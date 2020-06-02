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СГБ: В Батуми задержали 9 граждан Турции, изъято оружие
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании в Батуми девяти граждан Турции.
В ведомстве заявили, что иностранцы находились в Грузии нелегально – у них не фиксировалось пересечение границы.
При обыске у граждан Турции обнаружили четыре единицы огнестрельного оружия, - сообщили в СГБ. Следствие ведет департамент контрразведки ведомства.
Другие новости дня
Число инфицированных коронавирусом в России сократилось впервые за 5 дней
Число выявленных больных коронавирусной инфекцией в России сократилось после четырёх дней роста, свидетельствует официальная статистика.
За сутки в федеральную статистику попали 8 863 новых заразившихся. 182 человека умерли. 11 108 — выздоровели. Всего с начала эпидемии выявлено 423 741 заразившихся, 186 985 выздоровели, 5 037 — умерли.
По официальным данным, всего в России болеет коронавирусом 231 719 человек.
Коронавирус обнаружен более чем у 6,2 миллиона человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения — в США; коронавирус в стране выявлен более чем у 1,8 миллиона человек. Всего от вызванной им инфекции скончались больше 375 000 человек.
Роман Абрамович купил виллу в престижном районе Израиля за $65 млн
Это третья собственность российского миллиардера в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил в Израиле виллу стоимостью около 65 миллионов долларов. Недвижимость находится в городе Герцлия, в 15 километрах севернее Тель-Авива. Площадь участка – девять с половиной тысяч квадратных метров. Об этом сообщает израильское издание Globes со ссылкой на источники.
По данным СМИ, сделка состоялась в начале года. В 2019 году миллиардер арендовал виллу с правом выкупа. Недвижимость была выставлена на продажу два последних года, однако покупателей так и не нашлось. Прежний владелец недвижимости Алан Говард хотел получить за неё 100 миллионов долларов.
Это третья собственность Абрамовича в Израиле, уточняет Globes. Первую сделку по покупке недвижимости Абрамович заключил в 2015 году. Он купил бутик-отель и прилегающий к нему участок в Тель-Авиве примерно за 30 миллионов долларов. В прошлом году бизнесмен купил офисное здание на тель-авивской набережной. Сумма сделки составила более 57 миллионов долларов.
- Роман Абрамович занимает 10 место в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его состояние превышает 11 миллиардов долларов.
- В мае 2018 года власти Великобритании отказались продлевать Абрамовичу визу инвестора. Это произошло на фоне обострения отношений Москвы и Лондона после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В покушении на Скрипалей британское правительство обвиняет Кремль. Российская сторона свою причастность к нападению отвергает. Вскоре Абрамович получил гражданство Израиля. СМИ писали, что миллиардер воспользовался "Законом о возвращении". По нему право на репатриацию в Израиль имеет каждый еврей.
Грузинская оппозиция начала консультации по кандидатуре будущего премьера
Часть грузинского оппозиционного спектра хочет видеть следующим премьер-министром страны лидера «Новой Грузии» Георгия Вашадзе.
Руководитель политического объединения «Закон и справедливость» Тако Чарквиани считает, что Вашадзе должен стать единым кандидатом от оппозиции. Она назвала его «молодым реформатором».
Ранее и сам Вашадзе подтвердил, что участвовал в консультациях по выдвижению единого кандидата.
Однако другие оппозиционные силы пока не спешат с поддержкой Вашадзе. Представитель «Единого национального движения» Заал Удумашвили накануне заявил, что кандидатуру Вашадзе в партии не обсуждали и не будут обсуждать.
Лидер партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе сказал, что единая оппозиция назовёт кандидата на пост главы правительства, но им не будет Георгий Вашадзе.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 19 человек, выявлено 517 новых случаев
За прошедшие сутки в Армении зарегистрировано рекордное число инфицированных коронавирусом и смертей, вызванных респираторной инфекцией.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за сутки от COVID-19 скончались еще 19 пациентов. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 158.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за это время 56 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 517, в общем составив 10009. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 25 и сейчас составляет 3427.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6368, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 59917.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Заразились и члены его семьи - супруга Анна Акопян и три дочери.
DW: Россия не ответила на запросы Германии по делу Хангошвили
Немецкие следователи по-прежнему ждут от России ответа на свои запросы в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), – сообщает Deutsche Welle.
