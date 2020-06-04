Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина

В среду в связи со Всемирным днём велосипеда в Ашхабаде провели массовый велопробег, на который согнали тысячи граждан и чиновников, а возглавил процессию эксцентричный лидер Гурбангулы Бердымухамедов.

В велопробеге, проведённом на фоне пандемии коронавируса, участвовали 7500 человек, сообщило государственное телевидение.

Кроме того, в столице Туркменистана, переживающего тяжелейший экономический кризис, открыли 30 метровый памятник велосипеду.

Корреспондент Радио Азатлык в Байрамали сообщил о массовом велопробеге, устроенном на улице Молланепеса города Мары.

3 июня велопробег в честь Всемирного дня велосипеда был проведён и в Лебапском велаяте, сообщил кореспондент Радио Азатлык в этом регионе.

Лебапские участники велопробега проехали между Историческо-краеведческим музеем Туркменабада, Конноспортивным комплексом и мавзолеем Астанабаба. Кроме того, велопробег прошел и в центре Саятского этрапа.

... велаятских работников культуры буквально заставили петь и танцевать, а тем, кто хотел отказаться от участия в массовых торжествах пригрозили увольнением с работы и аннулировании их дипломов.

Корреспонденты Радио Азатлык сообщили о проведении велопробега в этрапе имени Сапармурада Туркменбаши Дашогузского велаята, на который привлекли 500 человек.

«Власти заставляют тысячи бюджетников участвовать в этих мероприятиях», рассказал лебапский корреспондент.

По его словам, велаятских работников культуры буквально заставили петь и танцевать, а тем, кто хотел отказаться от участия в массовых торжествах пригрозили увольнением с работы и аннулировании их дипломов.

Попытки Радио Азатлык получить комментарии в Министерстве культуры Туркменистана и управлении культуры Лебапского велаята не дали результатов.

Как рассказал наш корреспондент, из-за того, что у президента особое отношение к велосипедам, местные власти готовятся к этому событию с особой тщательностью.

Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, 2 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл онлайн встречу президентом Международного союза велосипедистов Давидом Лаппартьеном и руководителем Международной группы компаний «ARETI», членом Руководящего комитета UCI Игорем Макаровым.

Велосипедные прогулки Бердумухамедова довольно часто показывают по телевидению. В СМИ прославляют велосипедные виды спорта. А корреспонденты Азатлыка регулярно сообщают о принудительном сборе денег у бюджетников на расходы, связанные с велопробегами, в том числе на покупку велосипедов.

В 2021 году ожидается проведение в Ашхабаде чемпионата мира по велотреку.

В апреле 2018 года по инициативе Туркменистана Генассамблея ООН провозгласила 3 июня Всемирным днём велосипеда. Государственные СМИ до сих пор регулярно восхваляют этот день, в качестве «великой победы» правительства Туркменистана. В июне прошлого года велопробег, проведённый в Ашхабаде, был внесён в Книгу рекордов Гиннеса. Но государственные СМИ никогда не сообщают о принудительном участии людей на такого рода мероприятиях.

7 апреля, в самый разгар пандемии коронавируса, в другом велопробеге, проведённом по случаю Всемирного дня здоровья в Ашхабаде, приняли участие 7 тысяч человек.

Туркменские государственные СМИ не обошли вниманием и то, что отмечаемый в третий раз Всемирный день велосипеда, приходится на 3 июня, кроме того, в этом году пришёлся на 3-день недели.

«Обратите внимание, Всемирный день велосипеда, отмечаемый третий раз, в этот раз пришёлся не только на летний день, но и на третий день новой недели – среду. Недаром наши предки говорили: «неделя средою крепка», написало Туркменская государственная издательская служба.

Радио Азатлык не удалось установить, имеет ли какое-либо особое значение совпадение даты 3 июня, когда страна в 3-й раз отметила день велосипеда, с 3-м по счету днём недели.