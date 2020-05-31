Протесты в США: в ряде городов введен комендантский час

Ночь с субботы на воскресенье стала в США пятой ночью протестов, в ряде городов переросших в беспорядки и столкновения с полицией.

Протесты начались в Миннеаполисе как реакция на гибель местного жителя, афроамериканца Джорджа Флойда, от рук полицейских. Они распространились на десятки городов. Помимо мирных акций протеста, происходят и беспорядки, участники которых поджигают здания и автомобили, вступают в столкновения с полицией, грабят магазины и офисы.

В субботу более чем в 20 американских городах во многих штатах власти ввели комендантский час, для обеспечения которого была привлечена Национальная гвардия. Помимо Миннеаполиса, речь идет об Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питтсбурге, Денвере, Майами. Акции протеста и столкновения продолжаются, несмотря на комендантский час. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

Есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди полицейских. Сообщается и о пострадавших журналистах. Более 1300 человек за минувшие пять дней были задержаны.

В Миннесоте полный состав Национальной гвардии был мобилизован впервые со времён Второй мировой войны.

Серьёзные столкновения с полицией произошли в Нью-Йорке, мэр города Билл де Блазио предупредил, что полиция не будет мириться с насилием.

В Вашингтоне толпа вновь собралась у Белого дома, однако серьезных попыток штурма резиденции президента США предпринято не было.

В Лос-Анджелесе сообщается о разграблении магазинов в престижном районе Беверли-Хиллз.

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с предупреждениями о серьезных последствиях для участников беспорядков и о готовности использовать национальную гвардию и армию для установления порядка.

Его оппоненты – политики-демократы, включая Джо Байдена, – заявляют о понимании мотивов участников акций протеста, но в то же время осуждают насилие.