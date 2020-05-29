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МВД предупредило о запрете в Москве любых «публичных акций». ВИДЕО
У здания главного управления МВД России по Москве в пятницу продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Полиция вновь задерживает их участников. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию:
Ранее главное управление МВД России по Москве заявило, что проведение любых публичных мероприятий на территории города в период так называемого режима повышенной готовности, введённого указом мэра, запрещено. Участников возможных мероприятий оно предупредило об административной ответственности.
По всей видимости, ведомство отреагировало на состоявшиеся вчера у здания ГУ МВД на Петровке одиночные пикеты в поддержку Азара. Сам Азар, в свою очередь, был арестован тоже за одиночный пикет – в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждён ряд уголовных дел, и активиста Виктора Немытова, тоже арестованного на 15 суток за одиночный пикет.
Участники одиночных пикетов, в том числе журналисты "Медиазоны", "Эха Москвы", "Таких дел", "Дождя" и RT, накануне были задержаны. Впоследствии их отпустили с протоколами об административных правонарушениях.
В пятницу утром на Петровке был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Позднее на пикеты собирались выйти московские муниципальные депутаты. В сообщении ГУ МВД говорится, что в сети Интернет распространяются "призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях".
- Одиночный пикет, по российскому законодательству, не требует предварительного согласования. Однако в МВД настаивают, что указ мэра Сергея Собянина запрещает не только массовые, но и любые публичные мероприятия в Москве, включая одиночные пикеты. Задержанных накануне пикетчиков, а до них Азара, обвинили по статьям о нарушении правил проведения митинга и одновременно о нарушении так называемого режима самоизоляции.
- Полиция применяет выборочный подход к публичным акциям в Москве во время карантина. Так, 22 апреля была разрешена достаточно массовая акция коммунистов у Мавзолея Ленина на Красной площади, а 9 мая несколько коммунистов, вышедших с одиночными пикетами в честь Дня Победы, были задержаны.
Другие новости дня
Третья ночь беспорядков в Миннеаполисе: подожжён полицейский участок
В Миннеаполисе (штат Миннесота) третью ночь подряд продолжались массовые беспорядки, причиной которых стала смерть задержанного полицией темнокожего жителя города.
Сообщается, что участники акции протеста ворвались на территорию полицейского участка и подожгли его. Полицейских на территории участка, расположенного неподалёку от места гибели 46-летнего Джорджа Флойда, по всей видимости в этот момент не было.
Как сообщают СМИ, в отличие от предыдущих двух ночей, в этот раз полиция реже вступала с протестующими в столкновения.
Сообщается о новых случаях вандализма и разграбления магазинов. Всего было подожжено 16 зданий. Акции протеста прошли также в городе Сент-Пол, который образует одну агломерацию с Миннеаполисом.
В Миннеаполисе была задержана съёмочная группа CNN. Телекомпания потребовала немедленно освободить её журналистов.
Президент США Дональд Трамп обвинил руководство города в том, что оно не может взять ситуацию под контроль, и предупредил, что может отправить в Миннеаполис Национальную гвардию и армию для наведения порядка. Он написал в твиттере, что погромщики не уважают память покойного Джорджа Флойда, и предупредил, что "когда начинается мародёрство - начинается стрельба". От имени соцсети под этой записью появился комментарий, что она нарушает правила твиттера, но не будет удалена, поскольку представляет общественный интерес. Речь идёт о новом эпизоде спора между корпорацией Twitter и президентом, который обвиняет её в цензуре.
В Миннеаполисе и других городах США проходят и мирные акции протеста, участники которых требуют наказания для четырёх полицейских, причастных к задержанию Флойда. Представители властей заверяют, что тщательно расследуют дело и сделают всё, чтобы справедливость восторжествовала.
- Флойд умер в понедельник в больнице, куда он был доставлен вскоре после задержания. На видео, которое широко разошлось по соцсетям, афроамериканец лежит в наручниках на земле, а его шея придавлена к земле белым полицейским. Флойд несколько раз повторяет, что ему трудно дышать и он задыхается. Флойд при задержании не был вооружён, а причиной его задержания было подозрение в том, что он совершил подлог документов.
