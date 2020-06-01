В России опять более 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России второй день подряд выявляется больше 9 тысяч инфицированных коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их было 9035 – чуть меньше, чем вчера. В официальную статистику смертей от инфекции за сутки включены 162 человека, а около 4 тысяч выздоровели.

Число новых случаев заражения в последние 2 недели в России остаётся относительно стабильным – в среднем это 8–9 тысяч за сутки. За всё время эпидемии выявлено уже 415 тысяч инфицированных, почти 5 тысяч из них умерли и около 175 тысяч выздоровели.

Москва по-прежнему на первом месте по числу новых инфицированных, но её доля в общей статистике – уже менее четверти, 2297 человек – меньше, чем в предыдущие несколько дней.

В ряде регионов России в последнее время ослабили карантинные меры; в Москве с понедельника разрешены прогулки по графику – три дня в неделю в зависимости от адреса дома. Также заработают непродовольственные магазины и ряд предприятий сферы услуг. Ужесточён, однако, масочный режим – теперь маски нужно будет носить не только в помещениях, но и на улице.