В Батуми за неподчинение требованиям полиции задержали 30 человек

За неподчинение полиции и мелкое хулиганство в Батуми задержали 30 человек, организовавших акцию с требованием освободить двух местных жителей - Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе, задержанных за хулиганство.

«Исходя из высокого общественного интереса, МВД публикует кадры, где отражен факт хулиганства, на основании которых сотрудники полицейского департамента Аджарии 7 мая задержали двух человек в Батуми и предъявили обвинение еще четырем в соответствии со статьей 239 Уголовного кодекса Грузии. В настоящее время задержанные находятся в предварительном заключении», - говорится в сообщении МВД.

Ведомство отмечает, что родственники и близкие задержанных провели акцию протеста в Батуми с требованием освободить обвиняемых, в ходе которой пытались перекрыть центральную дорогу. «Несмотря на многочисленные законные требования полиции, протестующие продолжали нарушать общественный порядок и пытались перекрыть дорогу насильственным путем», - сказано в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что в Батуми произошла драка между полицией и участниками акции протеста. Инцидент произошел на проспекте Церетели после того, как сотрудники полиции не позволили протестующим перекрыть улицу и призвали их перейти на другую сторону. Участники акции не подчинились этому требованию, после чего и были задержаны.