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Георгий Гахария принял участие в глобальном саммите по приглашению британского премьера
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с мировыми лидерами принял участие в саммите «Глобального альянса по вакцинам и иммунизации» (GAVI) по приглашению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Общественный вещатель.
В своем выступлении Георгий Гахария подчеркнул важность глобального партнерства Грузии, как маленького государства, для общественного здравоохранения и безопасности. Премьер-министр говорил о глобальной пандемии коронавируса и отметил, что преодоление пандемии и обеспечение безопасного будущего возможны только совместными усилиями.
«Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации» (GAVI) и наши многосторонние партнеры в последние годы стоят рядом с Грузией в рамках усилий по укреплению нашей системы здравоохранения. Я горжусь тем, что сегодня, в условиях кризиса коронавируса нового типа, реагирование системы здравоохранения Грузии является успешным в борьбе с этим глобальным вызовом», - заявил Георгий Гахария.
В мероприятии принимают участие мировые лидеры и международные партнеры - Великобритания, ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Италия, Испания, Франция, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Канада, Австрия, Бельгия и другие.
Другие новости дня
Ника Мелия: «Национальное движение» уступает 6 из 8 мажоритарных округов Тбилиси
«Национальное движение», как самая крупная оппозиционная партия, уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси, - об этом на брифинге заявил член «Нацдвижения» Ника Мелия, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, с завтрашнего дня партия начнет предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Глдани и Самгори. Мелия отметил, что недавние заявления о том, что «Национальное движение», возможно, намерено нарушить соглашение оппозиционного объединения, являются беспочвенными.
«В последние дни мы наблюдаем за перипетиями в связи с мажоритарными округами. Накал все больше и больше, зачастую, неуместно. «Национальное движение», как самая крупная оппозиционная партия, уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси.
Тем самым мы демонстрируем, что «Национальное движение» не исходит из узкопартийных интересов и не борется за улучшение собственных партийных результатов. Мы боремся за победу этой страны, и с завтрашнего дня «Национальное движение» начинает свою предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Самгори и Глдани. «Национальное движение» начинает борьбу за победу и открывает дорогу всем оппозиционным партиям для полного согласия».
В Гонконге прошла акция памяти погибших на площади Тяньаньмэнь
В Гонконге - несмотря на запрет властей - десятки тысяч людей сегодня вечером, 4 июня, приняли участие в массовой акции памяти жертв подавления китайскими властями протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.
Это традиционная акция, которая проходит каждый год. Собравшиеся зажигают светильники в память о погибших.
В этом году лояльные Пекину власти Гонконга запретили акцию, ссылаясь на карантинные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Люди, однако, вышли вопреки запрету, соблюдая при этом нормы социального дистанцирования. Полиция почти не вмешивалась.
В этом году акция проходит на фоне растущих опасений того, что власти Китая серьезно ограничат автономию Гонконга. Китайский парламент, контролируемый правящей Компартией, готовится принять законопроект о безопасности, фактически ставящий Гонконг под контроль китайских спецслужб и правоохранительных органов. Соединенные Штаты и Британия считают это прямым нарушением обязательств, которые взял на себя Пекин в рамках соглашения с Лондоном о статусе Гонконга. США пригрозили Китаю санкциями в случае, если автономия Гонконга будет ущемлена.
Весь последний год в городе шли протесты против растущей зависимости местных властей от Пекина.
На площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года китайская армия жестоко подавила протесты студентов и других сторонников демократизации. Погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В материковом Китае какие-либо акции в память об этих событиях запрещены, Гонконг, наряду с Макао, оставался единственной территорией под китайской юрисдикцией, где они могли проходить.
Войска генерала Хафтара отступили от Триполи
Отряды Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара полностью покинули окрестности Триполи - после ряда поражений от сил Правительства национального согласия, которые противостоят им в гражданской войне.
Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.
Противникам Хафтара удалось занять международный аэропорт и другие районы к югу от Триполи.
Отступление сил Хафтара не означает прекращения боевых действий - они продолжаются, несмотря на то, что обе стороны конфликта выражали согласие на переговоры о перемирии.
- В Ливии идет гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его признает ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция. Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей Ливии, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.
- Хафтар неоднократно посещал Москву, вел переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако имеется множество свидетельств о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.
- Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолетов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны. В Москве отрицают переброску самолетов.
В Грузии за нарушение правила ношения маски будет взиматься штраф
За нарушение правила ношения маски будет назначен штраф. Соответствующие изменения войдут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно проекту поправок, физическое лицо будет оштрафовано на 50 лари за нарушение правил ношения маски в закрытом общественном месте. В то же время, юридическое лицо, за допуск лица без маски в закрытое публичное пространство, находящееся в его владении или пользовании, будет оштрафовано на 500 лари.
Согласно законопроекту, при проезде на общественном транспорте, метро, пассажирам и водителям необходимо использовать маску. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари. Водитель без маски также будет оштрафован на 50 лари.
Что же касается такси (категория М1), то при передвижении на такси водитель и пассажиры обязаны быть в масках. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари, как и водитель такси. В случае передвижения на такси более четырех человек (включая водителя), водитель и пассажиры будут оштрафованы по 50 лари.
Изменения также касаются нарушений правил изоляции и карантина, согласно которым физическое лицо будет оштрафовано на 2000 лари, а юридическое на 10 000 лари, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Правительство Грузии: медицинская помощь населению Абхазии продолжается
«С 22 марта по 22 мая в общей сложности 233 человека перешли из оккупированных регионов Грузии на территорию, контролируемую центральными властями. Из них только у одного подтвердился коронавирус», - говорится в отчете «Мероприятия, проведенные правительством Грузии против COVID-19», который сегодня утром был направлен в парламент.
В отчете сказано, что с первых же дней распространения коронавируса правительство Грузии «четко заявило о готовности помочь всем людям, живущим на оккупированных территориях».
С начала марта населению, проживающему в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, была оказана помощь по нескольким направлениям: информирование, обмен экспертным опытом, ввоз медицинских средств на место и лечение перевезенных пациентов. Оперативно были переведены и распространены соответствующие материалы на абхазском и осетинском языках. Инфекционисты по мере необходимости дистанционно давали советы и делились опытом.
«Абхазскому региону по различным каналам неоднократно предоставлялись различные медицинские приборы, оборудование и предметы гигиены для защиты от коронавируса. Этот процесс продолжается по сей день», - отмечается в отчете.
Правительство подчеркивает, что для лечения инфицированных пациентов была оборудована и начала работу больница в селе Рухи близ города Зугдиди, которая была построена, в том числе, и для облегчения доступа к медицинскому обслуживанию населения Абхазии.
Кроме того, в Тбилиси напоминают, что жители Абхазии и Южной Осетии обращаются в грузинские больницы за медицинской помощью, которая не касается коронавирусной инфекции. «До начала эпидемии коронавируса с оккупированных территорий на территорию, контролируемую центральными властями, ежедневно переходили десятки человек для получения медицинского обслуживания. Несмотря на то, что после распространения коронавируса передвижение на оккупационной линии значительно сократилось, практически ежедневно фиксировался поток лиц, нуждающихся как в скорой, так и плановой медицинской помощи», - отмечается в отчете.
Цхинвали заподозрил Тбилиси в биотерроризме: взяты образцы почвы, воды и насекомых. ФОТО
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне сообщили о «нарушении воздушного пространства республики грузинскими беспилотниками». Сегодня же представители ведомства провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы», – сообщает агентсво «Рес».
С целью дальнейшего изучения в лабораторных условиях взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, - сказано в сообщении.
В Цхинвали указали, что приняли такие меры, учитывая высокий уровень биологической угрозы, пандемию коронавируса в Грузии, а также имеющиеся данные о деятельности на территории Грузии центра Лугара.
В заявлении КГБ говорится о якобы проводимых в лаборатории опытах над летучими мышами и насекомыми.
«В случае выявления в изъятых пробах патогенной микрофлоры или переносчиков заболеваний, данный факт будет свидетельствовать об использовании тбилисским режимом против Южной Осетии форм и методов биотерроризма», - сказано в заявлении.
- Ранее в Цхинвали заявили о «воздушной разведке Грузии». Местные власти также обвинили грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы» и в «попытках осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан».
- В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
За сутки новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 30 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у одного из них не был подтвержден, сообщили в Оперативном штабе по защите населения от коронавируса сегодня, 4 июня.
Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня были выписаны 5 медиков Гудаутской ЦРБ.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Российские экономисты предсказали рост доллара до 90 рублей и безработицу до 8%
К концу 2020 года российская валюта может ослабнуть до 90 рублей за доллар, говорится в базовом сценарии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала. Всего эксперты Центра составили три сценария развития экономики РФ на ближайшие годы.
- Базовый сценарий. Повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. Безработица вырастет как минимум до 8% в 2021 году и 7% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты в 2020 году сократятся на 4,5–4,8%, а расти начнут лишь в 2023 году – на 2,2–2,5%. Курс доллара в базовом сценарии до 2022 года будет держаться у отметки 90 рублей.
- Пессимистичный сценарий. Вторая волна ограничительных мер из-за COVID-19 в России с конца 2020 года по март 2021 года. Структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на нефть и газ. В этом случае безработица в России вырастет до "катастрофических" 10,5–10,7% в 2020 году, а к концу 2023 года сохранится на уровне 9,0–9,5%. Курс доллара при таком сценарии – около 100 рублей.
- Оптимистичный сценарий. Режим самоизоляции в России заканчивается в середине июня. Второй волны карантина нет. Быстрая стабилизация цен на нефть, нет структурного кризиса мировой экономики. При таком сценарии максимальный уровень безработицы составит 5,3–5,6%, а реальные зарплаты начнут расти на 0,5–0,7% уже в 2021 году. Курс доллара до конца 2020 года – около 85 рублей, затем снижение до 80 рублей.
"В кризис 2009 года безработица уже достигала 8%. В нынешний кризис мы не прогнозируем высокую безработицу. Основной проблемой будет снижение доходов населения", – сказал РБК научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. За исключением пессимистичного сценария, прогноз ЦМАКП по безработице не выглядит катастрофичным, считает эксперт: "Безработица даже на уровне 8–10% не такая страшная, чуть выше среднего уровня в Европе".
Рост до 8–10% не катастрофичен, согласна заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина: "Отдельные эксперты уже прогнозируют рост выше этого уровня. Другое дело – насколько может затянуться повышенный уровень безработицы, это вопрос открытый".
Рамзан Кадыров о 5G: в Чечне даже 4G работает не у всех
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что в регионе идет установка технологии 5G. Заявление прозвучало на фоне беспокойств по поводу вероятности влияния вышек новой мобильной связи на здоровье людей.
Как уточнил Кадыров в своем телеграм-канале, 3 июня у него состоялся на эту тему прямой эфир с директором ЧГТРК "Грозный" Ахмедом Дудаевым, где он привел оценку экспертов.
"В частности, руководитель Управления Роскомнадзора по ЧР Адам Мунаев рассказал, что ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты", - отметил Кадыров.
Он добавил, что в Чеченской республике даже интернет четвёртого поколения 4G работает не у всех: "Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР".
Что касается слухов о спецтехнике, занимающейся установкой вышек связи 5G, то, по данным Кадырова, эта техника предназначена для геологоразведочных исследований.
Ранее с аналогичным заявлением выступили власти Дагестана. В мае Минкомсвязи республики заверил, что все заявления о строительстве таких сетей или объектов связи 5G не соответствуют действительности и носят спекулятивный характер. Это было ответом на митинг жителей села Новый Чиркей, которые требовали от местных властей снести вышку для мобильной связи.
В начале мая в Северной Осетии на окраине села Ногир Пригородного района подожгли вышку телефонной связи МТС, исходя из тех же опасений.
Тем временем на сайтах объявлений появились предложения о продаже крема, спасающего от 5G-излучения. В Ставропольском крае, например, баночку такого средства предлагают за 4399 и 1999 рублей, в Дагестане – за 1800 рублей.
Правительство Грузии призвали помочь Армении и принять пациентов с коронавирусом
В Грузии создали онлайн-петицию с призывом помочь Армении в борьбе с коронавирусом. Авторы петиции просят грузинское правительство принять пациентов из Армении.
«Думаем, что это будет правильным шагом для поддержки соседнего государства и улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», – сказано в петиции.
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 697 новых случаях коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 11 221.