До сих пор два обращения берлинской прокуратуры, сделанные еще в декабре 2019 года, «остались без содержательного ответа от РФ», говорится в пояснении Минюста ФРГ для депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен. Ответ министерства цитирует агентство dpa.
Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день, – напоминает Deutsche Welle.
Изначально длом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию приступила Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.
Правительство ФРГ уже критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.
Минобороны РФ начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях
Министерство обороны России отобрало 50 добровольцев из числа военнослужащих для клинического испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление военного ведомства. Речь идёт о вакцине, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Первая группа добровольцев прибудет в институт 3 июня.
О том, что российское министерство обороны участвует в разработке вакцины от коронавируса, стало известно в начале апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончиться к 1 июня, такие сроки называл министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом. Работы ведутся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Завершить клинические испытания вакцины планируется до конца июля.
22 мая академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра проверили на себе потенциальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Ни у кого из них не возникло побочных эффектов, "все живы, здоровы и радуются", сказал Гинцбург. Точную цифру испытателей академик не сообщил. Речь идёт о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген нового коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19, а директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи прогнозировал, что массовая вакцинация от COVID-19 может стартовать уже осенью 2020 года.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не будут полностью сняты до создания защищающей от болезни вакцины.
Трамп хочет мобилизовать военных для пресечения беспорядков. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник вечером, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и военной полиции, чтобы прекратить "беспорядки, которые распространились по всей стране".
По словам Трампа, он настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию, чтобы власти доминировали на улицах, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется принимать меры, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, Трамп пообещал развернуть армию Соединенных Штатов и быстро решить проблему за них.
Сами беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп назвал "внутренним терроризмом". Однако заявил, что "является союзником всех мирных демонстрантов".
Незадолго до выступления Дональда Трампа полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации вокруг Белого дома.
Министерство обороны отказалось комментировать возможность того, что президент может воспользоваться законом о противодействии мятежным действиям от 1807 года для введения армии США в город или штат.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник призвал к национальному запрету на применение чрезмерной силы со стороны полиции. Некоторые действия нью-йоркских полицейских во время протестов вызывают тревогу, сказал он и напомнил о распространенном в интернете видео, в котором показана полицейская машина, которая въехала в толпу. В то же время Куомо выступил против тех, кто использовал протесты для грабежей и вандализма.
- Демонстранты требуют суда над всеми четырьмя полицейскими – белыми мужчинами – за их роль в гибели 46-летнего Флойда, который умер в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Джорджа Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.
- Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.Во многих городах США введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 796. За сутки в стране выявили два новых случая заражения.
По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной клиники Марины Эзугбая, оба новых случая подтверждены в селе Мерети Марнеульского района.
80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. Число вылечившихся пациентов увеличилось на 10 и сейчас составляет 634.
На сегодняшний день в клиниках от коронавируса лечатся 150 пациентов, 12 человек скончались. В карантине находятся 2508 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 300.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая. С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
Абхазский оперштаб: все 56 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат
За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 56 граждан. Все тесты показали отрицательный результат.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от COVID-19, на сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему проходят лечение 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Президент России Владимир Путин решил назначить голосование по поправкам к Конституции России на 1 июля.
Об этом было объявлено сегодня, 1 июня, на встрече Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок. В поддержку этой даты высказалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. При этом она заявила, что голосование начнется за 6 дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам Памфиловой, в 2-3 регионах, возможно, будет организовано электронное удаленное голосование.
Путин сказал, что были предложения назначить голосование по поправкам на 24 июня, когда пройдет парад в честь годовщины Победы, но он решил «не смешивать» эти два события.
Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников подтвердил, что голосование начнется уже 25 июня и завершится 1 июля, при этом 1 июля будет объявлено выходным днем.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с датой 1 июля, сказав, что «пройден острый этап подъема» эпидемии, а темпы прироста инфицированных снизились.
Дату 1 июля как возможный день голосования называли источники различных СМИ ранее. В качестве альтернативы называлось 8 июля.
Одним из изменений в главном законе страны станет «обнуление» президентских сроков действующего главы государства.
Голосование о поправках в Конституцию первоначально было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии коронавирусной инфекции на неопределенный срок. В последние дни начали появляться сообщения о возобновлении подготовки к голосованию. 20 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию.
