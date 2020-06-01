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Гахария заявил, что Грузия пока не победила вирус и призвал граждан носить маски
Грузия пока не победила коронавирус, - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария и граждан носить защитные маски.
«После того, как общественный транспорт полностью возобновил работу, сегодня открываются рестораны, торговые центры, все рынки. Факт, что это повышает в стране мобильность граждан, что, разумеется, увеличивает риск распространения вируса. Вам известно, что сегодня у нас 11 новых случаев инфицирования, вчера было 26, позавчера – 9. Всем нужно хорошо понимать, что мы не победили вирус. Ни одна отдельно взятая страна не может победить вирус. Это – глобальный вызов. Победу над ним мир должен праздновать вместе», – заявил Гахария.
По его словам, главная задача заключается в эффективном контроле распространения коронавируса.
«Призываю всех носить маски. Это нужно для того, чтобы беречь друг друга и сохранить тот потенциал восстановления нашей экономики, который у нас есть», - отметил глава правительства.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 794. 624 пациента выздоровели, 12 скончались.
Другие новости дня
Правительство выделит 4,7 млрд рублей на новый аэропорт Грозного
Строительство нового аэропорта в Грозном обойдется федеральному бюджету в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на поправки в госпрограмму "Развитие транспортной инфраструктуры".
По данным издания, деньги на проектирование терминала начнут выделять уже в этом году, а строительные работы планируется провести в 2022–2024 годах.
Ещё почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета власти Чечни рассчитывают получить на создание аэродромной инфраструктуры. В 2018 году правительство республики оценивало затраты на реконструкцию аэропорта почти в 16 миллиардов рублей.
Собеседники издания отмечают, что в проект сложно привлечь частного инвестора в силу длительного периода окупаемости: пассажиропоток аэропорта не достигает одного миллиона человек. Кроме того, довольно близко расположен аэропорт Махачкалы, который обслуживает более одного миллиона пассажиров в год.
Новый терминал будет построен неподалеку от нынешнего аэропорта, который был разрушен во время военных действий и заново открыт в 2006 году. Как рассказывал глава республики Рамзан Кадыров, он будет учитывать архитектурные, исторические и религиозные традиции чеченского народа. "Терминал похож на полумесяц, а перед ним фонтан в виде восьмигранника," - сказал Кадыров.
До пандемии коронавируса аэропорт Грозного принимал рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов. В 2019 году аэропорт обслужил около полумиллиона пассажиров.
Черногория открыла границы для более чем 120 стран, в том числе для Грузии
С сегодняшнего дня Черногория открыла границы для граждан более чем 120 стран мира. В список, опубликованный Минздравом Черногории, попала и Грузия.
Въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса. В список вошли страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также Китай. Попасть в Черногорию пока не смогут граждане России, США и Украины.
Ранее президент Черногории заявил о победе над коронавирусом. Последний случай заболевания в стране выявили 6 мая. 24 мая выздоровел последний пациент. На 324 подтверждённых случая в стране 9 смертей.
Великобритания, Италия и Швейцария смягчают карантинные меры
Ряд стран Европы с 1 июня вновь смягчил карантинные меры, введённые ранее в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
В Великобритании открываются начальные школы, закрытые 10 недель назад. Разрешено собираться группами до 6 человек, открываются уличные рынки. Людям из "группы риска" впервые с конца марта разрешено нарушить самоизоляцию и выйти из дома. Британия позже многих других европейских стран ввела карантин и сейчас медленнее, чем они, выходит из него, причём многие специалисты считают, что уровень новых заражений и смертей ещё слишком высок для того, чтобы ослаблять ограничительные меры.
В Нидерландах с 1 июня открываются бары и рестораны. В Швейцарии с 6 июня возобновят работу кинотеатры и ночные клубы, власти разрешат предоставлять свои услуги и работникам секс-индустрии.
В Италии важный шаг к полному снятию ограничений ожидается 3 июня, когда должны быть сняты ограничения на поездки между регионами, а также открыты границы для граждан ЕС. Соседние с Италией страны, впрочем, пока не спешат открывать свои границы с ней, указывая на то, что уровень распространения инфекции в стране ещё высок.