«Мы уже находимся в ситуации, когда есть нуждающиеся в госпитализации пациенты, которых мы не может вовремя госпитализировать», - отметил Пашинян.
- Среди инфицированных коронавирусом в Армении - премьер-министр страны Никол Пашинян и члены его семьи.
Экс-главу абхазского Минобороны попросили уточнить, кого он назвал предателем
Генерала армии и экс-министра обороны самопровозглашенной республики Абхазия Мераба Кашмария попросили уточнить, кого он накануне назвал предателем. К нему 4 июня обратилась местная организация ветеранов РОО «АРУАА».
«В вашем выступлении во время церемонии вступления в должность нового министра обороны вы сказали, что прозрели и знаете, кто предатель. Просим вас дать нам официально ответ, кого вы считаете сегодня предателем. Мы, как и вы, все вместе прошли через горнило войны, нам сегодня звонят из Северного Кавказа наши братья добровольцы и спрашивают нас, кого генерал Кишмария считает предателем», – цитирует письмо ветеранов «Нужная газета».
В завершение они выражают надежду, что получат ответ на публичный вопрос, так как заявление было сделано публично.
Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует».
Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина
Украинская полиция может оштрафовать президента страны Владимира Зеленского за нарушение ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Как заявило МВД, причиной санкций может стать фотография, опубликованная офисом президента. На ней Зеленский пьёт кофе со своими сотрудниками в одном из кафе во время посещения города Хмельницкий.
Изображённые на фото не соблюдают дистанцию, предусмотренную ограничениями. Кроме того, они находятся в помещении кафе, хотя до 5 июня на всей территории Украины такие заведения могут обслуживать клиентов только на улице.
Сумма штрафа за такие нарушения – 17 тысяч гривен (чуть более 600 долларов).
Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф. По словам президента, внутрь кафе его пригласили сотрудники, чтобы показать готовность к работе с соблюдением необходимых правил после 5 июня. Президент подчеркнул, что принял предложение зайти, чтобы убедиться в готовности кафе к скорому открытию. "Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально уже с завтрашнего дня", – сказал Зеленский.
На Украине за последние сутки зафиксировано 588 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за день 12 человек. Всего с начала эпидемии заболели более 25 тысяч человек. Около 750 пациентов скончались.
YouTube заблокировал гомофобный ролик с агитацией за поправки в Конституцию
Видеосервис YouTube заблокировал агитационный ролик поправок в Конституцию России, где мальчика из детдома усыновляют геи. Видео нарушает правила сервиса, а именно — содержит дискриминационные высказывания по признаку сексуальной ориентации.
Ролик был создан "Федеральным агентством новостей" (РИА ФАН) и медиагруппой "Патриот", которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известному также под прозвищем повар Путина.
По сюжету, в России так и не приняли поправки к статье Конституции , закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины, и геи получили возможность усыновлять детей. Пара геев в России в 2035 году усыновляет мальчика из детского дома. Один из мужчин берет мальчика за руку, выводит на улицу и на вопрос “Где моя мама?” указывает ему на другого мужчину, стоящего возле автомобиля. Он же сразу предлагает ребёнку примерить платье. В конце ролика идёт слоган "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию". За несколько дней ролик получил широкий общественный резонанс и вызвал обвинения в гомофобии.
Активисты ЛГБТ-группы "Стимул" обратились в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателей ролика. Также они попросили Роскомнадзор заблокировать видео.
Актёр Александр Филимоненко, сыгравший роль гея-усыновителя в ролике в поддержку поправок в Конституцию, заявил "МБХ медиа", что не знал, в каком ключе будет представлена его роль. В интервью изданию Coda он сказал, что планирует голосовать против поправок в Конституцию на общероссийском голосовании.
Туркменистан отметил День велосипеда многотысячным велопробегом и открыл 30-метровый монумент
В среду в связи со Всемирным днём велосипеда в Ашхабаде провели массовый велопробег, на который согнали тысячи граждан и чиновников, а возглавил процессию эксцентричный лидер Гурбангулы Бердымухамедов.
В велопробеге, проведённом на фоне пандемии коронавируса, участвовали 7500 человек, сообщило государственное телевидение.
Кроме того, в столице Туркменистана, переживающего тяжелейший экономический кризис, открыли 30 метровый памятник велосипеду.
