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Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Предполагается, что она будет использоваться для обмена данными научными организациями при генетических исследованиях. Указ опубликован на сайте Кремля.
Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Его возглавлял друг Путина Михаил Ковальчук. Каждый год начиная с 2021-го на базу будут выделяться деньги из бюджета.
Президент также поручил обеспечить создание в России лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему. Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования.
Прошлой весной старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова была включена в состав по реализации федеральной программы развития генетических технологий. В конце апреля Русская служба Би-би-си сообщила, Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований.
По данным издания, на развитие генетики до миллиарда долларов может потратить государственная нефтяная компания «Роснефть». Целью финансирования может стать превращение России в одного из мировых лидеров в этой области науки к 2027 году. Корпорация после публикации пообещала подать на издание в суд.
Другие новости дня
Гражданские активисты пожаловались на Каху Каладзе в полицию
Гражданские активисты обвиняют мэра Тбилиси Каху Каладзе в физическом насилии – на действия столичного градоначальника в полицию пожаловались члены движения «Измени».
Потасовка между активистами и членами администрации Тбилиси произошла накануне, 5 июня, на церемонии открытия обновленного сквера в районе Варкетили. Активисты задавали мэру разные вопросы, связанные с экологией и строительством, после чего ситуация накалилась. Один из активистов Каха Квеквескири утверждает, что в это время Каладзе ударил его и порвал ему футболку.
Член движения «Измени» Дмитрий Бидзинашвили утверждает, что Каладзе вышел из себя и в какой-то момент «стал просто неадекватным». «Лично мэр Тбилиси Каха Каладзе порвал майку на Кахе Квеквескири. Он сам нанес ему физическое и словесное оскорбление… Вместе с Каладзе там были члены его охраны», - заявил Бидзинашвили в комментарии Общественному вещателю.
Сам Калдазе расценивает произошедшее, как провокацию, организованную сторонниками бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Мэр подчеркивает, что местные жители не принимали участия в инциденте. «Пришли два мошенника-«национала». Они планировали провокацию, но у них ничего не вышло», - заявил Каладзе.
Активисты требуют, чтобы полиция начала расследование произошедшего и Каладзе был вызван на опрос. При этом в интервью телеканалу «Пирвели» и Бидзинашвили, и Квеквескири сообщили, что практически не надеются, что на их жалобу поступит реагирование.
Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии находится на опросе в СГБ
Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаг Асадов находится на опросе в СГБ, - об этом «ИнтепрессНьюс» сообщили в Службе госбезопасности Грузии. Как заявляют в ведомстве, опрос Асадова проводится в рамках расследования, начатого по факту расовой дискриминации.
Департамент государственной безопасности СГБ проводит расследование по факту расовой дискриминации, т.е. деяния, совершенного с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямого или косвенного ограничения прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности, либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека.
По сведениям СГБ, согласно оперативной информации, существуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются внести раздор между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахетии.
В Тбилиси скончался эксперт, пострадавший при осмотре места взрыва на АГЗС
В Тбилиси скончался эксперт-криминалист, серьезно пострадавший при проведении следственных мероприятий на месте взрыва АГЗС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
По предварительной информации, сотрудника ведомства ударило током, когда он проводил дополнительное наблюдение на автомобильной газозаправочной станции на улице Амашукели, где 1 июня произошел сильный взрыв.
Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. «МВД глубоко сожалеет в связи с кончиной эксперта-криминалиста тбилисского департамента экспертной службы и соболезнует семье и родственникам погибшего», - говорится в заявлении министерства.
В результате взрыва на АГЗС на плато Нуцубидзе пострадал один человек, сотрудник заправки. Его жизни опасность не угрожает. Взрывной волной также выбило стекла в нескольких близлежащих домах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По факту началось следствие по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов».
Полицейский спецназ в Баффало отказался работать после отстранения коллег за нанесение травмы демонстранту
57 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском Баффало, штат Нью-Йорк, покинули подразделение после отстранения двух их коллег, заподозренных в избиении демонстранта, передает канал WGRZ. Фактически со службы ушел весь активный состав городского спецназа.
Они считают, что их коллеги были отстранены от работы за исполнение приказов, - заявил каналу глава городского профсоюза сотрудников полиции. При этом они остались на службе в полиции, - отмечает канал CNN, ссылающийся на неназванный источник.
