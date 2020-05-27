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Помпео: Гонконг более не может рассчитывать на особый подход
«Гонконг более не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, так как не поддерживает высокую степень автономии от Китая», - заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он напомнил об обсуждаемом сейчас Пекином законопроекте о безопасности Гонконга. Этот документ «лишь последний пункт в череде событий, которые подрывают автономию Гонконга и его свободы», подчеркнул глава Госдепартамента.
По словам Помпео, сегодня он направил уведомление Конгрессу, которое касается подхода, применявшегося к Гонконгу до и после июля 1997 года, когда британцы передали суверенитет над этой территорией Китаю.
В прошлом году Конгресс и президент США Дональд Трамп приняли закон, который обязывает Госдепартамент не менее раза в год подтверждать, что бывшая британская колония сохраняет достаточно независимости, чтобы оправдывать особые благоприятные торговые условия для него со стороны Вашингтона и поддерживать статус одного из мировых финансовых центров. Также по этому закону, официальные лица Гонконга, ответственные за нарушения прав человека, могут быть подвергнуты санкциям – включая запрет на выдачу виз и заморозку финансовых активов.
Ранее Майк Помпео резко раскритиковал КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. На прошлой неделе документ начало рассматривать Всекитайское собрание народных представителей. Помпео подчеркнул, эти меры идут вразрез с законодательством региона и не учитывают мнение его жителей.
В Гонконге законопроект вызвал новую волну протестных выступлений. Протестующие говорят, что планируемые изменения противоречат принципу «одна страна, две системы». В воскресенье на многотысячных акциях были задержаны около двухсот демонстрантов.
В прошлом году в автономии были длительные протесты против планов прокитайского руководство Гонконга принять закон об экстрадиции подозреваемых в различных преступлениях на материковый Китай. Под давлением манифестантов, утверждавших, что поправки могут быть использованы для борьбы с диссидентами, они так и не вступили в силу.
Другие новости дня
В Батуми за неподчинение требованиям полиции задержали 30 человек
За неподчинение полиции и мелкое хулиганство в Батуми задержали 30 человек, организовавших акцию с требованием освободить двух местных жителей - Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе, задержанных за хулиганство.
«Исходя из высокого общественного интереса, МВД публикует кадры, где отражен факт хулиганства, на основании которых сотрудники полицейского департамента Аджарии 7 мая задержали двух человек в Батуми и предъявили обвинение еще четырем в соответствии со статьей 239 Уголовного кодекса Грузии. В настоящее время задержанные находятся в предварительном заключении», - говорится в сообщении МВД.
Ведомство отмечает, что родственники и близкие задержанных провели акцию протеста в Батуми с требованием освободить обвиняемых, в ходе которой пытались перекрыть центральную дорогу. «Несмотря на многочисленные законные требования полиции, протестующие продолжали нарушать общественный порядок и пытались перекрыть дорогу насильственным путем», - сказано в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что в Батуми произошла драка между полицией и участниками акции протеста. Инцидент произошел на проспекте Церетели после того, как сотрудники полиции не позволили протестующим перекрыть улицу и призвали их перейти на другую сторону. Участники акции не подчинились этому требованию, после чего и были задержаны.
Посольство США комментирует бордеризацию и заявление МИД РФ по Центру Лугара
Посольство США в Грузии выступило с заявлением о продолжающемся процессе бордеризации на разделительной линии и кампании против центра имени Лугара.
«В то время как весь мир поздравляет Грузию с Днем независимости, и отмечает успехи Грузии в борьбе против COVID-19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, осуществляемой управляемыми Россией силами вдоль разделительной административной линии с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Южной Осетией.
В течение последних двух недель управляемые Россией силы незаконно возвели ограждения и активизировали процесс незаконной бордеризации вблизи 12 грузинских сел.
Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России дезинформационная кампания, в том числе распространение лживых измышлений о центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом.
США не ослабят своей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы повторяем наше требование: Россия должна прекратить оккупацию 20 процентов территории Грузии, выполнить свои обязательства от 2008 года, вывести свои силы и прекратить блокирование предоставления международной гуманитарной помощи», - говорится в заявлении посольства США в Грузии.
В Батуми протестующие устроили драку с полицией
В Батуми сегодня, 27 мая, произошла драка между полицейскими и участниками акции протеста, требующими освободить двух задержанных за хулиганство местных жителей - Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе.
Родственники задержанных с утра провели акцию протеста у здания правительства Аджарии с требованием их освобождения, а затем устроили шествие по улицам города.
