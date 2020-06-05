Гейтс о теории чипирования : слишком глупо, чтобы опровергать

Мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о том, что он способствовал распространению пандемии коронавируса, чтобы чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.

По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам. "Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - цитирует Гейтса издание Business Insider.

В интервью Би-би-си Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей", так как отказ от вакцинации приведет лишь к увеличению количества смертей от вируса. "Когда, в конечном счёте, у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - сказал Гейтс.

Ранее в интервью китайскому телеканалу CCTV Гейтс отметил, что "ирония заключается в том, что это говорят о тех, кто делает все, что в их силах, чтобы мир был готов, вкладывают миллиарды долларов в инструменты борьбы с инфекционными болезнями и действительно стараются решить проблему в широком масштабе, в том числе проблему таких заболеваний, которые могут привести к пандемиям", - сказал Гейтс.