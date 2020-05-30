Шаман Габышев «опасен для окружающих», решила врачебная комиссия

В долине Мачахели близ грузино-турецкой границы ищут обломки метеорита – жители нескольких турецких сел прочесывают лес в надежде на крупную прибыль. Об этом пишет турецкое новостное агентство IHA.

Падение объекта, похожего на метеорит, вечером 27 мая наблюдали жители сразу нескольких турецких провинций на восточном побережье Черного моря. Сообщения об «огненном шаре» поступали из Трабзона, Артвина, Ризе и других. Некоторым из очевидцев удалось зафиксировать момент падения объекта на камеры смартфонов.

Турецкие СМИ подготовили сюжеты об инциденте и опросили экспертов. Кто-то высказал предположение, что метеорит упал в Артвине, на границе Грузии и Турции, поскольку именно там оказалось больше всего очевидцев.

Жители села Камили в Верхней Мачахели решили собственными силами отыскать обломки метеорита, которые считаются очень ценными. Для этого они организовали экспедицию, изучив лес в окрестностях села. Пока что поиски не принесли результатов. По данным IHA, жандармерия Артвина начала собственное расследование, однако каких-либо следов метеорита обнаружить не удалось и им.

Официальных сообщений о том, что за объект в небе видели люди, пока нет. Также отсутствует информация о том, сгорел ли в атмосфере «вероятный метеорит» полностью или же упал на поверхность Земли. Жители Камили уверены, что метеорит был, но упал на территорию Нижней Мачахели, которая находится в грузинской Аджарии.

Возможно, ажиотаж среди населения восточно-черноморского региона Турции вызван случаем, произошедшем в 2015 году. Как отмечает популярная газета Sözcü, тогда метеорит массой более 15 килограмм взорвался над маленьким поселком в провинции Бингёль. Местные жители, обнаружившие обломки, продали их. Как отмечается, все они получили серьезную прибыль – некоторые смогли купить машины, другие сделали ремонт в своих домах.

Одновременно специалисты отмечают, что падение метеорита в Бингёле в 2015 году попало в базу данных НАСА. Именно поэтому его обломки представляли ценность. Как пояснил в интервью турецкой службе Би-би-си астроном Этем Дерман, до продажи все образцы должны быть проанализированы и сертифицированы НАСА или другой официальной лабораторией.