Шестая ночь протестов в США: насилие на улицах, Трамп в бункере. ВИДЕО

В США шестая ночь выступлений против социального неравенства сопровождалась беспорядками и насилием в нескольких городах.

Протесты вызвала смерть в результате задержания полицейскими в городе Миннеаполис, в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда.

Несмотря на то что из-за беспорядков примерно в 40 городах был введен комендантский час, люди в основном игнорировали ограничения. Сообщается о столкновениях с полицией в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. За ночь по всей стране были задержаны сотни людей, к примеру, в Нью-Йорке - более 200 человек.

Чтобы рассеять толпу, полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. А в Луисвилле, в Кентукки, полиция применила огнестрельное оружие в ответ на выстрелы со стороны участников протестов. Силовики пытались вытеснить их с парковочной зоны у фуд-маркета Dino. От пулевых ранений скончался, по меньшей мере, один человек, передает CNN со ссылкой на местную полицию.

В нескольких городах отмечены случаи мародерства. Участники погромов врывались и грабили магазины, поджигали полицейские автомобили.

Национальная гвардия США – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях, – сообщила накануне, что около пяти тысяч ее бойцов задействованы сейчас для обеспечения порядка в 15 штатах и в Вашингтоне, в округе Колумбия. Там толпа вновь собралась у Белого дома. Протестующие разводили костры, а в сторону сотрудников спецподразделений периодически летели камни.

До этого шумные манифестации у резиденции американского президента состоялись в пятницу и субботу. Секретная служба США сообщила, что арестовала шестерых человек. Были случаи стычек протестующих с охраной. Некоторые из демонстрантов пытались опрокинуть заградительные барьеры, использовали против сотрудников Секретной службы кирпичи, камни, бутылки, петарды и другие предметы.

Также стало известно, что в пятницу президент Дональд Трамп с женой и сыном был ненадолго помещен в подземный бункер под Белым домом – в целях его безопасности.