Спасатели на вертолете эвакуировали из Тушетии пострадавшую туристку из Польши

Армения приветствует готовность Грузии предоставить помощь стране в борьбе с коронавирусом, но надеется, что такой необходимости не возникнет.

Об этом в ходе субботнего брифинга по теме коронавируса заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о предложении Грузии предоставить помощь в борьбе с эпидемией, в том числе в вопросе лечения пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

«С первого дня эпидемии коронавируса мы тесно сотрудничали с правительством Грузии, начиная с премьера, заканчивая специалистами. И это сотрудничество считаем эффективным. Грузия – братская для нас страна, и такая готовность делает наши отношения еще теплее. Естественно, если возникнет такая необходимость, то могут быть шаги, но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет. Мы надеемся, что мы все сможем сделать так, что не будет загруженности отделений реанимации, и таким образом мы сможем сделать так, чтобы не было необходимости в помощи. Но мы должны быть взаимно готовыми, особенно Армения и Грузия, помочь друг другу», - заявил премьер-министр Армении.

Никол Пашинян напомнил, что в 2019 году во время вспышки кори в Грузии Армения предоставила северному соседу 30 тысяч доз прививок от кори.

«Мы всегда должны быть рядом друг с другом и помогать друг другу, потому что эпидемии являются вопросом нашей общей повестки, это общая угроза, и мы со своими соседями – и с Грузией, и с Исламской Республикой Иран, и, конечно же, с нашими другими международными партнерами – готовы тесно сотрудничать», - заключил глава армянского правительства.

Как сообщает Радио Азатутюн, в 3-миллионной Армении на сегодняшний день выявлено в общей сложности 8927 случаев коронавируса нового типа. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 127 человек. В соседней Грузии, которая имеет большее население, чем Армения, с начала эпидемии выявлено 757 случаев, а скончались от болезни 12 человек.