- Четверо задержавших Флойда полицейских были уволены из полиции – после того как ФБР начало расследование смерти афроамериканца. Наказать полицейских в уголовном порядке потребовал также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Действия полиции осудили видные общественные деятели и политики – главным образом демократы.
- Гибель темнокожих от рук белых полицейских в последние годы нередко становилась причиной массовых акций протеста и беспорядков. Нынешние события в Миннеаполисе напомнили комментаторам об убийстве Эрика Гарнера в 2014 году в Нью-Йорке. После этого убийства широкое распространение получило движение Black Lives Matters, главным требованием которого стал протест против бесконтрольного применения оружия полицией против афроамериканцев.
В Азербайджане до 15 июня продлили режим карантина, остаётся закрытой граница
Режим карантина в Азербайджане продлен до 15 июня, – сообщает агентство Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Закрытие государственной границы Азербайджана также продлевается до 15 июня.
Кабмин утвердил и список мест, где следует использовать медицинские маски при условии соблюдения социальной дистанции в 1.5-2 метра.
Индивидуальные средства защиты следует носить в автобусах, такси, метро, ж/д поездах, на рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг.
Кроме того, обязательно ношение масок в зданиях государственных органов, где осуществляется прием и обслуживание граждан; в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, где осуществляется прием и обслуживание клиентов; в офисах и производственных помещениях open space (открытое пространство); в закрытых помещениях, являющихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, учреждениях науки и здравоохранения, социальных, культурных и другие закрытых объектах; на остановках общественного транспорта, в очередях у билетных касс, банкоматов и платежных терминалов, объектах торговли, услуг; на открытом воздухе в общественных местах, где наблюдается скопление или тесный контакт между людьми, и невозможно соблюдение социальной дистанции.
В Азербайджане 4 759 случаев коронавируса. 56 пациентов умерли от осложнений, вызванных инфекцией.
В России новый максимум суточной смертности от COVID-19
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. Это самое большое число смертей за сутки с начала распространения корнавируса в РФ. 76 случаев приходится на Москву.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в мае уровень смертности от COVID-19 возрастет, поскольку увеличилось число тяжелобольных: "Тяжелобольные накапливаются, врачи борются за каждого, кто-то лежит по две, три и более недель".
Днем ранее, как и 26 мая, было зафиксировано 174 умерших от COVID-19, это был предыдущий максимум. Всего за весь период пандемии, по официальным данным, скончались 4374 человека.
Число заболевших за все время приближается к 390 тысячам. Выздоровели без малого 160 тысяч человек.
В абхазском МИДе прошла встреча с представителем Программы развития ООН Луизой Винтон
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел накануне встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Луизой Винтон.
В пресс-службе абхазского МИД сообщили, что в ходе встречи обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID-19 и дальнейшая деятельность ПРООН в Абхазии.
«В рамках прошедшей встречи стороны в очередной раз подчеркнули важность взаимодействия МИД Абхазии и ПРООН для дальнейшей активной деятельности направленной на поддержку населения Абхазии», – сказано в сообщении пресс-службы.
Луиза Винтон подчеркнула, что многое из того, что было сделано ПРООН, было направлено на оказание поддержки людям и на их защиту.
Более 400 тысяч граждан Грузии получили от государства социальную помощь
Социальную помощь в рамках антикризисного плана правительства уже получили 427 206 граждан, – сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая в парламенте.
По его словам, первый транш в 200 лари (63 доллара США) получили 72 175 граждан, временно оставшихся без работы. В течение шести месяцев они смогут получить 1200 лари (376 долларов США).
Компенсацию в 300 лари (94 доллара США) уже зачислили самозанятым, число которых составляет 52 151.
Помощь получили семьи, социальный рейтинг которых составляет от 65 000 до 100 000; многодетные семьи; лица и дети с резко выраженными ограниченными возможностями. Антикризисной программой правительства воспользовались и фермеры, – заявил Гахария.
