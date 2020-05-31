Новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Осетии за сутки не выявлено

В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

«Все ранее заболевшие находятся на карантине в медучреждении, за их здоровьем следят медики», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 31 мая, замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. На утро 31 мая в инфекционном отделении РММЦ находятся 8 человек с лабораторно подтвержденным тестом на коронавирус.

Первые три случая заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 6 мая, с тех пор лабораторно подтверждены 39 случаев заболевания COVID-19.

На прошлой неделе правительство республики приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику.

При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.