Корреспондент Радио Азатлык в Байрамали сообщил о массовом велопробеге, устроенном на улице Молланепеса города Мары.
3 июня велопробег в честь Всемирного дня велосипеда был проведён и в Лебапском велаяте, сообщил кореспондент Радио Азатлык в этом регионе.
Лебапские участники велопробега проехали между Историческо-краеведческим музеем Туркменабада, Конноспортивным комплексом и мавзолеем Астанабаба. Кроме того, велопробег прошел и в центре Саятского этрапа.
... велаятских работников культуры буквально заставили петь и танцевать, а тем, кто хотел отказаться от участия в массовых торжествах пригрозили увольнением с работы и аннулировании их дипломов.
Корреспонденты Радио Азатлык сообщили о проведении велопробега в этрапе имени Сапармурада Туркменбаши Дашогузского велаята, на который привлекли 500 человек.
«Власти заставляют тысячи бюджетников участвовать в этих мероприятиях», рассказал лебапский корреспондент.
По его словам, велаятских работников культуры буквально заставили петь и танцевать, а тем, кто хотел отказаться от участия в массовых торжествах пригрозили увольнением с работы и аннулировании их дипломов.
Попытки Радио Азатлык получить комментарии в Министерстве культуры Туркменистана и управлении культуры Лебапского велаята не дали результатов.
Как рассказал наш корреспондент, из-за того, что у президента особое отношение к велосипедам, местные власти готовятся к этому событию с особой тщательностью.
Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, 2 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл онлайн встречу президентом Международного союза велосипедистов Давидом Лаппартьеном и руководителем Международной группы компаний «ARETI», членом Руководящего комитета UCI Игорем Макаровым.
Велосипедные прогулки Бердумухамедова довольно часто показывают по телевидению. В СМИ прославляют велосипедные виды спорта. А корреспонденты Азатлыка регулярно сообщают о принудительном сборе денег у бюджетников на расходы, связанные с велопробегами, в том числе на покупку велосипедов.
В 2021 году ожидается проведение в Ашхабаде чемпионата мира по велотреку.
В апреле 2018 года по инициативе Туркменистана Генассамблея ООН провозгласила 3 июня Всемирным днём велосипеда. Государственные СМИ до сих пор регулярно восхваляют этот день, в качестве «великой победы» правительства Туркменистана. В июне прошлого года велопробег, проведённый в Ашхабаде, был внесён в Книгу рекордов Гиннеса. Но государственные СМИ никогда не сообщают о принудительном участии людей на такого рода мероприятиях.
7 апреля, в самый разгар пандемии коронавируса, в другом велопробеге, проведённом по случаю Всемирного дня здоровья в Ашхабаде, приняли участие 7 тысяч человек.
Туркменские государственные СМИ не обошли вниманием и то, что отмечаемый в третий раз Всемирный день велосипеда, приходится на 3 июня, кроме того, в этом году пришёлся на 3-день недели.
«Обратите внимание, Всемирный день велосипеда, отмечаемый третий раз, в этот раз пришёлся не только на летний день, но и на третий день новой недели – среду. Недаром наши предки говорили: «неделя средою крепка», написало Туркменская государственная издательская служба.
Радио Азатлык не удалось установить, имеет ли какое-либо особое значение совпадение даты 3 июня, когда страна в 3-й раз отметила день велосипеда, с 3-м по счету днём недели.
В Сухуми заявили о «попытке незаконного вывоза огнестрельного оружия в Грузию»
В Абхазии задержан мужчина, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, а также «покушении на его перемещение через государственную границу». Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) самопровозглашенной республики.
В ведомстве сообщили о совместной операции, проведённой вместе с Пограничным управлением ФСБ России на основании оперативной информации.
По информации СГБ, револьвер неустановленного образца с боеприпасами обнаружили на де-факто границе по реке Ингури при досмотре ручной клади у гражданина З.З. 1996 года рождения.
«Согласно справке ЭКЦ МВД РА, данный револьвер является боевым», - сказано в сообщении.