Центризбирком вместе с Роспотребнадзором разработали рекомендации по проведению голосования в условиях эпидемии. В частности, возможна организация участков на открытом воздухе.
Кроме того, как пишет сегодня «Коммерсантъ», ЦИК предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных, а также проводить надомное и досрочное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин.
- Президент России Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- В числе самых обсуждаемых изменений – приоритет российской Конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост главы страны.
- Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – в целом президент получит еще больше полномочий, чем сейчас.
- В Конституции будет упомянута вера в Бога и брак как союз мужчины и женщины, а русский язык будет назван языком «государствообразующего народа».
- Поправки уже одобрены Думой и Советом Федерации, а также региональными законодательными собраниями. Для их вступления в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Проведение всенародного голосования для одобрения поправок по Конституции не требуется, но его потребовал провести Путин, и соответствующую норму включили в закон.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
Шестая ночь протестов в США: насилие на улицах, Трамп в бункере. ВИДЕО
В США шестая ночь выступлений против социального неравенства сопровождалась беспорядками и насилием в нескольких городах.
Протесты вызвала смерть в результате задержания полицейскими в городе Миннеаполис, в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда.
Несмотря на то что из-за беспорядков примерно в 40 городах был введен комендантский час, люди в основном игнорировали ограничения. Сообщается о столкновениях с полицией в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. За ночь по всей стране были задержаны сотни людей, к примеру, в Нью-Йорке - более 200 человек.
Чтобы рассеять толпу, полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. А в Луисвилле, в Кентукки, полиция применила огнестрельное оружие в ответ на выстрелы со стороны участников протестов. Силовики пытались вытеснить их с парковочной зоны у фуд-маркета Dino. От пулевых ранений скончался, по меньшей мере, один человек, передает CNN со ссылкой на местную полицию.
В нескольких городах отмечены случаи мародерства. Участники погромов врывались и грабили магазины, поджигали полицейские автомобили.
Национальная гвардия США – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях, – сообщила накануне, что около пяти тысяч ее бойцов задействованы сейчас для обеспечения порядка в 15 штатах и в Вашингтоне, в округе Колумбия. Там толпа вновь собралась у Белого дома. Протестующие разводили костры, а в сторону сотрудников спецподразделений периодически летели камни.
До этого шумные манифестации у резиденции американского президента состоялись в пятницу и субботу. Секретная служба США сообщила, что арестовала шестерых человек. Были случаи стычек протестующих с охраной. Некоторые из демонстрантов пытались опрокинуть заградительные барьеры, использовали против сотрудников Секретной службы кирпичи, камни, бутылки, петарды и другие предметы.
Также стало известно, что в пятницу президент Дональд Трамп с женой и сыном был ненадолго помещен в подземный бункер под Белым домом – в целях его безопасности.
- Демонстранты требуют суда над всеми четырьмя полицейскими – белыми мужчинами – за их роль в гибели 46-летнего Флойда, который умер в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Джорджа Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.
- Накануне президент Трамп сообщил в твиттере о намерении добиться признания террористическим ультралевого движения «Антифа», члены которого, по оценкам ряда чиновников, могут быть причастны к нынешней волне насилия. Среди прочего, Трамп поблагодарил Национальную гвардию за усилия по сдерживанию беспорядков. Он также обрушился с новой критикой на медиа за то, что те, по его словам, «делают все возможное для разжигания ненависти и анархии».
Саломе Зурабишвили пожелала Николу Пашиняну скорейшего выздоровления
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала премьер-министру Армении Николу Пашиняну скорейшего выздоровления. «Желаю вам и вашей семье скорейшего выздоровления», - написала президент Грузии в Twitter.
Никол Пашинян объявил в прямом эфире на Facebook сегодня, 1 июня, что он и ее семья заражены Covid-19. По словам премьер-министра, на данном этапе у него нет симптомов вируса и он продолжит работать из дома, где находится в самоизоляции, передает Общественный вещатель Грузии.
- По последним данным, число случаев коронавируса в Армении составляет 9282. Число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 131. За это время еще 50 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам
Георгий Гахария поздравил Никола Пашиняна с днем рождения
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
«Дорогой Никол, хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам здоровья, всего наилучшего и успехов в Вашей чрезвычайно ответственной и трудной работе.