Глава правительства отвечает в парламенте на вопросы оппозиционных фракций - «Национального движения» и «Европейской Грузии».
Лукашенко: «Мы всё сделали правильно, а на Западе люди кастрюлями барабанят»
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что принял правильное решение, не став останавливать производства в период распространения коронавируса.
«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», – сказал президент, посещая сегодня Минский тракторный завод.
Власти Беларуси – одни из немногих, кто не стал вводить жесткие карантинные меры в связи с пандемией. Согласно официальной статистике, в стране заболели COVID-19 около 40 тысяч человек, скончались 219. Некоторые СМИ и политические оппоненты Александра Лукашенко подвергают сомнению достоверность этих данных.
На 9 августа намечены выборы президента Беларуси. Лукашенко, пришедший к власти в 1994 году, баллотируется на шестой срок.
В Южной Осетии выявили новый случай заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за минувшие сутки выявили один новый случай заболевания коронавирусом – у курсанта МЧС, – сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Курсант МЧС прибыл вместе с группой из России и находился на карантине в медучреждении, все остальные курсанты также будут протестированы», – сказала Гаглоева.
По ее словам, за сутки из инфекционной больницы выписаны еще двое граждан, выздоровевших от коронавируса. На утро 29 мая, в инфекционном отделении РММЦ находится 7 человек.
«Из проведенных за сутки 8 тестов (всего 1307) один показал положительный результат», – уточнила санитарный врач.
По словам Гаглоевой, в медучреждениях находятся 102 человека, на карантине 122. Накануне в Дзаускую больницу заехало еще 40 курсантов, которых в эти дни протестируют.
- Первые три случая заражения коронавирусом в Южной Осетии были зафиксированы 6 мая. На сегодня число подтверждённых случаев достигло 37.
В Цхинвали заявили о «воздушной разведке Грузии»
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о факте «применения вертолёта грузинской стороной в непосредственной близости к государственной границе».
Как сообщили агентству «Рес» в пресс-службе ведомства, летательный аппарат был замечен близ Ахалгори накануне, в 9 часов утра .
«Летательный аппарат двигался над территорией Грузии на незначительном удалении от Государственной границы (около 4 км) и, вероятно, вел воздушную разведку приграничных населенных пунктов Республики. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ни грузинская сторона, ни Миссия наблюдателей ЕС в Грузии не уведомили компетентные органы Республики о планируемом применении авиации, что создает предпосылки к нагнетанию обстановки и является очередным проявлением безответственного отношения тбилисского режима к вопросам региональной безопасности, а также проблемам постконфликтного урегулирования отношений между Республикой Южная Осетия и Грузией», – заявили в КГБ.
В Цхинвали указали на «деструктивную позицию Грузии и низкую эффективность мониторинговой миссии Европейского Союза».
- Ранее цхинвальские власти обвинили грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы» и в «попытках осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан». В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».
В Госдепе США вновь призвали Россию прекратить оккупацию 20% территории Грузии
Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус призвала Россию прекратить оккупацию 20 процентов территории Грузии.
«США осуждают продолжающуюся «бордеризацию» со стороны российских сил безопасности. Мы вновь заявляем о нашем требовании, чтобы Россия прекратила оккупацию 20 процентов территории Грузии, выполнила свои обязательства 2008 года, вывела свои силы и разрешила беспрепятственную доставку международной гуманитарной помощи», - написала Ортагус в Twitter.
В социальной сети Ортагус опубликовала заявление посольства США о строительстве незаконных ограждений у разделительных линий. В заявлении говорится и о «дезинформационной кампании относительно центра Лугара».
- Ранее посол США в ОБСЕ заявил, что «территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии».
Максим Галкин высмеял разговор Путина и Собянина о прогулках в Москве
Сатирик Максим Галкин опубликовал в своём инстаграме скетч, в котором он пародирует диалог президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина об ослаблении карантинных ограничений.
