Посольство США комментирует бордеризацию и заявление МИД РФ по Центру Лугара

Посольство США в Грузии выступило с заявлением о продолжающемся процессе бордеризации на разделительной линии и кампании против центра имени Лугара.

«В то время как весь мир поздравляет Грузию с Днем независимости, и отмечает успехи Грузии в борьбе против COVID-19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, осуществляемой управляемыми Россией силами вдоль разделительной административной линии с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Южной Осетией.

В течение последних двух недель управляемые Россией силы незаконно возвели ограждения и активизировали процесс незаконной бордеризации вблизи 12 грузинских сел.

Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России дезинформационная кампания, в том числе распространение лживых измышлений о центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом.

США не ослабят своей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы повторяем наше требование: Россия должна прекратить оккупацию 20 процентов территории Грузии, выполнить свои обязательства от 2008 года, вывести свои силы и прекратить блокирование предоставления международной гуманитарной помощи», - говорится в заявлении посольства США в Грузии.