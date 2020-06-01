Правительство выделит 4,7 млрд рублей на новый аэропорт Грозного

Строительство нового аэропорта в Грозном обойдется федеральному бюджету в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на поправки в госпрограмму "Развитие транспортной инфраструктуры".

По данным издания, деньги на проектирование терминала начнут выделять уже в этом году, а строительные работы планируется провести в 2022–2024 годах.

Ещё почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета власти Чечни рассчитывают получить на создание аэродромной инфраструктуры. В 2018 году правительство республики оценивало затраты на реконструкцию аэропорта почти в 16 миллиардов рублей.

Собеседники издания отмечают, что в проект сложно привлечь частного инвестора в силу длительного периода окупаемости: пассажиропоток аэропорта не достигает одного миллиона человек. Кроме того, довольно близко расположен аэропорт Махачкалы, который обслуживает более одного миллиона пассажиров в год.

Новый терминал будет построен неподалеку от нынешнего аэропорта, который был разрушен во время военных действий и заново открыт в 2006 году. Как рассказывал глава республики Рамзан Кадыров, он будет учитывать архитектурные, исторические и религиозные традиции чеченского народа. "Терминал похож на полумесяц, а перед ним фонтан в виде восьмигранника," - сказал Кадыров.

До пандемии коронавируса аэропорт Грозного принимал рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов. В 2019 году аэропорт обслужил около полумиллиона пассажиров.