страны, где наметилось улучшение ситуации, не расслабляться. В организации подчеркивают необходимость сохранять социальную дистанцию и наращивать тестирование для выявления новых случаев заражения коронавирусом.