Галкин, в частности, высмеивает введённые в Москве с 1 июня прогулки жителей по графику. Изображая Собянина, пародист говорит, что "сначала гуляют те дома, у которых окна выходят на северо-восток и юго-запад одновременно", жителям дозволяется пройти по выходе из дома 50 метров строго на север, а в случае, если в парке один из гуляющих повесится на дереве, другой не должен его снимать, а должен найти другое дерево. "Путин", которого изображает тот же Галкин, уточняет, что граждане не должны, гуляя, выходить на площади.
В конце концов "мэр" и "президент" договариваются, что график прогулок будет называться "График, чтобы подышать свободно через день".
Собянин на днях действительно обсуждал с Путиным возможность ослабления ограничений в Москве и в ходе этого обсуждения впервые упомянул об "эксперименте" - разрешить прогулки москвичам "по графику". В четверг график прогулок для каждого дома в Москве был опубликован. Всего существует шесть категорий домов - в зависимости от дней недели, в которые их жителям разрешено гулять. Для каждого дома это два рабочих дня и один выходной.
В течение всего так называемого периода самоизоляции, который длится в Москве уже два месяца, гулять жителям было запрещено - можно было выходить из дома только по делам или в магазин, а также для выноса мусора и выгула животных.
Галкин в последнее время несколько раз во время своих концертов выступал с политической сатирой - в частности, критиковал цензуру на телевидении, говорил, что люди ничего не решают на выборах и отмечал, что не хочет баллотироваться в президенты, как Владимир Зеленский, потому что его "пристрелят ещё до инаугурации".
Общественный транспорт возобновил работу в Грузии. ФОТО
В Грузии с сегодняшнего дня возобновил работу общественный транспорт. В Тбилиси заработал метрополитен, в столице и регионах запустили муниципальные автобусы и маршрутные такси.
Новые регуляции предусматривают обязательное ношение масок. В «маршрутках» запретили перевозить пассажиров стоя и включать кондиционеры. Окна в транспорте должны быть открыты.
Междугородный транспорт, в том числе железнодорожный, в Грузии запустят с 8 июня.
Из-за угрозы распространения коронавируса, в стране с 21 марта был введён режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 746. За сутки в стране выявили 8 новых случая заражения. От коронавируса вылечились 576 пациентов.
Джоковича могут допросить в качестве свидетеля по делу Басилашвили
Первую ракетку мира Новака Джоковича могут допросить в качестве свидетеля по делу грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, - заявила адвокат Басилашвили Ирма Чкадуа.
Басилашвили (27-е место в мировом рейтинге) обвиняют в избиении бывшей супруги в присутствии их общего ребенка. Теннисист был освобожден из-под стражи после выплаты залога в размере ста тысяч лари.
«Я не могу говорить о деталях, но по делу опросят многих иностранцев, в том числе тех, которым известны определённые детали. Например, инцидент с участием госпожи Неки [экс-супруга Басилашвили] произошёл на Открытом чемпионате США. Организаторы турнира при помощи охраны вывели её с территории, аннулировали аккредитацию», - заявила Чкадуа.
Следствие ведется по части второй 126-й прима-статьи о насилии в семье. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или же от двухсот до четырехсот часов общественно полезного труда.
В Южной Корее и Японии найдены новые очаги инфекции
Пока в некоторых странах смягчают карантинные ограничения, Южная Корея и Япония вновь бьют тревогу: там отмечены новые вспышки коронавирусной инфекции.
В южнокорейской столице Сеуле сегодня вновь закрылись более 200 школ – всего через несколько дней после возобновления "очных" занятий. За сутки в Сеуле зафиксированы 79 новых случаев заражения – самое большое число за два месяца.
Основным очагом инфекции являются именно несколько учебных заведений. Они находятся неподалеку от складов интернет-магазина, где недавно власти обнаружили серьезные нарушения мер противоэпидемической безопасности.
Помимо школ, в Южной Корее вновь закрыты музеи, парки, картинные галереи. Компаниям и предприятиям рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.
Власти Южной Кореи сообщили о намерении закупить у производителя, компании Gilead Sciences, партию противовирусного препарата ремдесивир. Клинические испытания этого препарата принесли довольно позитивные результаты: они облегчили протекание болезни COVID-19 у примерно трети больных.