В большинстве стран Европы число новых случаев заражения и смертей от инфекции постепенно снижается. В таких странах, как Германия, Франция, Испания и Италия оно сейчас исчисляется соответственно сотнями и десятками - на пике эпидемии показатели были больше на порядок.
UNICEF: У 29 800 детей в Грузии дома нет условий для мытья рук водой и мылом
В Международный день защиты детей UNICEF-Грузия публикует заявление, в котором призывает правительство сделать основные услуги доступными для всех детей.
В заявлении говорится, что пандемия нового коронавируса оказала серьезное воздействие на детей и подростков. Детский фонд Организации Объединенных Наций особенно обеспокоен тяжелым положением детей, которые имеют ограниченный доступ к основным услугам и ресурсам, - сообщает Первый канал Грузии.
«Перед быстрым распространением коронавируса незащищенными являются дети, живущие в семьях, где ощущается нехватка или отсутствие надлежащих условий, умывальников, санитарных узлов и средств. Согласно многоиндикаторному кластерному исследованию Детского фонда Организации Объединенных Наций, у 29 800 детей в Грузии нет условий для мытья рук водой и мылом дома. Следовательно, риск заражения таких детей коронавирусом выше. Во время нынешнего кризиса все дети должны продолжить учебу и иметь возможность безопасно вернуться в школу. Из-за отсутствия электронных инструментов и интернет-связи, отсутствия надлежащей учебной среды дома и отсутствия родительской поддержки, дети и так рискуют отстать. Отсутствие качественного интернета также ограничивает доступ детей, подростков и молодежи к интернету, играм и возможности учиться. В Грузии 50 400 детей в возрасте от 3 до 17 лет не имеют дома интернета и компьютера», – говорится в заявлении.
В Южной Осетии выявили четыре новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом – у курсантов и гражданки, прибывшей из Владикавказа. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на замглавы комитета Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анну Гаглоеву.
«Проведенные за сутки тесты (всего 1385) показали 4 положительных результата - у троих курсантов и женщины. Все они из числа прибывших на карантин», - уточнила Гаглоева.
По её словам, на утро 1 июня в инфекционном отделении РММЦ находятся 12 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.
«Всего на карантине под наблюдением находятся 164 человека, из них в медорганизациях – 136», - отметила врач.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 42, из них 30 уже выздоровели.
В России опять более 9 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России второй день подряд выявляется больше 9 тысяч инфицированных коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их было 9035 – чуть меньше, чем вчера. В официальную статистику смертей от инфекции за сутки включены 162 человека, а около 4 тысяч выздоровели.
Число новых случаев заражения в последние 2 недели в России остаётся относительно стабильным – в среднем это 8–9 тысяч за сутки. За всё время эпидемии выявлено уже 415 тысяч инфицированных, почти 5 тысяч из них умерли и около 175 тысяч выздоровели.
Москва по-прежнему на первом месте по числу новых инфицированных, но её доля в общей статистике – уже менее четверти, 2297 человек – меньше, чем в предыдущие несколько дней.
В ряде регионов России в последнее время ослабили карантинные меры; в Москве с понедельника разрешены прогулки по графику – три дня в неделю в зависимости от адреса дома. Также заработают непродовольственные магазины и ряд предприятий сферы услуг. Ужесточён, однако, масочный режим – теперь маски нужно будет носить не только в помещениях, но и на улице.
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали солдат из-за протестов
В Вашингтоне из-за продолжающихся акций протеста введен комендантский час, который продлится с 23.00 до 06.00 по местному времени. Об этом мэр города Мюриэл Боузер объявила на странице в микроблоге Twitter в воскресенье, 31 мая. По ее приказу местных полицейских поддержат солдаты Национальной гвардии, - сообщает Deutsche Welle.