По информации Общественного вещателя, инцидент произошел на проспекте Церетели, когда сотрудники полиции не позволили протестующим перекрыть улицу и призвали их перейти на другую сторону. Участники акции не подчинились этому требованию, в результате чего были задержаны несколько человек.
Комиссия Совета Европы проведет экспертизу поправок к Конституции РФ
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение провести срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их принятия. Тем самым было удовлетворена просьба, содержащаяся в обращении, под которым поставили подписи более 200 тысяч граждан России. Об этом Радио Свобода сообщили координаторы обращения в Совет Европы. Поправки рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).
Заседание Комитета ПАСЕ прошло 27 мая в онлайн-формате из-за карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
Венецианская комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Несмотря на то, что ее экспертные оценки носят рекомендательный характер, именно в целом положительная оценка Венецианской комиссией Конституции России 1993 года была одним из оснований принятия России в члены Совета Европы в 1996 году.
Венецианская комиссия должна будет проверить изменения Конституции России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Когда именно будет проведена экспертиза всех поправок - не известно. Однако ранее уже было принято решение об экспертизе поправки о праве Российской Федерации не исполнять решения международных органов. Ее результаты, как ожидается, будут опубликованы в июне.
11 марта 2020 года, после одобрения поправок парламентом, российские правозащитники, юристы, общественные деятели опубликовали открытое письмо в Совет Европы с негативной оценкой как самих поправок в Конституцию, так и процедуры их принятия. Российские власти и лояльные им СМИ раскритиковали эту инициативу, утверждая, что и поправки, и процедура соответствуют международным нормам. Инициаторы петиции, однако, считают, что они нарушают баланс властей и ограничивают свободы граждан. Под петицией было собрано более 200 тысяч подписей.
Поправки были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Одна из них, внесенная позднее, предусматривает возможность для Путина баллотироваться еще на 2 президентских срока.
Первоначально ожидалось, что всенародное голосование о принятии поправок пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии. В последнее время появились сообщения, что оно может быть назначено на 1 или 8 июля.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что заразился коронавирусом.
«Тест на коронавирус у меня положительный», - сказал Бречалов сегодня, 27 мая, в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как отметил чиновник, он примерно понимает, что мог заразиться, когда контактировал с заболевшим человеком после 21 мая.
В пресс-службе главы региона РИА Новости заявили, что Бречалов чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции в своей резиденции.
В Удмуртии по состоянию на 27 мая выявлено 583 случая заражения коронавирусом, в том числе 24 - за последние сутки. 14 человек скончались, 347 выздоровели. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на аппарате ИВЛ, еще 21 - в состоянии средней степени тяжести, отмечает «Интерфакс».
Из российских чиновников и политиков коронавирусной инфекцией переболели председатель федерального правительства Михаил Мишустин, глава министерства строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нескольких депутатов Госдумы. Были неподтвержденные официально сведения о госпитализации с коронавирусом главы Чечни Рамзана Кадырова.
В Южной Осетии началась подготовка к Параду Победы
Подготовка юбилейного торжественного Парада Победы в ознаменование 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, решением министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагима Гассеева начнется 1 июня на строевом плацу военного городка Минобороны республики.
С 8 по 18 июня подготовка парада с участием всех парадных расчетов и знаменных групп будет продолжена на плацу 4-й военной базы Минобороны России. Генеральные репетиции парада планируется провести 19 и 20 июня на центральной площади Цхинвали, в том числе с привлечением военной техники. В мероприятии примут участие парадные расчеты и знаменные группы югоосетинского Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства юстиции, а также привлекаются знаменные группы и парадные расчеты российской базы и Погрануправления ФСБ России.
В целях своевременной и качественной подготовки всех планируемых мероприятий министром обороны отданы соответствующие поручения должностным лицам.
Как сообщает информагентство «Рес», в связи с пандемией и ограничением проведения массовых мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая силами Министерства обороны были проведены личные парады.
Ранее сообщалось, что в соответствии с решением президента Анатолия Бибилова, военный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Цхинвали 24 июня, одновременно с военным парадом на Красной площади в Москве.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено ни одного случая коронавируса
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 26 жителей, все тесты показали отрицательный результат.
Выписки из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня не было.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Власти Азербайджана воспользовались пандемией для эскалации преследования критиков – Amnesty
Международная неправительственная организация Amnesty International отмечает, что власти Азербайджана воспользовались пандемией COVID-19 для того, чтобы развернуть широкомасштабную кампанию преследования оппозиционных и гражданских активистов и независимых журналистов.
