ВОЗ: центр пандемии сейчас на американском континенте

Центр пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас находится на американском континенте. Об этом заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения сегодня, 26 мая, глава Панамериканской организации здравоохранения Кларисса Этьен.

Она выразила особую обеспокоенность ситуацией в Бразилии, которая в последние семь дней, как правило, была на первом месте по числу смертей от COVID-19 за сутки в мире - опережая даже США, которые остаются на первом месте по числу выявляемых за сутки инфицированных. При этом в Соединенных Штатах число новых жертв коронавируса и новых случаев заболевания постепенно снижается, а в Бразилии растет.

По мнению представительницы ВОЗ, для стран Латинской Америки еще не настало время ослаблять карантинные ограничения. Десятки тысяч зараженных коронавирусом выявлены в таких странах, как Перу, Чили, Эквадор, Колумбия.

В Бразилии, по данным на 26 мая, выявлено более 370 тысяч инфицированных, это второе место в мире - после США и перед Россией. Специалисты считают, что реальное число существенно выше. Умерли в Бразилии от COVID-19 больше 20 тысяч человек.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, представитель правых сил, до последнего не верил в опасность нового коронавируса, сравнивал его с гриппом и высмеивал ​карантинные меры, принятые правительствами других стран. Губернаторы штатов Бразилии, которая является федеративной республикой, обладают немалой властью и могут сами принимать решения, связанные с карантинными ограничениями - в ряде регионов они введены, но не по всей стране.

В США сегодня вступил в силу запрет на въезд в страну приезжих из Бразилии. Первоначально планировалось ввести запрет на два дня позднее, в четверг - сообщает «Голос Америки». Запрет распространяется на всех иностранных граждан, побывавших в Бразилии в течение двух недель до предполагаемого въезда в США. Ввести запрет потребовал президент Дональд Трамп, заявивший: »Я не хочу, чтобы сюда приезжали заболевшие люди и заражали наших граждан».