Более тысячи демонстрантов прошли маршем по центру столицы США во время антирасистской акции протеста, скандируя имя убитого в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. По данным издания The Washington Post, отдельные участники пытались распылить перцовый газ из баллончика. Некоторые демонстранты разожгли костры, в которые бросали феерверки и ветки. Полиция применила слезоточивый газ. 29 и 30 мая мирные протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Некоторые демонстранты возводили баррикады, поджигали машины и разрисовывали здания граффити.
По данным источников CNN и The New York Times, в разгар протестов президент США Дональд Трамп на некоторое время отправился в подземный бункер. Как сообщают журналисты, он провел там меньше часа.
Протесты в США продолжаются шестой день подряд. К вечеру 31 мая комендантский час ввели как минимум в 40 американских городах. Власти пятнадцати штатов задействовали около 5 тысяч солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку. Смерть Джорджа Флойда, которого почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира. Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании.
В Грузии за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса, 19 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 794. За сутки в стране выявили 11 новых случаев заражения.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 19 и сейчас составляет 624. На сегодняшний день клиниках от коронавируса лечится 121 пациент, 12 человек скончались.
В карантине находятся 2494 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 301.
У Никола Пашиняна и членов его семьи выявили коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Заразились и члены его семьи - супруга Анна Акопян и три дочери. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире в социальной сети Facebook.
По словам главы армянского правительства, болезнь пока протекает бессимптомно. Он продолжит работу из резиденции премьер-министра.
По последним данным, число случаев коронавируса в Армении составляет 9282. Число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 131. За это время еще 50 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам
Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полную загрузку рейсов
Роспотребнадзор отказался от требования к авиакомпаниям - заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину для соблюдения социальной дистанции из-за коронавируса. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.
В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация при поэтапном снятии карантинных ограничений. В них требований об ограничении продаж билетов половиной мест нет. В Росавиации на запрос газеты не ответили.
Ранее требование "антивирусной рассадки" пассажиров вызвало резко негативную реакцию авиакомпаний, которым для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70 процентов. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считают, что подобное ограничение может привести к удорожанию билетов и снижению числа рейсов.
Обычно авиакомпании работают в убыток весь зимний сезон и только в марте начинают получать деньги за проданные на летний сезон билеты. В этом году из-за пандемии, остановки международных рейсов и ограничений на передвижение внутри России пассажиропоток в апреле и мае резко упал. Это привело к рекордным для этого времени года убыткам перевозчиков.
В конце мая российские авиакомпании резко – в 2–3 раза – снизили цены на билеты, особенно на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне. При этом уже на полёты в июле билеты вновь дорожают.
В Грузии открываются торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе
Грузия переходит на новый этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в стране открываются торговые центры, магазины одежды и обуви, а также рестораны и кафе открытого типа.
Владельцы коммерческих объектов и посетители должны учитывать новые правила и рекомендации, разработанные Минздравом страны. К примеру, в магазинах обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Расстояние между столами в ресторанах будет минимум два метра. За одним столом не должно быть больше шести человек, а расстояние между посетителями – не менее одного метра. В большинстве объектов у посетителей будут измерять температуру.
- Очередной этап снятия ограничений запланирован на 8 июня – рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей внутри помещений, откроются гостиницы. 15 июня в стране стартует внутренний туризм, 1 июля Грузия откроет границы для международных туристов. Однако пускать в страну будут только граждан «безопасных» стран. Туристы должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус.
Трамп заявил о намерении признать «Антифа» террористической группой
Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 31 мая, что его администрация внесёт в список террористических организаций антифашистское движение «Антифа».
Трамп опубликовал это заявление в Твиттере в то время, когда во многих городах США проводятся многолюдные акции протеста в связи с гибелью 25 мая чернокожего жителя штата Миннесота. Демонстранты требуют суда на четырьмя полицейскими за их роль в гибели 46-летнего Джорджа Флойда.
Акции протеста сопровождаются вандализмом, поджогами, мародерством и физическим насилием.
