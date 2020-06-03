За неделю грузинский лари укрепился к доллару на 5%

Грузинский лари укрепляется по отношению к доллару США. Стоимость американской валюты за неделю снизилась на пять процентов.

Официальный курс доллар-лари еще неделю назад был на отметке в 3.19, сегодня составил 3.0416.

В коммерческих банках за доллар уже дают меньше трёх лари. Курс в системе Bloomberg - 3.0150.

Лари установил антирекорд по отношению к доллару в марте текущего года на фоне ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.