С начала пандемии в Южной Корее зафиксировано более 11 тысяч случаев заражения. Скончались 269 заболевших.
Новый очаг коронавирусной инфекции обнаружен и на юге Японии, в префектуре Фукуока. Там отмечены 25 новых случаев. В Фукуоку направлены специальные медицинские бригады. Тем не менее карантинные меры, об отмене большинства из которых объявил 25 мая премьер-министр Синдзо Абэ, пока не восстанавливаются.
Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей. Текст документа размещен на сайте Белого дома.
На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Закона о порядочности в СМИ, защищающего социальные сети, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов.
Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.
По словам Трампа, цель указа - защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.
В документе отдельно указано, что Twitter "выборочно размещает предупреждения на твитах таким образом, что это явно отражает политическую предвзятость".
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервисы социальных сетей, после того как сеть стала предупреждать подписчиков о возможных неточностях в его твитах. В них шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которая, как написал Трамп,грозит "подтасовкой" результатов голосования. Гендиректор Twitter Джек Дорси объяснил, что твиты Трампа были помечены как "вводящие в заблуждение", так как могли создать неверное впечатление о правилах голосования по почте.
В компании Twitter назвали указ Трампа о регулировании социальных сетей "реакционным и политизированным". В Facebook заявили, что если соцсети будут нести ответственность за все, что говорят их пользователи, им придется "подвергать цензуре все, что может кого-либо обидеть". С осуждением указа также выступил Google.
Большинство экспертов считают, что указ президента будет оспорен в суде.
Спад грузинской экономики в апреле составил 16.6%
По данным Национальной службы статистики Грузии, ВВП страны в апреле сократился на 16.6% (в годовом исчислении).
В январе экономический рост составлял 5.1%, в феврале 2.2%, в марте сократился на 2.7%. Средний показатель за 4 месяца – минус 3.6%.
«В апреле спад наблюдался почти во всех секторах экономики. Рост был зафиксирован в горнодобывающей промышленности», - заявили в ведомстве.
Ранее власти Грузии заявили, что ВВП страны в текущем году сократится на 4 процента. При этом большинство экономических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, уже сняты.
Самолет, которым пользуется Кадыров, совершил рейс в Москву и обратно
Сегодня в 18.39 мск из Грозного в Москву вылетел Airbus A319 с бортовым номером VQ-BVQ. На этом самолете обычно летает глава Чечни Рамзан Кадыров. В 20.01 мск борт приземлился аэропорту Внуково.
Два часа спустя самолет взял курс обратно на Грозный и приземлился в местном аэропорту в 00.10 мск.
Этот же самолет на днях передвигался дважды: 21 мая он вылетал из Грозного в Москву, а 25 мая – обратно. В эти же дни СМИ сообщали, что Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. 26 мая глава Чечни впервые появился на публике после сообщений о госпитализации.
"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров в среду, 27 мая.
Отметим, что самолет Airbus A319 с бортовым номером VQ-BVQ засветился еще в 2018 году. Тогда певец Тимати опубликовал фотографию салона и сообщил, что он принадлежит его "брату", подразумевая Кадырова.
Мэру пражского района прислали по почте белый порошок
В Чехии мэр пражского района Ржепорые Павел Новотны, инициатор установки памятника в честь бойцов Русской освободительной армии ("власовцев"), получил 28 мая на свой рабочий адрес конверт, в котором находился неизвестный белый порошок.
На место прибыла полиция и специальное подразделение пожарной охраны, которое занимается химическими угрозами (пожарные в Чехии играют роль МЧС). После осмотра конверта и проверки его специальным рентген-аппаратом пожарные отвезли конверт для дальнейшего изучения. Что это было за вещество - пока неясно. Также не сообщается, кто был отправителем.
Новотны не комментировал находку. Сам он не был эвакуирован и остался в здании районной управы.