Агенство Reuters отмечает, что число приверженцев или членов движения «Антифа» среди участников протестных акций остается неизвестным. Глава департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон заявил на пресс-конференции 31 мая, что около 20 процентов арестованных в субботу манифестантов прибыли в Миннеаполис из других мест за пределами штата Миннесота. Харрингтон уточнил, что пока не располагает полным списком всех арестованных во время беспорядков в ночь с субботу на воскресенье.
Трамп не впервые пишет в Твиттере о движении «Антифа» как о террористической организации. Другие консервативные политики, как сенатор от Техаса Тед Круз, тоже выступили с подобными заявлениями.
Остаётся неясным, собирается ли администрация Трампа всерьёз добиваться формального наделения группы «Антифа» статусом «террористической», отмечает Reuters. Если это так, то администрации придется пройти долгий путь формальных процедур, которые обычно требуют координации действий между многими федеральными агентствами, считает Reuters.
Две новые смерти от коронавируса зафиксированы в Азербайджане
Суточный прирост заражений коронавирусом в Азербайджане составил 248, общее число инфицированных к 31 мая достигло 5 494. Количество смертей от COVID-19 в стране увеличилось до 63.
За период пандемии излечились 3 428 пациентов, 101 из которых за последние сутки. По данным оперштаба, 2 003 человека находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 56 из них оценивается как тяжелое, 65 – средней тяжести, остальных – стабильное. Всего в Азербайджане проведено 298 648 тестовых исследований с целью выявления случаев заражения COVID-19.
С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 29 мая власти продлили его действие до 15 июня, обязав жителей страны носить медицинские маски в общественных местах. При этом с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, разрешено репетиторство. С 9 мая в Баку возобновилось движение поездов.
Система здравоохранения Азербайджана в целом справляется с лечением пациентов с коронавирусом, о чем свидетельствует относительно небольшое число тяжелых больных и больных средней тяжести, заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП). При этом ведомстве подчеркнули, что в случае продолжения увеличения числа заражений карантинный режим в стране вновь может быть усилен.
Космический корабль «Крю Дрэгон» пристыковался к МКС
Космический корабль «Крю Дрэгон» с двумя американскими астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. За событиями на орбите можно следить здесь:
Космическая ракета «Фалькон-9» с кораблем «Крю Дрэгон» стартовала с космодрома во Флориде накануне. Это первый пилотируемый полет космического корабля, разработанного корпорацией SpaceX Илона Маска.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил поздравление директору NASA Джиму Брайденстайну с успешным запуском «Крю Дрэгон»:
«Уже можно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Знаю, как волновались вы о том, чтобы это крупнейшее событие стало успешным. Желаю всей команде НАСА успешно провести обновление национальной транспортной системы», написал Дмитрий Рогозин в Твиттере.
- Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск), сообщил ТАСС.
- В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме.
- Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.
Спасатели на вертолете эвакуировали из Тушетии пострадавшую туристку из Польши
Грузинские спасатели на вертолете эвакуировали туристку из Польши, пострадавшую во время путешествия по высокогорной Тушетии. Об этом сообщили сегодня, 31 мая, в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, в Центр оперативного управления неотложной помощи «112» поступило сообщение о том, что в селе Омало Ахметского муниципалитета туристка упала с лошади. Из-за полученных травм женщине необходима была госпитализация.
На вертолете пограничной полиции на место направилась группа спасателей, а также медики скорой помощи. Пострадавшую доставили в тбилисскую клинику имени Гудушаури. Как отмечается, опасность ее жизни не угрожает, передает агентство «Новости-Грузия».
В Кахетии коронавирус подтвердился у водителя грузовика, вернувшегося из России
В Кахетии коронавирус подтвердился у водителя грузовика. Об этом журналистам сообщила глава районного отделения Службы общественного здоровья Мариета Гонашвили.
За последние сутки в Грузии было выявлено 26 случаев инфицирования коронавирусом. Гонашвили подтвердила, что среди новых пациентов и водитель грузовика. Мужчина является жителем города Дедоплисцкаро. 22 мая он въехал на территорию Грузии из России. До сих пор водитель находился в режиме самоизоляции.