SOCAR стала техническим оператором Южно-Кавказского трубопровода вместо BP
Южно-Кавказская трубопроводная компания (SCPC) объявила, что с 20 марта 2020 года техническое руководство Южно-Кавказским трубопроводом (SCP) перешло от BP Exploration (Shah Deniz) Limited к SOCAR Midstream Operations Limited, которая является дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
«Данное решение было принято в результате пересмотра соглашения владельцев трубопровода SCP, которое было подписано в декабре 2013 года в рамках окончательного инвестиционного решения по проектам второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» и расширения Южно-Кавказского трубопровода. Пересмотренное соглашение предусматривает, что SOCAR становится техническим оператором SCP в первый год по окончании строительства SCPX. Южно-Кавказский газопровод является одним из ключевых участков «Южного газового коридора», - говорится в сообщении.
Сообщается, что SOCAR передается контроль над работой всех объектов SCP в Азербайджане и Грузии.
«Объекты, которые являются общими как для трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), так и для SCP, будут продолжать эксплуатироваться BP в качестве общего оператора. Нет никаких изменений в управлении Сангачальским терминалом, BTC или экспортным трубопроводом Западного маршрута (WREP), который будет продолжать эксплуатироваться BP», - сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что SOCAR и BP продолжат совместную работу в течение 2020 года для эффективной реализации всех аспектов процесса передачи.
Разлившееся под Норильском топливо не удалось остановить перед озером
Попадание дизельного топлива в озеро Пясино под Норильском после разлива на ТЭЦ "Норникеля" предотвратить не удалось, пишет "Коммерсант". У озера были организованы несколько линий боновых заграждений, в том числе в районе истока реки Пясины. Но это заграждение в ночь на 3 июня было прорвано ледоходом, и пока он не завершится, восстановить заграждение невозможно. Глава пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил газете, что, согласно мониторингу представителей ведомства на месте, основная масса дизтоплива ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарной и сейчас уже находится в озере Пясино.
- "Норникель" сообщает об откачке 340 тонн дизтоплива и сборе 800 кубометров грязного грунта к 3 июня. Это очень мало по сравнению с объемом утечки в 21 тыс. тонн.
- Авария произошла еще 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска. Предприятие принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании", а та "Норникелю". В результате проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, оно попало в почву, а главное во впадающие в Пясино реки — Дальдыкан и Амбарную.
3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина в России объявлено ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что МЧС узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова накануне оценила ущерб в "не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей", бывший замруководителя ведомства Олег Митволь — в 100 млрд рублей. Оценка Greenpeace только по водным объектам минимум 6-7 млрд рублей.
"Норникель" может потратить на ликвидацию около 1 млрд руб. и заплатить штраф в несколько десятков миллионов рублей, сказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства АКРА Максим Худалов.
По масштабам авария формально сравнима с вошедшей в учебники катастрофой танкера Exxon Valdez на Аляске в 1989 году, когда в море вытекло около 37 тысяч тонн нефти. Exxon потратил на ликвидацию не меньше $2 млрд и десятилетиями судился за штрафы. Промежуточные решения судов грозили компании выплатой $5 млрд, но в конце концов наказание свелось к $500 млн.
В средней полосе России ликвидация последствий подобной аварии занимает 3-4 года с учетом нейтрализации основных загрязнений и естественной очистки, сказал "Коммерсанту" директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов. С учетом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях.
Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.
Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Дмитрий Крутой, который работал в должности первого вице-премьера, назначен заместителем главы Администрации Президента.
По словам Лукашенко, бывший премьер Сергей Румас решил уйти в бизнес. «Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом», - пояснил Президент.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.
Украина не боится наступления России из-за нехватки воды в Крыму – вице-премьер
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников настаивает на том, что аннексированный Россией Крым не получит днепровскую воду до полной деоккупации полуострова. При этом он заверил, что Украина «готова дать отпор» России в случае ее наступления из-за дефицита воды в Крыму. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».
«Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу», – сказал Резинков.
Он отметил, что возобновление поставки воды в Крым после его деоккупации является принципиальным.
«Да, это принципиальная позиция: будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся», – добавил Резников.
Российское издание «Проект» 3 июня сообщило, что российские власти аннексированного Крыма не способны решить проблемы с водоснабжением полуострова.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
За последний месяц наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.
В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.