- Имя Павла Новотного стало известно в России после того, как он выступил с инициативой установки мемориальной доски бойцам РОА, которые в мае 1945 года оказали помощь Пражскому восстанию. Доска и памятный знак в честь власовцев была установлена в конце апреля нынешнего года. Представители российских властей подвергали чешского политика резкой критике, обвиняя в оправдании нацизма и в русофобии. Новотны, в свою очередь, критиковал российские власти и лично Владимира Путина.
- Недавно стало известно, что Павлу Новотному и ещё двум чешским политикам - старосте района Прага-6 и мэру Праги - была предоставлена полицейская охрана. Чешские СМИ опубликовали со ссылкой на спецслужбы информацию о том, что в Прагу прибыл сотрудник российской дипмиссии с ядовитым веществом рицином, предположительно для организации покушения на политиков. СМИ выяснили, что речь идет об исполняющим обязанности руководителя пражского отделения Россотрудничества Андрее Кончакове. Сам он категорически отрицает, что ввёз в Прагу рицин. По требованию посольства России ему тоже предоставили охрану. Официально власти Чехии не выступали с обвинениями в адрес Кончакова, а саму версию о рицине не подтверждали и не опровергали.
Умер правозащитник и активист Сергей Мохнаткин
Умер правозащитник и гражданский активист Сергей Мохнаткин. О его смерти сообщили писатель Виктор Шендерович и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко. Мохнаткину было 66 лет.
Правозащитник умер после долгой болезни. В апреле его жена Анна Кречетова писала, что он находится в тяжёлом состоянии после операции в московской больнице.
В конце прошлого года Сергей Мохнаткин был госпитализирован. У него начались осложнения после травмы, полученной во время пребывания в исправительной колонии №4 в Архангельской области. По словам его близких, добиться госпитализации удалось только с помощью правозащитников.
31 декабря 2009 года Сергей Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции "Стратегия 31" на Триумфальной площади в Москве. Он был обвинён в избиении сотрудника 2-го оперативного полка милиции и осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима.
Находясь в колонии, активно отстаивал свои права и права других заключённых, за что неоднократно подвергался репрессиям. Российское правозащитное сообщество признало его политическим заключённым.
В 2012 году был помилован президентом Дмитрием Медведевым.
31 декабря 2013 года во время акции "Стратегия 31" вновь был задержан на Триумфальной площади и обвинён по той же статье. Был осуждён к лишению свободы в колонии строгого режима, наказание отбывал в Котласе. В 2017 году был приговорён ещё к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии: по версии следствия, он якобы оказал сопротивление сотрудникам колонии. В результате избиения сотрудниками ФСИН получил травму позвоночника.
В декабре 2018 года Мохнаткин вышел на свободу, продолжил заниматься правозащитной деятельностью. При этом против него расследовались новые уголовные дела.
В Грузии 8 новых случаев коронавируса, 3 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 746. За сутки в стране выявили 8 новых случая заражения.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, коронавирус подтвердился у двух жителей Марнеульского муниципалитета и шести лиц, находившихся в карантинных зонах.
От коронавируса вылечились 576 пациентов. За сутки число выздоровевших выросло на 3.
В стране лечатся 158 пациентов с коронавирусом, 12 человек скончались. В карантине находятся 2966 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 250.
Посол США в ОБСЕ: территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии
Территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии, – заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор на заседании Постоянного совета организации.
«Эта территория – территория Грузии.. Нет границы с Южной Осетией. Это всё – грузинская территория», – отметил американский политик.
Гилмор призвал Москву прекратить строить незаконные сооружения. «Эти действия являются попытками захватить территорию Грузии», – написал он в Twitter.
На заседании Постоянного совета ОБСЕ Гилмор прокомментировал и заявления России по лаборатории Лугара, осудив «дезинформацию России».
«Вот истина: центр Лугара был создан для выявления и борьбы со вспышками заболеваний – таких, как COVID-19», - заявил он.
- В МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Власти Грузии готовы пригласить экспертов из России для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара, но лишь в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия.
На матчи чемпионата России по футболу пустят болельщиков
Роспотребнадзор разрешил проводить в присутствии зрителей матчи Российской футбольной Премьер-лиги сезона 2019/2020, которые возобновятся 21 июня. Трибуны стадионов могут быть заполнены только на 10 процентов.Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта.
