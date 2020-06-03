Участники батумской акции, требующие экстрадиции из Турции «вора в законе», зашили себе рты

В Батуми проходит акция протеста родственников и близких Миндии Горадзе, более известного как Лавасоглы. Они требуют, чтобы «вора в законе» экстрадировали из Турции в Грузию.

Часть участников акции объявила голодовку, из них трое сегодня зашили себе рты. Они считают, что власти Грузии не хотят, чтобы Горадзе отбывал срок в грузинской тюрьме.

По информации адвоката, Лавасоглы сейчас находится в тюрьме Стамбула вместе с особо опасными преступниками.

Горадзе был осуждён в Грузии дважды. Его приговорили к 12 и 10 годам лишения свободы за связь с воровским миром и организованную преступность.