Преследованию подверглись и критики предпринятых правительством мер по борьбе с коронавирусом, говорится в новом заявлении организации, посвящённом ситуации в Азербайджане.
«На фоне растущих опасений по поводу распространения COVID-19 в азербайджанских тюрьмах, власти страны не только не рассматривают вопрос об освобождении заключённых, осуждённых по политическим мотивам – а таких, согласно авторитетным выводам наших азербайджанских коллег, не менее ста. Наоборот, под предлогом борьбы с пандемией власти цинично бросают за решётку всё большее число своих критиков», – отметила исследователь Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.
В заявлении говорится, что власти страны даже не скрывают своих намерений. Так, ещё 19 марта президент Ильхам Алиев пообещал ввести «новые правила» на период пандемии. Попутно он заявил о намерении «очистить» политическую сцену Азербайджана от оппозиции, представителей которой он назвал предателями и «пятой колонной». С тех пор по ложным обвинениям были арестованы несколько видных политических противников президента и гражданских активистов, в том числе Тофиг Ягублу и Эльчин Мамед.
Кроме того, за решётку попали более десятка человек, осмелившихся критиковать действия властей по борьбе с пандемией, в том числе гражданские активисты и независимые журналисты. Их ждал административный арест на срок от 10 до 30 дней по надуманным обвинениям. По меньшей мере четыре журналиста лишились свободы за свои критические репортажи о мерах правительства по борьбе с пандемией, – указывает Amnesty International.
«Учитывая недавние случаи заражения COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Азербайджана, задержанные лица подвергаются всё более высокому риску заражения короновирусом», – добавила Нозадзе.
Власти Азербайджана сообщили о 46 подтвержденных случаях COVID-19 в тюрьмах 15 мая. Однако азербайджанские правозащитники полагают, что власти пытаются преуменьшить масштабы пандемии в стране.
Дональд Трамп пообещал ввести госрегулирование социальных сетей
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервисы социальных сетей после того как сеть Twitter стала предупреждать подписчиков о возможных неточностях в его твитах.
“Республиканцы считают, что платформы социальных сетей пытаются заглушить высказывания консерваторов. Мы будем строго регулировать их работу или закроем их, прежде чем позволим этом произойти”.
Во вторник два сообщения Трампа в твиттере с критикой процесса голосования по почте, в которых президент заявляет, что такая форма голосования будет использована для фальсификации результатов выборов, сопровождались специальной ссылкой "Получите факты о голосовании по почте".
Открыв эту ссылку, подписчики получали информацию от привлечённых социальной сетью экспертов, считающих, что такая форма голосования очень редко связана с фальсификациями.
Этот шаг Twitter стал ответом на многочисленные призывы критиков Дональда Трампа, обвиняющих президента в распространении лживой информации и грубых атаках на оппонентов с помощью социальных сетей. Трамп в ответ заявил, что социальная сеть душит свободу слова и пытается вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на осень 2020 года.
После выборов-2016 в США крупные социальные сети неоднократно обвинялись в том, что данные их пользователей могли быть использованы для вмешательства в выборы всех уровней.
Сенаторы-республиканцы уже обвиняли социальные сети и Google в цензуре и угрожали им федеральным регулированием. Их коллеги-демократы в ответ заявляли, что реальными проблемами социальных сетей являются распространение языка ненависти, дезинформация и домогательства.
Антитела к COVID-19 обнаружили у нескольких тбилисцев из тысячи обследованных
Гендиректор Центра инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиз Церцвадзе ознакомил журналистов с результатами исследования жителей Тбилиси на антитела к COVID-19.
По словам Церцвадзе, антитела, которые могут свидетельствовать о перенесенной инфекции, обнаружили у 6-10 граждан из тысячи обследованных (около 0.6%). «Результаты шести человек подтверждены, остальные уточняются», – отметил он.
К примеру, в Нью-Йорке этот показатель составил 21%, в Лос-Анджелесе 4%, - сообщил Церцвадзе.
- Ранее итоги массового исследования на выявление антител к коронавирусу подвели московские власти. Антитела обнаружились в 12.5% случаев.
Макрон заявил о масштабной господдержке французского автопрома
Франция выделит более восьми миллиардов евро на поддержку автомобильной промышленности. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Деньги, прежде всего, будут направлены на производство электромобилей и машин с гибридным двигателем. Один миллион евро из этого бюджета пойдёт на субсидии для покупателей. Предполагается, что желающие купить гибридный автомобиль с возможностью подзарядки от сети получат от государства две тысячи евро.
