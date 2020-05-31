Две новые смерти от коронавируса зафиксированы в Азербайджане

Суточный прирост заражений коронавирусом в Азербайджане составил 248, общее число инфицированных к 31 мая достигло 5 494. Количество смертей от COVID-19 в стране увеличилось до 63.

За период пандемии излечились 3 428 пациентов, 101 из которых за последние сутки. По данным оперштаба, 2 003 человека находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 56 из них оценивается как тяжелое, 65 – средней тяжести, остальных – стабильное. Всего в Азербайджане проведено 298 648 тестовых исследований с целью выявления случаев заражения COVID-19.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 29 мая власти продлили его действие до 15 июня, обязав жителей страны носить медицинские маски в общественных местах. При этом с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, разрешено репетиторство. С 9 мая в Баку возобновилось движение поездов.

Система здравоохранения Азербайджана в целом справляется с лечением пациентов с коронавирусом, о чем свидетельствует относительно небольшое число тяжелых больных и больных средней тяжести, заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП). При этом ведомстве подчеркнули, что в случае продолжения увеличения числа заражений карантинный режим в стране вновь может быть усилен.