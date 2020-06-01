В Грузии открываются торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе

Грузия переходит на новый этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в стране открываются торговые центры, магазины одежды и обуви, а также рестораны и кафе открытого типа.

Владельцы коммерческих объектов и посетители должны учитывать новые правила и рекомендации, разработанные Минздравом страны. К примеру, в магазинах обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Расстояние между столами в ресторанах будет минимум два метра. За одним столом не должно быть больше шести человек, а расстояние между посетителями – не менее одного метра.

В большинстве объектов у посетителей будут измерять температуру. В торговых центрах на входах установлены тепловизоры.