На фоне пандемии коронавируса автомобильное производство во Франции сократилось на 80 процентов. У продавцов скопилось полмиллиона новых и подержанных машин. По словам Макрона, государство готово не только стимулировать продажи, но и поддерживать инновационные разработки.
В обмен на государственную помощь заводы, по словам Макрона, уже согласились возвратить производство из других стран во Францию и сохранить уже имеющиеся в стране мощности в полном объёме. В частности, концерн PSA, производящий Peugeot и Citroën, готов выпускать ежегодно 450 тысяч автомобилей. В 2021 году завод произведёт 130 тысяч машин с гибридным и электродвигателями. Ранее PSA такой тип автомобилей не собирал.
Масштабной задачей Франции к 2025 году является выпуск одного миллиона экологических автомобилей в год. Страна должна стать первым в Европе производителем "чистых" машин, заявил Макрон. По словам президент Франции, 100 тысяч новых станций для подзарядки электромобилей появятся уже в следующем году, а не в 2022, как планировалось ранее.
Гахария: смертность от коронавируса в Грузии самая низкая среди 49 европейских стран
Среди 49 европейских стран смертность от коронавируса на душу населения в Грузии самая низкая, – заявил в парламенте премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«По распространению инфекции Грузия на 123-м месте в мире. Всё это – заслуга правительства, бизнеса, наших граждан», – отметил он.
Глава правительства сказал, что на первом этапе Грузия могла проводить лишь 72-75 ПЦР-тестов в день. К концу сентября этот показатель должен дойти до 10 тысяч, – заявил Гахария.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 735. Выздоровели 557 пациентов, 12 скончались.
- Георгий Гахария заявил, что распространение коронавируса в стране контролируется, большинство новых случаев выявляется в карантинных зонах.
В МИД Грузии заявили, что готовы пригласить в лабораторию Лугара российских экспертов
Власти Грузии готовы пригласить экспертов из России для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара, но лишь в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Грузии.
«Грузия как ответственный член Конвенции о запрещении биологического оружия была готова ранее и готова в будущем принять компетентных российских экспертов, у которых есть доступ к инфраструктуре лаборатории соответствующей безопасности, однако указанный визит может осуществиться лишь в соответствии с механизмом в рамках конвенции», - сказано в заявлении. В нем подчеркивается, что российских экспертов не примут лишь в одностороннем порядке, – сообщает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляют, что лаборатория Лугара полностью принадлежит Грузии. «Центр Лугара со всем своим оборудованием полностью передан в собственность правительства Грузии, а с 2018 года центр Лугара и лабораторная сеть полностью финансируются правительством Грузии. Структурно центр Лугара является подразделением Центра по контролю над заболеваниями и входит в состав Министерства здравоохранения Грузии», – сказано в заявлении.
- Накануне в МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
В Тбилиси назвали «циничным» призыв Москвы к другим странам по выполнению ДОН
Россия на протяжении многих лет нарушает Договор по открытому небу (ДОН), – заявили в МИД Грузии.
В Тбилиси отмечают, что Москва с 2010 года пытается использовать соглашение в качестве «инструмента легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии».
«Российское внешнеполитическое ведомство призвало другие страны не политизировать договор. Это заявление – цинично, так как именно Российская Федерация использует это техническое соглашения для своих политических целей», – заявили в МИД Грузии.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали и заявление российских коллег о том, что они разрешат полёты близ Абхазии и Южной Осетии, если Грузия «откроет» небо для России. В Тбилиси указывают, что Москва зафиксировала эту позицию и в 2018 году, имея в виду пункт международного соглашения о «заинтересованных сторонах». Таким образом, Россия вновь пытается обозначить независимый статус Абхазии и Южной Осетии.
В МИД Грузии заявили, что приостановили действие ДОН в отношении России, и решение остаётся в силе.
«После двухлетних безрезультатных консультаций, в 2012 году Грузия приостановила имплементацию соглашения в отношении России. Грузинская сторона не принимает полёты и сама не осуществляет наблюдательные полёты на территории России. Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остаётся в силе», - сказано в заявлении.
- Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что Россия сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
Подавший в суд на Путина бывший глава Чувашии госпитализирован
У него двусторонняя пневмония
Подавший в суд на президента России Владимира Путина бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией с обширным поражением лёгких.