Двое служащих спецназа в Баффало были отстранены от работы накануне, 5 июня, без сохранения зарплаты. Это произошло после того, как в сеть попало видео, на котором один из полицейских ударил дубинкой, а второй оттолкнул во время акции протеста 75-летнего демонстранта Мартина Гуджино, который упал на асфальт и получил травму.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Видеоролик вызвал шквал возмущения в социальных сетях и обвинения полиции в чрезмерном применении силы к демонстрантам.
Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабили магазины и занимались вандализмом.
В последние дни интенсивность акций ослабла, в ряде городов начали ослаблять или отменять комендантский час.
- В нескольких городах США власти запретили использовать против демонстрантов средства для разгона толпы, например, слезоточивый газ. В Денвере распоряжение о запрете на использование слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль выпустил местный суд. В то же время сообщалось о том, что в столкновениях с демонстрантами пострадали более 100 полицейских.
Пашинян: Если в больницах не будет мест, нам придется вернуться к полной изоляции
«По состоянию на 1 июня 2020 года у нас на несколько сотен смертей меньше, чем это было по состоянию на 1 июня 2019 года», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, передает Радио Азатутюн.
«Для этого есть очень интересная причина: первое, например, это то, что по состоянию на 1 июня прошлого года от рака умерло 2307 человек, а в этом году – 2213, что почти на 100 человек меньше. Объяснение этому заключается в том, что большой процент тех, кто потенциально умирает от рака, в этом году был инфицирован коронавирусом, и коронавирус не позволил раку стать причиной смерти, он сам стал причиной смерти. Если верить этой статистике, получится, что если бы не было коронавируса, часть инфицированных больных умерла бы от рака. То же самое касается респираторных заболеваний. По состоянию на 1 июня прошлого года от таких заболеваний умерло 1448 человек, а в этом году к 1 июня умерло 1062 человека, то есть почти на 400 человек меньше. Поскольку некоторые люди с этим заболеванием получили более интенсивное лечение, они вылечились и от коронавируса, и их состояние в связи с их заболеванием улучшилось», - сказал премьер-министр.
Никол Пашинян отметил, что единственной проблемой является оказание надлежащей медицинской помощи гражданам, инфицированным коронавирусом. «Это ключевая проблема коронавируса, потому что, если, например, регистрируются и развиваются другие заболевания, большой процент которых длится в течение года и, например, время обслуживания больного раком длится в течение полугода, во время коронавируса этот период значительно сокращается, иногда до одной недели, иногда до двух недель, максимум до месяца. И тысячи наших пациентов, которые должны были обратиться за медицинской помощью в течение года, обращаются за медицинской помощью в течение месяца», - сказал премьер-министр.
Глава правительства отметил, что если число тяжелых случаев возрастет настолько, что в больницах не будет места, «нам придется вернуться к полной изоляции».
«Жизнь остановится со всеми ее экономическими и социальными последствиями. Сегодня многие страны, в том числе и Армения, пошли по этому пути, и во время изоляции цифры были другими. Но если мы введем изоляцию и у нас цифры даже сойдут на нет, будет ли это решением вопроса? Это не решение вопроса, дорогие соотечественники, потому что в мире, даже в стране с нулевым уровнем коронавируса, коронавирус продолжает существовать, и когда мы начинаем открываться после тотальной изоляции, вирус начинает распространяться снова. Другими словами, существует вероятность того, что мы столкнемся с необходимостью и проблемой объявления новой изоляции. В этом случае проблема заключается в том, что вместо того, чтобы выпрямить бровь, мы выколем глаз, потому что, с одной стороны, мы не решим вопрос коронавируса, с другой стороны, мы подвергаем страну экономическому и социальному коллапсу», - заявил Никол Пашинян.
«Если окажется так, что будет много бессимптомных случаев коронавируса, это будет решением проблемы», - добавил он.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 человек, выявленs 547 новых случаев
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 547, в общем составив 12 364.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 207 и сейчас составляет 3 720.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 190.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 69 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 385, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 66 674, передает Радио Азатутюн.
Неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры главы югоосетинского Минюста
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия устанавливают лиц, совершивших нападение на квартиру министра юстиции.
«Нападение произошло в ночь на субботу, примерно в 23:00 часов, на улице Таболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции Залины Лалиевой», - отмечает пресс-служба МВД.