Пользуясь случаем, выражаю надежду, что тесные связи и отношения между Грузией и Арменией, основанные на традиционной дружбе и взаимопонимании, будут и впредь углубляться и развиваться на благо наших народов и с учетом интересов наших стран.
Хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и выразить готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами.
Господин премьер-министр, еще раз сердечно поздравляю Вас, искренне желаю здоровья, успехов и всего наилучшего», - говорится в поздравительном послании премьер-министра Грузии.
Сообщившему о заражении коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну сегодня исполнилось 45 лет. С юбилеем его поздравил и президент России Владимир Путин. Между ними состоялся телефонный разговор.
На Северном Кавказе начали продавать крема «против 5G-излучения»
На сайтах объявлений появились предложения о продаже крема, спасающего от 5G-излучения. Больше всего их размещено в Москве, однако "бизнесмены" добрались и до Северного Кавказа
В Ставропольском крае, например, баночку такого средства предлагают за 4399 и 1999 рублей, в Дагестане – за 1800 рублей.
Обладатели оптовых партий "чудо-крема" гарантируют эффект после первого же применения. В одних объявления утверждается, что крем – разработка швейцарских ученых, другие указывает, что продукт создали канадские ученые.
Ранее Минкомсвязь Дагестана сообщал, что в РФ действуют сети второго, третьего и четвертого поколения, а что касается 5G, то ни в одном регионе страны ни пилотные, ни тестовые зоны для данного стандарта связи не определены.
Владимир Ануа назначен руководителем абхазского Минобороны
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении министром обороны генерал-полковника Владимира Ануа.
Этим же указом Ануа освобожден от должности заместителя министра обороны, главного военного инспектора.
«Абхазия-Информ» публикует биографию Владимира Ануа. «В 1987 – 1992 гг. – глава администрации села Тамыш. В 1992 – 1993 гг., в период грузино-абхазской войны, был бойцом, начальником штаба 1-го полка, командиром 1-го полка. С 1995 г. по настоящее время – заместитель министра обороны Абхазии, командующий Восточной группы войск. В 1998 г. за успешные действия в ходе «шестидневной» Гальской войны присвоено звание генерал-майора. В 2018 г. Ануа присвоено воинское звание генерал-полковника», – указано в биографии.
Должность главы абхазского Минобороны с 2007 года занимал Мераб Кишмария.
Песков указал на отсутствие развития диалога России с Украиной и Грузией
Позитивной динамики в развитии диалога России с Украиной и Грузией нет, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», – сказал Песков.
По его словам, эти народы, несмотря ни на что, являются родственными для россиян, так как их связывают глубокие исторические корни. Он также добавил, что президент России Владимир Путин искренне и глубоко уважает жителей Грузии и Украины, – сообщает «Известия».
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
Грузия не сможет открыть границу для туристов из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, в том числе из Армении, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании «Пирвели».
«В первую очередь туристы будут из «зелёных» стран. Департамент туризма работает в этом направлении. Будут оформлены двусторонние соглашения со странами с минимальным риском. Разрабатываются и определённые процедуры – какой тест должен пройти турист до прибытия. Многие страны уже ввели эти правила. Например, наши граждане, которые едут в Турцию на лечение, должны пройти ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов [до пересечения границы]. Также уже после пересечения границы в Грузии над туристами будет проводиться определённое наблюдение», – заявил он.
Ранее сообщалось, что Грузия может запустить «безопасный коридор» для туристов из Израиля, Австрии, Чехии и Украины
- Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 210, в общем составив 9492. Среди инфицированных - премьер-министр страны Никол Пашинян и члены его семьи.
В России готовят запрет оборота международных криптовалют
Госдума опубликовала текст законопроекта "О цифровых финансовых активах" ко второму чтению. В нем представлен новый вариант регулирования криптосферы: нововведения напрямую запрещают не только оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, но и майнинг и даже рекламу. Под ограничения подпадает биткоин, эксперты оценивают потери бюджета от исключения майнинга более чем в $2 млрд в год, пишет The Bell.
Власти хотят ввести определения цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Под первое определение попадает практически любая криптовалюта, под второе — цифровые активы, контролируемые Центробанком, и ценные бумаги. С активами граждане смогут совершать сделки без ограничений, а чтобы владеть цифровыми валютами легально, их придется задекларировать в налоговой инспекции.