Он находится в больнице в Санкт-Петербурге и подключен к аппарату искусственного кровообращения [а значит находится в реанимации], — сообщает газета “Коммерсантъ” со ссылкой на неназванный источник. Издание Mash сообщает, что в больнице чиновник лежит с начала мая.
58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года по январь 2020. В январе он был уволен Путиным в связи с утратой доверия. Накануне стало известно, что это решение было обжаловано бывшим главой республики в Верховном суде России.
Игнатьев стал первым главой региона в России, обжаловавшим своё увольнение через суд. Заседание в Верховном суде назначено на 30 июня. Будет ли оно переноситься в связи с болезнью истца — не сообщается.
«Газпром»: цена газа для Грузии будет такой же, как и ранее при 100% выборке
«Газпром» при новых договоренностях с Грузией твердо зафиксировал обязательства страны по отбору газа. Цена при этом будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годового объема. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо», – сообщили в компании.
Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что власти страны пересмотрели действующий контракт с «Газпромом» и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
«Из-за коммерческой тайны, я не могу назвать цифры, но цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15 процентов», - отметила Турнава.
Бжания и Бибилов поедут в Москву на Парад Победы
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поедет в Москву на Парад Победы 24 июня, - сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Накануне агентство «Рес» сообщило, что приглашение Владимира Путина принял и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
При этом цхинвальские власти планируют провести 24 июня военный парад и в Цхинвали.
«Президент подтвердил своё заявление, сделанное ранее, о том, что Парад Победы пройдет в республике в один день, как и на Красной площади в Москве», - отметили в пресс-службе Бибилова.
- Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Шествие «Бессмертный полк» и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент.
МИД России: США запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров
В США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров, – заявили в МИД России.
По информации ведомства, также выдан патент на боеприпасы, снаряжённые отравляющими веществами или инфекционными агентами.
В комментарии Департамента информации и печати МИД России также сказано, что на базе грузинского Исследовательского центра имени Ричарда Лугара «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций».
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- Накануне в МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
Москва разрешит полёты близ Абхазии и Южной Осетии, если Грузия «откроет» небо для России
На сайте МИД России накануне опубликовали вопросы и ответы относительно Договора по открытому небу, выйти из которого планируют США. Запрет Москвы на полёты близ Абхазии и Южной Осетии – одна из причин решения Вашингтона.
В МИД России указывают на «деструктивную позицию Грузии», но готовы отменить ограничения на полёты в 10-километровых зонах вдоль российских границ – если ограничение для Москвы снимет и Тбилиси.
«Вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН (п.1 Статьи I и п. 2 раздела I Статьи III) о том, что Договор предназначен для проведения наблюдательных полётов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полёты над своей территорией. Однако, похоже, что грубейшее нарушение ничуть не обеспокоило США и других поборников «безупречного выполнения» Договора, даже тогда, когда из-за деструктивной позиции Грузии в 2018 году в рамках ДОН вообще не удалось провести ни одного наблюдательного полёта. Очевидно, несмотря на их громогласные заявления о ценности ДОН для архитектуры безопасности в регионе от Ванкувера до Владивостока, они готовы пожертвовать этим соглашением ради того, чтобы раздуть политические амбиции Тбилиси и подтолкнуть его к конфронтации с Россией.
С целью сохранения Договора и выведения ситуации из тупика в апреле 2018 г. мы отменили ограничения на полёты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе. В то же время зарезервировали за собой право вернуться к этому вопросу в будущем и предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полёты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приёму российских миссий. Это неотъемлемая часть российского заявления.
К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полёте в 10-км зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 г.
Возобновление наблюдательных полётов по ДОН в 2019 г. после годичного перерыва, вызванного деструктивной позицией Грузии, также стало возможным лишь благодаря ответственному походу России. Мы не стали запрашивать квоту на полёт над Грузией, хотя имели на это полное право.
Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить приём российских полётов над своей территорией. Кстати, именно вариант «технической» развязки в отношении допуска наблюдательных полётов без ущерба для политических взглядов сторон на статус Абхазии и Южной Осетии рассматривался в качестве возможного в опубликованном в 2018 году докладе Госдепартамента США о соблюдении договоров и выполнении договорённостей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. К сожалению, сейчас в Вашингтоне предпочитают об этом не вспоминать», - сказано в заявлении МИД.
- Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что Россия сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
Транспорт, рестораны, торговые центры – в Грузии огласили этапы снятия ограничений
В Грузии с 29 мая запустят общественный транспорт, в том числе метро. Ношение масок будет обязательным, – заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
По его словам, с 1 июня откроются все магазины, в том числе торговые центры, а также рестораны открытого типа.