По словам Гонашвили, когда водитель выехал из Москвы, он взял с собой попутчика – жителя кахетинского села Озаани. Сразу после пересечения государственной границы, пассажира отправили в карантинную зону. Там ему провели экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным. Повторное тестирование методом ПЦР подтвердило COVID-19.
«Водитель трайлера не знал, что у жителя Озаани подтвердился коронавирус. Он находился в самоизоляции», - приводит слова Гонашвили Общественный вещатель. Тестирование жителю Дедоплисцкаро провели только после того, как Минздрав обновил национальный протокол. «Утром 29 мая мы получили новые регуляции. Те водители трайлеров, которые пересекли границу и остались [в Грузии], мы обязаны взять у них анализ из носоглотки и отправить для исследований в лабораторию Лугара. Мы так и сделали», - сказала Гонашвили.
В Службе общественного здоровья Дедоплисцкаро также сообщили, что к настоящему времени установлены десять человек, которые контактировали с инфицированным водителем. Гонашвили подчеркнула, что у всех этих людей уже взяли анализы и результаты их тестирования станут известны завтра утром, 1 июня. Необходимо отметить, что до сих пор в Кахетии не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
Что касается водителей международных грузовых перевозок, то с 29 мая на всех сухопутных границах Грузии их начали проверять на коронавирус с помощью экспресс-тестов. Водители, которые заезжает в Грузию транзитом, не обязаны проходить тестирование, однако территорию страны они должны покинуть в течение 6 часов. При этом от границы до границы транзитные грузы сопровождает патрульная полиция.
Дмитрий Дбар: Подозреваемый в произведении выстрелов в сторону дома первого президента задержан
Сегодня, 31 мая, министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар обратился к гражданам с просьбой соблюдать правопорядок.
«Обращаюсь ко всем гражданам, вне зависимости от социальной, фамильной или политической принадлежности не дестабилизировать ситуацию в стране, не препятствовать законным действиям правоохранительных органов, что может привести к необратимым процессам», – говорится в обращении министра.
Дбар отмечает, что все вопросы должны решаться цивилизованно и в соответствии с законом.
«По факту инцидента 29 мая в селе Нижняя Эшера, подозреваемый в произведении выстрелов в сторону дома первого президента задержан, однако очевидцы не сотрудничают с правоохранительными органами и тем самым не содействуют процессу дознания», – подчеркнул министр ВД.
По его словам, весь личный состав МВД поднят по тревоге, готов в любое время пресечь неправомерные действия и обеспечить общественный правопорядок, а всех виновных в совершенных действиях лиц ждет неотвратимость наказания.
Число пациентов с COVID-19 выросло в больницах Кабардино-Балкарии до 827
В больницы Кабардино-Балкарии за сутки госпитализированы 35 зараженных коронавирусом, а число пациентов реанимационных отделений выросло на 12, сообщили в оперштабе республики.
Как сообщает «Кавказский узел», 30 мая в Кабардино-Балкарии число умерших пациентов с коронавирусом выросло, по данным оперштаба, до 19, а за минувшие сутки скончался еще один пациент. Общее число случаев заражения в республике выросло за сутки на 77 и достигло 2 827.
В трех стационарах в Кабардино-Балкарии госпитализированы 827 пациентов с коронавирусом, из них в реанимации находятся 49 человек. На амбулаторном лечении находятся 568 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель оперативного штаба по республике.
Под медицинским наблюдением, по его словам, находятся 1896 человек, имевших контакты с зараженными, а в обсерваторах размещены 16 человек. Протестированы на коронавирус в республике 44 175 человек.
Пациентка, умершая за последние сутки, - женщина 1949 года рождения из поселка Залукокоаже, говорится в публикации на странице оперштаба в Instagram.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-COV-2 в мире превысило 6 миллионов человек. Таковы данные американского Института Джонса Хопкинса на утро 31 мая.
В последние дни суточный прирост числа инфицированных ускорился: за сутки выявляется более 120 тысяч новых зараженных.
