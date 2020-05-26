Британский министр ушел в отставку из-за скандала с советником Джонсона

Один из министров британского правительства ушел в отставку из-за скандала вокруг Доминика Каммингса, советника премьер-министра, которого обвиняют в нарушении правил карантина.

Дуглас Росс – младший министр по делам Шотландии в кабинете Бориса Джонсона – заявил, что его не полностью устроили объяснения, которые дал Каммингс, и что существенное большинство британцев – и избиратели в округе, который Росс представляет в Палате общин, – осуждают действия советника премьера.

Росс стал первым членом кабинета, ушедшим в отставку в связи со скандалом, который уже привел к спорам в правящей Консервативной партии и падению рейтинга премьер-министра.

Более 30 членов парламента от Консервативной партии призвали Джонсона уволить Каммингса, к этому же призвали лидеры оппозиционных партий.

Каммингс оказался под огнем критики после того, как пресса узнала, что в марте он вместе с женой и сыном отправился из Лондона на север Англии после того, как его жена почувствовала симптомы коронавирусной инфекции. Критики Каммингса выражают возмущение тем, что советник Джонсона совершал частные поездки в период, когда такой возможностью не могли воспользоваться миллионы британцев.



В воскресенье Джонсон обсудил ситуацию со своим советником, после чего заявил, что целью поездки Каммингса было обеспечение ухода за его ребенком на время болезни жены, что он понимает родительские чувства своего советника и считает, что тот действовал «ответственно и в рамках закона».

Сам Каммингс в понедельник провел в Лондоне продолжительную пресс-конференцию, на которой отказался признать какую-либо вину. ​

Ведущие члены кабинета министров поддержали Джонсона, заявив, что объяснения его советника были достаточными.

Скандал уже сказался на популярности премьер-министра. Как пишет Daily Telegraph, рейтинг Джонсона, по данным агентства Savanta, за несколько дней упал на 20 процентов.

В Британии, где жертвами коронавирусной инфекции стали более 35 тысяч человек, продолжают действовать довольно жесткие карантинные меры, хотя в последние дни их начали ослаблять.