С 8 июня рестораны смогут возобновить полноценную работу. Откроются и гостиницы, которые пройдут проверку министерства здравоохранения. С 8 июня в стране запустят междугородный транспорт.
Гахария заявил, что распространение коронавируса в стране контролируется, большинство новых случаев выявляется в карантинных зонах.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 735. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
- С 1 июля Грузия планирует открыть границы для туристов. Ведутся переговоры о создании «безопасных туристических коридоров» со странами ЕС и Израилем.
Амиран Гамкрелидзе приглашает Марию Захарову посетить лабораторию Лугара
Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом Первому каналу Грузии заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
«Мы много раз приглашали русских, я подчеркиваю, очень много раз. Я лично беседовал с их бывшим министром здравоохранения, с госпожой [Скворцовой], с её заместителем, с бывшим главным санитарным врачом Онищенко, который иногда обвиняет нас в чем-то и которого я хорошо знаю. Сейчас он депутат Госдумы», - заявил Гамкрелидзе.
Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
«Пусть приедет Захарова, и я ей все покажу. Она ведь является спикером их министерства иностранных дел? Я один раз уже приглашал госпожу Захарову в прямом эфире и говорил, чтобы она приехала, и я показал бы все. Чего они ждут? Их несколько раз приглашали в письменном виде», - добавил Гамкрелидзе.
По его словам, в 2018 году в лаборатории побывали специалисты из 18 стран мира, Россия же приглашение не приняла.
Накануне в МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
«Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», - отметили в министерстве.
СМИ: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
На июньской встрече ОПЕК+ Россия может предложить сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти до сентября вместо его смягчения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Согласно апрельским договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу почти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года и до 6 миллионов до мая 2021-го.
Россия по условиям сделки сокращает нефтедобычу до 8,5 миллиона баррелей в день в мае-июле. По данным издания, в Минэнерго обсуждают сохранение квоты в течение ещё двух месяцев.
По словам одного из собеседников газеты, ужесточение позиции России связано с давлением основного партнера по соглашению Саудовской Аравии, которая недовольна текущим уровнем цен на нефть, несмотря на то что спрос начал восстанавливаться в связи постепенной отменой ограничений из-за коронавируса. Наиболее оптимальной для королевства ценой на нефть являются $80 за баррель.
При этом в мае Саудовская Аравия,ОАЭ и Кувейт пошли на дополнительное снижение добычи сверх обязательств ОПЕК+ .После этого можно было предполагать, что "взамен от России потребуются новые уступки", пишет "Коммерсантъ".
У российских нефтяных компаний нет единой позиции о продлении нынешних квот, отмечает издание.
В Грузии за сутки выявили 3 случая коронавируса, 20 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 735. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, от коронавируса вылечились 557 пациентов. За сутки число выздоровевших выросло на 20.
В стране лечатся 166 пациентов с коронавирусом, 12 человек скончались.
В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 250.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
Уволенный за утрату доверия глава Чувашии обжаловал указ Путина в суде
Верховный суд России рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к уволившему его президенту России Владимиру Путину. Он оспаривает указ о своём увольнении. Карточка дела есть на сайте суда. На неё обратило внимание издание “Правда ПФО”.
58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года, он был назначен на пост президента республики по представлению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. В июне 2015 года он добровольно ушёл в отставку, после чего в сентябре того же года победил на выборах главы республики, набрав 65,54 процента голосов. Оппозиция отмечала в ходе голосования многочисленные нарушения.
В январе 2020 года глава республики был вновь уволен Путиным, на этот раз в связи с утратой доверия. Это случилось после сразу двух публичных скандалов с участием политика. Сначала он на торжественном мероприятии в Чебоксарах, посвящённому Дню российской и чувашской печати призвал “мочить” журналистов и блогеров, которые критикуют власти.
Затем в сеть попало видео, где он, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.
Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс, после неё Игнатьев был исключён из "Единой России". В мае партия внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность для чиновников, оскорбляющих граждан. Комментируя отставку главы республики, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире канала "Россия-1", что президент считает неприемлемым "любое проявление неуважения к людям со стороны власти".
- По закону о выборах губернаторов, основанием для увольнения по утрате доверия является выявление в отношении чиновника фактов коррупции, неурегулирование конфликта интересов или вступлении в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.
- В среду утром пресс-служба суда сообщила агентству РИА "Новости", что суд принял иск об отмене указа Путина, но вернул в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные гарантии.
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