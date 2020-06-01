Великобритания, Италия и Швейцария смягчают карантинные меры

Ряд стран Европы с 1 июня вновь смягчил карантинные меры, введённые ранее в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Великобритании открываются начальные школы, закрытые 10 недель назад. Разрешено собираться группами до 6 человек, открываются уличные рынки. Людям из "группы риска" впервые с конца марта разрешено нарушить самоизоляцию и выйти из дома. Британия позже многих других европейских стран ввела карантин и сейчас медленнее, чем они, выходит из него, причём многие специалисты считают, что уровень новых заражений и смертей ещё слишком высок для того, чтобы ослаблять ограничительные меры.

В Нидерландах с 1 июня открываются бары и рестораны. В Швейцарии с 6 июня возобновят работу кинотеатры и ночные клубы, власти разрешат предоставлять свои услуги и работникам секс-индустрии.

В Италии важный шаг к полному снятию ограничений ожидается 3 июня, когда должны быть сняты ограничения на поездки между регионами, а также открыты границы для граждан ЕС. Соседние с Италией страны, впрочем, пока не спешат открывать свои границы с ней, указывая на то, что уровень распространения инфекции в стране ещё высок.

В большинстве стран Европы число новых случаев заражения и смертей от инфекции постепенно снижается. В таких странах, как Германия, Франция, Испания и Италия оно сейчас исчисляется соответственно сотнями и десятками - на пике эпидемии показатели были больше на порядок.