На месте происшествия работают оперативно-следственные группы МВД и Генпрокуратуры. Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление, передает информагентство «Рес».
В Грузии выявлены три новых случая заражения коронавирусом, 13 пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлены три новых случаев заражения коронавирусом, а 13 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Как заявила журналистам сегодня, 6 июня, медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, три новых случая COVID-19 являются завезенными. «Все три случая завезенные. Двое из них – это водители грузовых машин, а один поступил из карантина», - сообщила она.
С 26 февраля по 6 июня в Грузии лабораторно подтверждены 808 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 132 человека. Общее число выздоровевших составляет 663 – это более 82% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы. В карантине остаются 2 955 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 276.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 5 июня в стране проведено более 62,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Джо Байден набрал достаточно голосов делегатов для номинации в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден набрал необходимое число голосов делегатов съезда Демократической партии для номинации его кандидатом партии в президенты Соединенных Штатов.
Согласно данным информационного агентства Associated Press, Байден заручился голосом 1991 делегата. Подсчет результатов последней серии первичных выборов, прошедших 2 июня в семи штатах и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон, затянулся на несколько дней, поскольку значительная часть избирателей проголосовала по почте.
«Для меня было честью состязаться с группой наиболее талантливых кандидатов, когда-либо боровшихся за номинацию... Я намерен посвятить каждый день с сегодняшнего дня до 3 ноября борьбе за голоса американцев по всей стране с тем, чтобы совместно вы выиграли битву за душу нашей страны», - заявил Джо Байден.
Борьба за номинацию в президенты начиналась для 78-летнего Джо Байдена, посвятившего всю жизнь политике, неудачно. Он потерпел серьезные поражения на первых двух первичных голосованиях в Айове и Нью-Гемпшире, но сумел взять лидерство после победы в Южной Каролине, где он победил благодаря масштабной поддержке избирателей-афроамериканцев.
На фоне масштабных протестов, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией, предвыборные рейтинги Байдена повысились. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу Национального общественного радио, за Байдена готовы проголосовать 50 процентов избирателей, за Трампа - 43. В данный момент избиратели предпочитают Байдена Трампу даже в нескольких ключевых штатах - Флорида, Висконсин, Пенсильвания, которые проголосовали на прошлых выборах за Дональда Трампа.
Национальный съезд Демократической партии должен пройти в Милуоки в Висконсине с 17 по 20 августа.
МИД РФ о высылке дипломатов из Чехии: За провокации надо будет отвечать
Министерство иностранных дел России 5 мая опубликовало на своем сайте комментарий в связи с решением правительства Чехии объявить двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге «persona non grata».
«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям.
Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», предупреждает МИД РФ.
Ранее в пятницу было опубликовано заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он подчеркнул, что распространенные в последнее время в Чехии сведения о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских политиков были дезинформацией. Ответственность за эту дезинформацию Бабиш возложил на сотрудников российского посольства в Праге.
Чешские власти приняли решение выдворить из страны двух сотрудников российского посольства. Ранее чешская пресса утверждала, что российские спецслужбы готовят покушение на мэра Праги и глав администраций двух пражских районов. Все трое были временно обеспечены охраной со стороны полиции.
В Варкетили между Кахой Каладзе и участниками акции произошла стычка
В Варкетили между мэром Тбилиси Кахой Каладзе и участниками акции произошла стычка. Столичный мэр вместе с членами тбилисского муниципального собрания (сакребуло) приехал в Варкетили на открытие после реабилитации сквера. Там его встретили защитники «Сада Анны» и представители движения «Измени».
По их заявлению, они хотели задать мэру столицы вопрос по поводу Дигомских рощ, однако Каладзе ударил их. Как утверждает один из активистов, у него разорвана футболка, и это сделал Каладзе. «Я спокойно подошел к нему, спросил о Дигомских рощах, зачем он меня толкнул?!», - отметил один из активистов.
По заявлению же Кахи Каладзе, «пришли два мошенника «национала», которые попытались устроить провокацию, однако у них это не получилось».
На месте были мобилизованы правоохранители.
Устроившему стрельбу жителю Тбилиси вменяется нападение на полицейского
45-летний житель Тбилиси, открывший стрельбу из окна своей квартиры, задержан по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.
