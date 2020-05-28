В Грузии за сутки выявили 3 случая коронавируса, 16 пациентов выздоровели

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Об этом он заявил во время прямого эфира в инстаграме.

Говоря о своем отношении к евроичкерийцам, Кадыров выразил уверенность, что "эти несколько лиц, отрабатывающих социальный паек", сами знают о несостоятельности своих идей.

Кадыров добавил, что чеченцев, проживающих в Европе, считает неотъемлемой частью чеченского общества. Он подчеркнул, что ему доставляет удовольствие слышать об успехах земляков в учебе и в работе.

Накануне Кадыров заявил, что здоров и праздник Ураза-байрам провёл дома в самоизоляции. Незадолго до праздника появились официально не подтверждённые сообщения, что глава Чечни госпитализирован в московскую клинику с коронавирусной инфекцией. "Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров.

Он считает, что уровень инфицирования коронавирусом нового типа в Чечне вышел на пиковый уровень.

"Я дал поручение оперативному штабу и правительству выяснить, что необходимо включить во второй этап [плана смягчения режима ограничений], на днях они предоставят. Нам кажется, мы на пике и ожидаем спада. Людям необходимо немного проявить терпение", - сказал Кадыров.

В Чечне зарегистрировано 1 152 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровели, 13 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. С середины мая работают некоторые мастерские, сервисы по обслуживанию населения, продовольственные рынки и магазины.