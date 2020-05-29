Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей. Текст документа размещен на сайте Белого дома.

На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Закона о порядочности в СМИ, защищающего социальные сети, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов.

Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.

По словам Трампа, цель указа - защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.

В документе отдельно указано, что Twitter "выборочно размещает предупреждения на твитах таким образом, что это явно отражает политическую предвзятость".

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервисы социальных сетей, после того как сеть стала предупреждать подписчиков о возможных неточностях в его твитах. В них шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которая, как написал Трамп,грозит "подтасовкой" результатов голосования. Гендиректор Twitter Джек Дорси объяснил, что твиты Трампа были помечены как "вводящие в заблуждение", так как могли создать неверное впечатление о правилах голосования по почте.

В компании Twitter назвали указ Трампа о регулировании социальных сетей "реакционным и политизированным". В Facebook заявили, что если соцсети будут нести ответственность за все, что говорят их пользователи, им придется "подвергать цензуре все, что может кого-либо обидеть". С осуждением указа также выступил Google.

Большинство экспертов считают, что указ президента будет оспорен в суде.