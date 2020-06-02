В Сухуми ответили на «провокационный» пост грузинского посла в Twitter

Посол Грузии в Великобритании, бывший глава МИД страны Тамар Беручашвили в Международный день защиты детей напомнила мировой общественности о ситуации в Южной Осетии и Абхазии.

Беручашвили в социальной сети Twitter опубликовала фотографию с переползающей через колючую проволоку девочкой. «Мы должны помнить, что грузинские дети лишены права учиться на родном языке в Абхазии и Южной Осетии, оккупированных Россией», – написала Беручашвили.

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия твит назвали «провокационным» и обвинили Беручашвили в распространении искаженной информации.

«Совершенно очевидно, что очередной циничный выпад дипломатического представителя Грузии, сделанный на фоне и под прикрытием Международного дня защиты детей, четко вписывается в политику информационного очернения Республики Абхазия. Под видом заботы о детях, посол Грузии в Великобритании пытается демонизировать Абхазию, создавая тенденциозное впечатление о происходящих в стране процессах», – сказано в заявлении.

В Сухуми говорят, что жители Гальского района «пользуются правом на получение образования на родном языке, а также другими основополагающими правами». В абхазском МИД при этом указывают на «многочисленные серьезные нарушения официальными властями Грузии международного гуманитарного права в отношении граждан Республики Абхазия».