- Цифровые валюты, выпущенные не в России, для использования в стране запрещены. Но если гражданин хочет работать с криптовалютой, он может делать это на зарубежных площадках, к ответственности его привлекать не будут, сказал "Коммерсанту" глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
- Ответственность грозит разработчикам компьютерных игр, в которых есть внутренняя игровая валюта, а также интернет-пользователям, совершающих онлайн-покупки с помощью распространенной в интернете практики принятия договоров-оферт, предупреждают эксперты Центра компетенций "Сколково".
Законопроект устанавливает ответственность за распространение информации об организации и (или) осуществлении выпуска, а также об организации обращения цифровой валюты. Под такой запрет способен попасть любой пост в социальных сетях (мессенджерах), публикация в СМИ и на интернет-ресурсах, упоминающие разработчиков технологии блокчейн или любую информацию о развитии рынка в России и за рубежом. При нарушениях ресурс будет заблокирован Роскомнадзором.
Участники рынка назвали такую версию законопроекта ограничивающей права граждан и бизнеса. Как объяснил "Коммерсанту" партнер Taxology Михаила Успенского, самое ужасное, что законопроект полностью блокирует легальную продажу основных мировых криптовалют в России, в первую очередь биткоина и Ethereum.
Украина готовится возобновить авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром и Грузией
С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Возможно внутреннее авиасообщение немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем», – говорит Криклий.
Министр назвал страны, с которыми возобновят авиасообщение в первую очередь. Это – Турция, Греция, Кипр, Грузия. «Более точные данные озвучим в течение недели», – пообещал Криклий.
По его словам, исходя из эпидситуации пока точно не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией. «Мы открываем направления исходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация», – подчеркнул министр.
Криклий также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.
«Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город», – говорит глава Мининфраструктуры.
Старейший митрополит Русской православной церкви умер от COVID-19
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер 1 июня от двусторонней пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Чувашской митрополии. Ему было 89 лет.
Позднее рабочая группа при патриархе Кирилле сообщила, что митрополит умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.
Варнава (Владимир Кедров) возглавлял свою епархию с 1976 года, митрополитом был последние 17 лет. Он был старейшим по возрасту правящим архиереем и митрополитом Русской православной церкви.
Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Владимир Кедров (данные совпадают с мирским именем митрополита Чебоксарского и Чувашского и датой его рождения) умер 1 июня в машине скорой помощи, двигавшейся по МКАД. Митрополита привезли на лечение в Москву самолётом, но не успели довезти до больницы имени Пирогова.
Митрополит Варнава стал вторым иерархом РПЦ, умершим вследствие коронавирусной инфекции. 26 апреля скончался епископ Железногорский и Льговский (Курская область) Вениамин.
4 мая в Москве умер бывший Астраханский митрополит Иона. Жертвами коронавируса стали и несколько священников, в том числе настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин.
- РПЦ в связи с эпидемией призывала прихожан не посещать храмы. В большинстве регионов на Пасху в апреле богослужения прошли без прихожан, однако в ряде мест храмы всё же были открыты. В Москве и некоторых других регионах прихожанам запрещено посещать храмы в связи с режимом самоизоляции. Ряд представителей церкви протестовал против ограничительных мер, наиболее известным стал случай схиигумена Сергия (Романова), которого запретили в служении после того, как он проклял представителей властей, закрывших храмы.
Лукашенко: «ветродуи» хотят устроить майдан, но майданов не будет
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет "майданов", и высказал мнение, что в среде белорусской оппозиции "нет ни Зеленских, ни Пашинянов". Слова Лукашенко прозвучали на встрече с главой Комитета государственной безопасности страны Валерием Вакульчиком, которая прошла на фоне роста протестной активности в Беларуси в преддверии намеченных на август президентских выборов.
"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Назвав своих оппонентов "ветродуями", Лукашенко намекнул на их связь с зарубежными странами, поскольку в том же выступлении он сказал, что знает, "с какой стороны дуют ветры на нашу белорусскую землю". "Не с той стороны, откуда хотелось бы" - добавил президент. Из контекста выступления можно сделать вывод, что он имел в виду прежде всего Россию, в отношениях Беларуси с которой в последнее время проявляется напряжённость.
