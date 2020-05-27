Кадыров впервые появился на публике после сообщений о госпитализации

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник показался на публике – впервые с 21 мая, когда появились официально не подтверждённые сообщения о его госпитализации с коронавирусной инфекцией.

Фотография, на которой изображён Кадыров, опубликована в его телеграм-канале. Утверждается, что он провёл в Грозном совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. "На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц", – говорится в сообщении от имени Кадырова.

Речь идёт о мусульманском празднике Ураза-байрам, который отмечался в воскресенье. Кадыров записал поздравление с праздником, однако на видео звучал только его голос, а сам он в кадре не появлялся.

В четверг издание Baza, а также источники агентств ТАСС и "Интерфакс" сообщили о том, что Кадыров был госпитализирован в Москве. В тот день в Москву из Грозного прилетел самолёт А-319, которым пользуется глава Чечни. Утверждалось, что у Кадырова коронавирусная инфекция, поражены лёгкие. Сам Рамзан Кадыров никак не комментировал эти сообщения, представители властей Чечни заявляли, что глава республики в Грозном, а его здоровье в порядке. При этом то, что Кадыров не появляется на публике, в том числе и в праздничный день, не комментировалось.

В понедельник, как сообщает "МБХ медиа", самолёт Кадырова вернулся в Грозный из Москвы.

По официальным данным, в Чечне было выявлено 1133 инфицированных коронавирусом, 13 из них умерли.