По информации ведомства, сегодня днем, 5 июня, в Центр по управлению общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в 3-м массиве Варкетили, находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин произвел несколько выстрелов. Полицейские оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия через несколько минут. В это время обвиняемый А.И. заперся в своей квартире.
Как сообщают в МВД, из окон он «демонстрировал» соседям огнестрельное оружие, зарегистрированное на его имя. Периодически мужчина производил безадресные выстрелы, тем самым «грубо нарушая общественный порядок». «Несмотря на неоднократные призывы полицейских, он по-прежнему продолжал стрельбу. По итогам переговоров, продолжавшихся несколько часов, А.И. подчинился требованиям правоохранителей и покинул дом», - отметили в ведомстве.
Сотрудники МВД изъяли оружие в качестве вещественного доказательства. В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье «нападение на полицейского». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
По данным СМИ, стрельбе предшествовала семейная ссора. При этом журналистам стало известно, что в прошлом обвиняемый уже был судим за домашнее насилие. Кроме того, до недавнего времени действовал ограничительный ордер, запрещающий мужчине приближаться к его детям и супруге.
На месте происшествия в течение четырех часов было мобилизовано большое количество патрульной полиции, спецназ и бронетранспортер. Близлежащая территория оставалась оцеплена в течение нескольких часов. Ранее в МВД заявили, что в ходе переговоров мужчина не выдвигал каких-либо требований, а в результате стрельбы никто не пострадал.
В Киеве протестующие требуют отставки главы МВД Авакова
В Киеве сотни протестующих требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Манифестанты собрались у здания Верховной Рады, и применили дымовые шашки и фейерверки во время выступления Авакова перед депутатами.
Глава МВД Украины в последние дни подвергался резкой критике. Депутаты заявляли, что несмотря на шесть лет во главе министерства, Аваков не смог покончить со злоупотреблениями в полиции, провести реформы и восстановить действенность законов и соблюдение порядка по всей территории страны. Об этом сообщила Украинская служба Радио Свобода.
Однако, президент Украины Владимир Зеленский назвал главу МВД «реально сильным министром», поддержав таким образом Авакова перед напором критических замечаний парламентариев.
Требования уволить Авакова с поста, который он занимает с 2014 года, усилились в последнее время в связи с сообщениями об изнасиловании и пытках женщины полицейскими в городе Кагарлык (вблизи Киева). Общественность была возмущена вооруженным столкновением в конце мая бандитских группировок в Киевской области.
Демонстранты в Киеве представляют несколько политических сил - проевропейскую оппозиционную партию «Голос», основанную популярным рок-музыкантом Святославом Вакарчуком, националистическую партию «Правый сектор», организацию гей-активистов «Киев-прайд», другие движения.
В тот же день сотни протестующих во Львове потребовали отставки Авакова.
Армения благодарит Грузию за готовность оказать помощь в борьбе с COVID-19
Правительства Грузии и Армении продолжают интенсивную коммуникация о возможности оказания помощи Еревану в случае необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Грузии.
Сегодня, 5 июня, глава МИД Грузии Давид Залкалиани провел очередной телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Залкалиани еще раз предложил армянской стороне содействие в борьбе с коронавирусом. От имени премьера Армении Мнацаканян поблагодарил грузинскую сторону за готовность оказать помощь, отметив, что высоко ценит поддержку грузинского народа во время этого сложного вызова.
В ходе разговора, стороны обменялись последней информацией о ситуации с пандемией. Также обсуждались действия, к которым обращаются правительства для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Также состоялся обмен информацией по вопросам безопасности. Министры отметили, что в период пандемии региональная и глобальная безопасность важны как никогда.
Залкалиани и Мнацаканян говорили о сотрудничестве двух государств в рамках «Восточного партнерства» и предстоящем заседании министров иностранных дел стран-участниц. Главы МИД выразили надежду на то, что двусторонние визиты высокого уровня будут возможны в ближайшем будущем. Мнацаканян пригласил Залкалиани посетить Армению, когда позволит ситуация, передает агентство «Новости-Грузия».
По последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в Армении достигло 11 817 человек. От осложнений умерли 183 человека. Согласно статистике, приводимой Минздравом Армении, число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, составляет 69. Число выздоровевших с ранее подтвержденным COVID-19 в Армении составляет 3 513. Лечение продолжают 8 052 пациента.
