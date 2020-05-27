СМИ: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

На июньской встрече ОПЕК+ Россия может предложить сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти до сентября вместо его смягчения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Согласно апрельским договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу почти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года и до 6 миллионов до мая 2021-го.

Россия по условиям сделки сокращает нефтедобычу до 8,5 миллиона баррелей в день в мае-июле. По данным издания, в Минэнерго обсуждают сохранение квоты в течение ещё двух месяцев.

По словам одного из собеседников газеты, ужесточение позиции России связано с давлением основного партнера по соглашению Саудовской Аравии, которая недовольна текущим уровнем цен на нефть, несмотря на то что спрос начал восстанавливаться в связи постепенной отменой ограничений из-за коронавируса. Наиболее оптимальной для королевства ценой на нефть являются $80 за баррель.

При этом в мае Саудовская Аравия,ОАЭ и Кувейт пошли на дополнительное снижение добычи сверх обязательств ОПЕК+ .После этого можно было предполагать, что "взамен от России потребуются новые уступки", пишет "Коммерсантъ".

У российских нефтяных компаний нет единой позиции о продлении нынешних квот, отмечает издание.