Силовики взяли штурмом укрытие боевиков в Сунже

Сегодня, 30 мая, в Сунже произошло боестолкновение силовиков с вооруженной группой. Активная часть операции уже завершена. «Сопротивление боевиков подавлено, силовики осматривают территорию постройки, в которой они укрывались», - привел слова собственного источника «Интерфакс».

«В ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов», - говорится на сайте Национального антитеррористического комитета. В ходе перестрелки в Сунже произошел пожар, сообщил Telegram-канал Mash, разместив видео с поднимающимся над домами черным дымом. За кадром слышны выстрелы.

В зоне КТО загорелась мастерская, сейчас ее тушат, передал информацию источника в оперативных службах ТАСС. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что активная фаза спецоперации завершена. Об убитых и раненых в ходе КТО источники не сообщили.

Ранее в мае правозащитники Магомед Муцольгов и Тимур Акиев, а также пользователи Instagram высказали мнение, что в Ингушетии не осталось активных членов вооруженного подполья.