Число смертей от коронавирусной инфекции в мире за сутки – в среднем 4-5 тысяч. Всего жертвами коронавируса стали около 370 тысяч человек. По данным сайта worldometers, выздоровели более 2 миллионов 750 тысяч; число завершенных случаев болезни (выздоровевших и умерших вместе) превышает число тех, кто сейчас проходит лечение.
На первом месте по числу заражений и смертей по-прежнему США, где выявлено более 1 миллиона 800 тысяч инфицированных, а умерли более 103 тысяч человек. В последние дни быстрее, чем в США, инфекция распространяется в Бразилии, где выявлено уже почти 500 тысяч инфицированных. Россия на третьем месте, 31 мая число выявленных случаев инфекции там превысило 400 тысяч, более 4600 человек умерли и более 171 тысячи выздоровели.
- ВОЗ на днях предупредила, что центром пандемии сейчас является американский континент. В ряде стран Латинской Америки – Перу, Мексике, Чили – счет новых случаев заражения за сутки идет на тысячи. В странах Западной Европы их сейчас заметно меньше, чем в конце марта и апреле, в среднем несколько сот в день, что позволило многим странам существенно ослабить карантинные ограничения.
В Белоруссии проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов
В Минске и других городах Белоруссии сегодня, 31 мая, проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.
Формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской - жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили - а также других оппозиционных кандидатов. Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.
В Минске в середине дня активисты насчитали более 2 тысяч желающих сдать подписи. Многолюдные акции проходят и в других городах.
Участники пикетов выражают возмущение задержанием Сергея Тихановского на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.
Также были задержаны более 10 активистов оппозиции. Сегодня задержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Сейчас кандидаты собирают подписи. Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции, баллотируются и банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. Участие этих представителей белорусской элиты в кампании интересно тем, что они до последнего времени не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.
- Тихановский - создатель популярного ютуб-канала «Страна для жизни». У инициативной группы в поддержку его кандидатуры не приняли документы, поскольку в момент их подачи он отбывал арест. После выхода на свободу он участвовал в нескольких массовых мероприятиях, которые каждый раз привлекали сотни людей.
Амиран Гамкрелидзе: Рост подтвержденных случаев коронавируса не вызван снятием ограничений
По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, рост подтвержденных случаев коронавируса, зафиксированный в последние два дня, не вызван снятием ограничений.
По его словам, село Мушевани Болнисского муниципалитета и сейчас, и ранее считалось наиболее пострадавшим местом в стране.
«Вчерашнее и сегодняшнее увеличение числа случаев не вызвано снятием ограничений. Мушевани у нас было и является наиболее пострадавшим местом в стране, и мы ожидали, что будут дополнительные случаи. Поэтому в пятницу обследовали население почти полностью и были идентифицированы дополнительно 18 случаев. В тоже время, т.н. сабурталинский кластер - это все контакты с инфицированным и этим инфицированным является наш коллега, представитель медицинской сферы», - сообщил Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, ситуация полностью контролируема. «В целом, во всех странах в процессе смягчения ограничений зафиксирован рост числа случаев. Наверное, ожидаемо, что может быть и у нас, но это не должно стать основанием для какой-либо паники. Хотя бы и увеличение сегодня числа новых случаев на 26 не является причиной для паники, поскольку все эти случаи находятся под контролем. Мы знаем каждый контакт, мы быстро изолируем каждого, лечим и исследуем каждый из их контактов.
Разумеется, в ходе процесса смягчения вероятен рост числа новых случаев, но это не является причиной для паники, потому что процессы в стране управляемы, а эпидемиологическая ситуация полностью контролируема. Мы намерены тестировать все новые группы, чтобы осуществить максимальную превенцию и своевременную идентификацию, если есть положительный случай коронавируса», - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, часть людей из «сабурталинского кластера» переведена в медучреждение для исследований, а часть находится в карантине.
Дональд Трамп решил отложить саммит G7 и позвать на него Россию
Президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита «Большой семерки» (G7) с июня на сентябрь – после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от личного участия в нем в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
По словам Трампа, саммит должен пройти в сентябре или позже, точные даты не названы. Планировалось провести его в июне в резиденции Кэмп-Дэвид.