В Тетри-Цкаро отменят строгий карантин, введённый из-за коронавируса
В муниципалитете Тетри-Цкаро (регион Квемо Картли) снимут ограничения, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
По словам главы правительства, последний случай коронавируса был выявлен в Тетри-Цкаро 22 мая.
«С тех пор прошёл один период инкубации. В течение последних 14 дней в районе проводилось активное тестирование, но новых случаев выявлено не было», - заявил Гахария на заседании правительства и призвал местных жителей к осторожности.
Строгий карантин был объявлен в муниципалитете Тетри-Цкаро 26 апреля.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 801. За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения.
Пашинян сообщил о 697 новых случаях коронавируса в Армении
Число граждан, инфицированных коронавирусом в Армении, за прошедшие сутки увеличилось на 697. Об этом сегодня утром во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация ухудшается. У нас 697 новых случаев. Это означает, что мы уже находимся в ситуации, когда есть нуждающиеся в госпитализации пациенты, которых мы не может вовремя госпитализировать», - отметил Пашинян.
Премьер-министр вновь отметил, что по оценкам властей в стране около 20 тысяч человек, которые не знают, что инфицированы коронавирусом. По его словам, чтобы инфекция не распространялась, нужно относиться ко всем как к потенциально инфицированным и применять профилактические меры.
Никол Пашинян также сообщил, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще шесть человек, а 9 человек, инфицированных коронавирусом, скончались по другим причинам.
Таким образом, число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 176, а число инфицированных коронавирусом, которые скончались по другим причинам, возросло до 68.
Напомним, что по решению властей с сегодняшнего дня ношение масок стало обязательным во всех общественных местах. До этого ношение масок было обязательным только в закрытых общественных местах, в транспорте, а также на остановках, в то время как просто на улице и в открытых общественным местах для того, чтобы избежать штрафа в размере около 10 тыс. драмов (20 долларов), достаточно было иметь при себе маску.
Сам Пашинян продолжает исполнять обязанности премьер-министра, несмотря на заражение коронавирусной инфекцией.
Глава Пентагона против использования армии для подавления протестов
Министр обороны США Марк Эспер высказался против привлечения армии для подавления продолжающих уже больше недели массовых протестов в стране. Их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. На использовании армии для разгона демонстрантов и наведению порядка настаивал президент США Дональд Трамп.
По словам Эспера, закон, принятый в 1807 году, и предоставляющий президенту право использовать войска, может применяться только как крайняя мера, в самых опасных и критических ситуациях. Сейчас ни одной из таких ситуаций нет, отметил глава Пентагона. Эспер убеждён, что для оказания поддержки гражданским властям в таких случаях лучше всего подходит Национальная гвардия – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях.
О несогласии с требованием Трампа использовать армию для подавления протестов заявили и несколько действующих и бывших руководителей Пентагона.
Массовые протесты в США, которые нередко сопровождаются беспорядками и погромами, вызвала гибель 46-летнего Джорджа Флойда после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе.
В ходе протестов погибли не менее 11 человек, пострадали - десятки. Власти 40 американских городов ввели комендантский час. В Вашингтон на случай обострения ситуации дополнительно направлено более полутора тысяч военнослужащих.
В Миннеаполисе сегодня начнётся церемония прощания с Джорджем Флойдом. Она будет длиться шесть дней.
В Грузии отмечают «Гареджоба» – в Баку предупредили о провокации
В Грузии сегодня отмечают праздник «Гареджоба». Посетить монастырский комплекс на границе Грузии и Азербайджана планируют верующие и гражданские активисты.
В Государственной пограничной службе Азербайджана заявили, что группа граждан Грузии намеревается «нарушить азербайджано-грузинскую границу на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и совершить действия провокационного характера».
«В связи с этим, Государственная пограничная служба официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, а организаторы провокации будут нести ответственность за возможные последствия», – отмечается в сообщении Госпогранслужбы.
Накануне лидера антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацарава допросили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. Он сообщил, что речь шла о комплексе Давид Гареджи. Однако с Кацарава взяли расписку о неразглашении, поэтому подробностей он не сообщил.
30 мая СГБ Грузии начала расследование по факту расовой дискриминации. В ведомстве сообщили, что в стране действуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахети.
За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай коронавируса
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 801. За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на четыре и сейчас составляет 644. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2424 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 304.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая. С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
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