В Европе уже возобновлены футбольные чемпионаты Германии, Дании, Чехии и Фарерских островов. Английская Премьер-лига также будет продолжена после трехмесячного перерыва. Матчи должны возобновиться 17 июня. Игры будут проходить при соблюдении ряда санитарно-гигиенических ограничений и регулярном проведении тестов на коронавирус среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов. 11 июня запланировано продолжение чемпионата Испании. Итальянская Серия А возобновит матчи с 20 июня.
Ранее французская Лига 1 досрочно завершила сезон. За всё время карантинных мер в Европе единственным футбольным чемпионатом, который не остановил игры, стал чемпионат Белоруссии.
С начала эпидемии работу в США потеряли более 40 млн человек
Число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции превысило 40 миллионов.
За последние 7 дней за пособием обратились 2,1 миллиона граждан США. Это несколько меньше, чем в предыдущие недели, когда фиксировались рекордные значения – более 6 миллионов человек за неделю.
Число новых обращений за пособиями многократно превышает все показатели, установленные с момента, когда эти данные начали отслеживаться. А общий уровень безработицы в стране уже сопоставим с Великой депрессией. В апреле он составлял более 14 процентов, по итогам мая, как ожидается, безработица превысит 20 процентов.
Абсолютное число безработных, однако, начало снижаться – впервые с начала эпидемии с середины марта. Если на прошлой неделе пособия получали 25 миллионов американцев, то на нынешней – 21 миллион.
Главная причина того, что миллионы американцев потеряли работу, – ограничения на работу прежде всего предприятий сферы услуг, введенные в рамках карантинных мер для борьбы с коронавирусом.
Штаты США начали вводить карантин во второй половине марта. С конца апреля началась постепенная отмена ограничений. Администрация Дональда Трампа надеется на быстрое восстановление рабочих мест после выхода из карантина.
- Соединенные Штаты на первом месте в мире по числу выявленных случаев инфекции и по числу смертей от COVID-19. Накануне, по подсчетам американского института Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч (всего в мире – около 360 тысяч). Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким всех умерших.
Киев и сепаратисты договорились о новом обмене заключенными
Киев и представители самопровозглашенных республик Донбасса договорились о новом обмене задержанными и заключенными. Ранее ОБСЕ заявляла, что он пройдет в формате «всех установленных на всех установленных». Уже сформированы конкретные списки.
Стороны конфликта должны утвердить их во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы. Дата встречи пока не сообщается.
В декабре прошлого года после двухлетнего перерыва Киев и пророссийские сепаратисты провели крупный обмен заключенными. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключенных. Последний обмен состоялся в середине апреля. Украина настаивает, что на неподконтрольных Киеву территориях удерживаются еще несколько сотен человек.
МИД Украины ранее заявил, что после восстановления контроля над Донбассом администрации самопровозглашенных республик будут ликвидированы. Возвращение неподконтрольных Киеву территорий должно произойти до конца года, считают в офисе президента Украины.
Страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что санкции Евросоюза в отношении Москвы сохранятся до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта.
Меркель подчеркнула, что будет использовать председательство Германии в ЕC для дальнейшего диалога с Россией.
Москва поддержку сепаратистов на Украине отрицает.
В Болниси подтверждены два новых случая инфицирования коронавирусом
В Болнисском муниципалитете подтверждены еще два новых случая инфицирования коронавирусом. Как заявляют в мэрии Болниси, из отправленных вчера 122 образцов у двоих подтвержден коронавирус.
По информации муниципалитета, один подтвержденный случай - из Квемо Болниси, другой - водитель местной скорой помощи. Всего в Болниси заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 165 человек.
По данным Общественного вещателя Грузии, с завтрашнего дня в Квемо Болниси начнется обширное тестирование на коронавирус. В Квемо Болниси будут работать 9 групп, в том числе 7 - из Национального центра по контролю заболеваний и две из местного центра здравоохранения. Тестирование пройдут более 500 человек.
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