Президент США, однако, объяснил свое решение о переносе саммита не только коронавирусом, но и тем, что G7 в нынешнем формате, по словам Трампа, представляет собой «очень устаревшую группу стран», которая «не в полной мере представляет то, что происходит в мире».
В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия – крупнейшие индустриально развитые демократические государства мира. По мнению Трампа, участие в саммите, помимо них, должны принять и Австралия, Россия, Южная Корея и Индия. О Китае, отношения Вашингтона с которым в последнее время все более напряженные, Трамп не упомянул.
Трамп ранее неоднократно высказывался в пользу того, чтобы вернуть Россию к участию в G7 – до аннексии Россией Крыма в 2014 году саммиты проводились в формате «Большой восьмерки», с участием российского президента. Большинство стран «Семерки», однако, возражало против участия России, во всяком случае как полноправного участника саммитов. Неясно, имел ли в виду Трамп расширение формата «Семерки» за счет четырех стран, или же их приглашение в гостевом формате (последний вариант на саммитах G7 практиковался).
Власти Австралии уже выразили заинтересованность в участии в саммите. Реакции Москвы пока нет.
Трамп отказался проводить саммит G7 в формате видеоконференции, как из-за эпидемии в последние месяцы был организован ряд совещаний мировых лидеров, включая «Большую двадцатку» и переговоры в формате «ОПЕК+». Президент Франции Эммануэль Макрон был готов в июне приехать в США, однако Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо выступили против.
Протесты в США: в ряде городов введен комендантский час
Ночь с субботы на воскресенье стала в США пятой ночью протестов, в ряде городов переросших в беспорядки и столкновения с полицией.
Протесты начались в Миннеаполисе как реакция на гибель местного жителя, афроамериканца Джорджа Флойда, от рук полицейских. Они распространились на десятки городов. Помимо мирных акций протеста, происходят и беспорядки, участники которых поджигают здания и автомобили, вступают в столкновения с полицией, грабят магазины и офисы.
В субботу более чем в 20 американских городах во многих штатах власти ввели комендантский час, для обеспечения которого была привлечена Национальная гвардия. Помимо Миннеаполиса, речь идет об Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питтсбурге, Денвере, Майами. Акции протеста и столкновения продолжаются, несмотря на комендантский час. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.
Есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди полицейских. Сообщается и о пострадавших журналистах. Более 1300 человек за минувшие пять дней были задержаны.
В Миннесоте полный состав Национальной гвардии был мобилизован впервые со времён Второй мировой войны.
Серьёзные столкновения с полицией произошли в Нью-Йорке, мэр города Билл де Блазио предупредил, что полиция не будет мириться с насилием.
В Вашингтоне толпа вновь собралась у Белого дома, однако серьезных попыток штурма резиденции президента США предпринято не было.
В Лос-Анджелесе сообщается о разграблении магазинов в престижном районе Беверли-Хиллз.
Президент США Дональд Трамп вновь выступил с предупреждениями о серьезных последствиях для участников беспорядков и о готовности использовать национальную гвардию и армию для установления порядка.
Его оппоненты – политики-демократы, включая Джо Байдена, – заявляют о понимании мотивов участников акций протеста, но в то же время осуждают насилие.
- Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивых банкнот. Полицейский Дерек Шовин, арестовывавший Флойда, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Шовин теперь арестован сам, ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.
- Участники акций протеста заявляют, что гибель Флойда – один из эпизодов, свидетельствующий о продолжающейся системной дискриминации темнокожих и размахе полицейского насилия против них.
Новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Осетии за сутки не выявлено
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом.
«Все ранее заболевшие находятся на карантине в медучреждении, за их здоровьем следят медики», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 31 мая, замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. На утро 31 мая в инфекционном отделении РММЦ находятся 8 человек с лабораторно подтвержденным тестом на коронавирус.
Первые три случая заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 6 мая, с тех пор лабораторно подтверждены 39 случаев заболевания COVID-19.
На прошлой неделе правительство республики приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
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