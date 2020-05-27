Уволенный за утрату доверия глава Чувашии обжаловал указ Путина в суде

На сайте МИД России накануне опубликовали вопросы и ответы относительно Договора по открытому небу, выйти из которого планируют США. Запрет Москвы на полёты близ Абхазии и Южной Осетии – одна из причин решения Вашингтона.

В МИД России указывают на «деструктивную позицию Грузии», но готовы отменить ограничения на полёты в 10-километровых зонах вдоль российских границ – если ограничение для Москвы снимет и Тбилиси.

«Вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН (п.1 Статьи I и п. 2 раздела I Статьи III) о том, что Договор предназначен для проведения наблюдательных полётов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полёты над своей территорией. Однако, похоже, что грубейшее нарушение ничуть не обеспокоило США и других поборников «безупречного выполнения» Договора, даже тогда, когда из-за деструктивной позиции Грузии в 2018 году в рамках ДОН вообще не удалось провести ни одного наблюдательного полёта. Очевидно, несмотря на их громогласные заявления о ценности ДОН для архитектуры безопасности в регионе от Ванкувера до Владивостока, они готовы пожертвовать этим соглашением ради того, чтобы раздуть политические амбиции Тбилиси и подтолкнуть его к конфронтации с Россией.

С целью сохранения Договора и выведения ситуации из тупика в апреле 2018 г. мы отменили ограничения на полёты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе. В то же время зарезервировали за собой право вернуться к этому вопросу в будущем и предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полёты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приёму российских миссий. Это неотъемлемая часть российского заявления.

К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полёте в 10-км зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 г.

Возобновление наблюдательных полётов по ДОН в 2019 г. после годичного перерыва, вызванного деструктивной позицией Грузии, также стало возможным лишь благодаря ответственному походу России. Мы не стали запрашивать квоту на полёт над Грузией, хотя имели на это полное право.

Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить приём российских полётов над своей территорией. Кстати, именно вариант «технической» развязки в отношении допуска наблюдательных полётов без ущерба для политических взглядов сторон на статус Абхазии и Южной Осетии рассматривался в качестве возможного в опубликованном в 2018 году докладе Госдепартамента США о соблюдении договоров и выполнении договорённостей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. К сожалению, сейчас в Вашингтоне предпочитают об этом не вспоминать», - сказано в заявлении МИД.