Лукашенко также сослался на "газету соседней страны", которая писала, что в Беларуси появились "новые Пашиняны и новые Зеленские". Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян пришёл к власти в результате массовых протестов, а президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах, не будучи профессиональным политиком. По словам Лукашенко, никого из белорусских оппозиционеров нельзя сравнить с Пашиняном и Зеленским.
О сходстве, в частности, блогера Сергея Тихановского с Зеленским и Пашиняном писал на днях "Коммерсантъ", ссылаясь при этом на белорусского социолога Андрея Вардомацкого.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей.
- Одним из неформальных лидеров протестного движения стал популярный блогер Сергей Тихановский. На днях он был задержан, против него возбудили уголовное дело по обвинению в насилии к сотрудникам милиции. Его жена Светлана, которая официально баллотируется в президенты, выступила в понедельник с открытым письмом, обвинив власти в провокации. Накануне в Минске и других городах прошли акции протеста, одним из главных требований которых было освобождение Тихановского.
Владимир Путин поздравил больного коронавирусом Никола Пашиняна с юбилеем
Сообщившему о заражении коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну сегодня исполнилось 45 лет.
С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.
«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 45-летия. Ценю конструктивный диалог, установившийся между нами. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению тесной совместной работы по укреплению российско-армянских союзнических отношений, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», - говорится в послании.
Пашинян получил поздравление и от переболевшего коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично передаю искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Хотел бы особо отметить постоянное внимание, которое Вы уделяете укреплению дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений. По правительственной линии принимаются эффективные решения, направленные на развитие сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, создаются условия для реализации новых совместных проектов в научно-технической, гуманитарной и других сферах. Важное значение имеет тесное взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза. Убежден, что общими усилиями мы сможем в полной мере раскрыть большой потенциал экономической интеграции», - сказано в поздравлении.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Заразились и члены его семьи - супруга Анна Акопян и три дочери. Болезнь пока протекает бессимптомно.
Правительство выделит 4,7 млрд рублей на новый аэропорт Грозного
Строительство нового аэропорта в Грозном обойдется федеральному бюджету в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на поправки в госпрограмму "Развитие транспортной инфраструктуры".
По данным издания, деньги на проектирование терминала начнут выделять уже в этом году, а строительные работы планируется провести в 2022–2024 годах.
Ещё почти 9 миллиардов рублей из федерального бюджета власти Чечни рассчитывают получить на создание аэродромной инфраструктуры. В 2018 году правительство республики оценивало затраты на реконструкцию аэропорта почти в 16 миллиардов рублей.
Собеседники издания отмечают, что в проект сложно привлечь частного инвестора в силу длительного периода окупаемости: пассажиропоток аэропорта не достигает одного миллиона человек. Кроме того, довольно близко расположен аэропорт Махачкалы, который обслуживает более одного миллиона пассажиров в год.
Новый терминал будет построен неподалеку от нынешнего аэропорта, который был разрушен во время военных действий и заново открыт в 2006 году. Как рассказывал глава республики Рамзан Кадыров, он будет учитывать архитектурные, исторические и религиозные традиции чеченского народа. "Терминал похож на полумесяц, а перед ним фонтан в виде восьмигранника," - сказал Кадыров.
До пандемии коронавируса аэропорт Грозного принимал рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов. В 2019 году аэропорт обслужил около полумиллиона пассажиров.
Гахария заявил, что Грузия пока не победила вирус и призвал граждан носить маски
Грузия пока не победила коронавирус, - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария и граждан носить защитные маски.
«После того, как общественный транспорт полностью возобновил работу, сегодня открываются рестораны, торговые центры, все рынки. Факт, что это повышает в стране мобильность граждан, что, разумеется, увеличивает риск распространения вируса. Вам известно, что сегодня у нас 11 новых случаев инфицирования, вчера было 26, позавчера – 9. Всем нужно хорошо понимать, что мы не победили вирус. Ни одна отдельно взятая страна не может победить вирус. Это – глобальный вызов. Победу над ним мир должен праздновать вместе», – заявил Гахария.
По его словам, главная задача заключается в эффективном контроле распространения коронавируса.
«Призываю всех носить маски. Это нужно для того, чтобы беречь друг друга и сохранить тот потенциал восстановления нашей экономики, который у нас есть», - отметил глава правительства.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 794. 624 пациента выздоровели, 12 скончались.
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