Грузия, практически преодолевшая первую волну новой коронавирусной инфекции, заявила о готовности оказать помощь соседней стране еще на прошлой неделе. В частности, речь шла о возможности перевода на лечение в Грузию нескольких пациентов с коронавирусом.
Абхазский оперштаб: все 23 теста на COVID-19 показали отрицательный результат
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 23 граждан. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
На сегодняшний день общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Абхазии по-прежнему составляет 35 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Белоруссии задержан претендент на пост президента. ВИДЕО
Милиция в Гомеле задержала претендента на пост президента Белоруссии Владимира Непомнящих. Его доставили в центральный отдел внутренних дел Гомеля.
На оппозиционера планируют составить протокол за нарушение порядка проведения массового мероприятия 31 мая. Тогда в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты. Непомнящих стоял на одной из площадей Гомеля в одиночном пикете. Он призывал граждан ставить подписи за выдвижение кандидатами в президенты представителей оппозиции.
Формально на пикетах проходил сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – а также других оппозиционных кандидатов. Против Тихановского возбуждено уголовное дело по обвинению в насилии к сотрудникам милиции.
Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил активистов в стремлении устроить беспорядки и заявил, что в стране не будет никаких «майданов». Белорусский лидер назвал своих оппонентов «ветродуями» и намекнул на их связь с зарубежными странами.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста в Минске и других городах.
Бибилов сообщил родственникам заключенных подробности инцидента в тюрьме
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня встретился с родственниками заключенных цхинвальской исправительной колонии и поделился с ними информацией о случившемся в тюрьме инциденте, - сообщает агентство «Рес».
По словам Бибилова, в местах лишения свободы было изъято 14 телефонов, все предпринимаемые действия проводились в рамках закона.
«В тюрьме есть порядок, также как закон, который должен соблюдаться. В камере, где сидел заключенный Кулумбегов, изъяли два телефона. После этого, конвоира ударили в голову. При этом арестантов рукой никто не тронул, а Кулумбегова поместили в карцер. На него будет заведено уголовное дело вдобавок к преступлению, за которое он отбывает срок», - сказал югоосетинский лидер.
Бибилов добавил, что информация, которая содержалась в телефонах, будет доведена до широкой общественности, чтобы стало понятно, «кто и что из себя представляет на самом деле».
По его словам, на второй день сотрудники тюрьмы провели предусмотренные законом мероприятия, а несколько осуждённых не вышли утром из камер.
«После применения физической силы - не избиения - их заставили выйти. Один из них матерным языком призвал всех нанести себе раны, что они и сделали. Никто из них не вскрыл вены, были повреждены капилляры, так как они не собирались наносить себе смертельные раны», - подчеркнул Бибилов.
Он отметил, что в течение года в тюрьме были созданы все условия: отремонтировали площадку для прогулки заключенных, установили им трёхразовое питание.
«Что мы делаем не так, какие еще условия должны создать для них? Они все граждане нашей республики, которые совершили противоправные действия разного характера, начиная от убийства, заканчивая грабежами и изолированы от общества именно за те действия, которые они сами совершили. И в этой изоляции есть определенный порядок, который должны соблюдать арестанты», - подчеркнул Бибилов.
- В реанимацию Республиканского многопрофильного центра Цхинвали сегодня утром поступило 6 человек из исправительной колонии, им оказана необходимая медицинская помощь. В пресс-службе Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что четверо заключенных цхинвальской исправительной колонии совершили попытку самоубийства, вскрыв себе вены.
Кишмария: предатели те, кто убивает, ворует людей, занимается наркобизнесом
На сайте министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия опубликовано заявление экс-главы ведомства Мераба Кишмария.
«Я, Мираб Борисович, солдат своей Родины и всех ветеранов, которые честно трудятся, считаю своими братьями. Как генерал действующей армии согласно закону не занимаюсь политикой и не вхожу, ни в одну политическую организацию. Боевым товарищам из Аруаа на их вопрос скажу следующее: предатели те, кто убивает, ворует людей, занимается наркобизнесом и считаю, что восторжествует справедливость, если все они будут пойманы и осуждены. В этом вопросе я думаю и «Аруаа» сделает все возможное, как и «Амцахара» и все, кто любит Абхазию. Всем с огромным уважением кто защищал Родину. Вечная память погибшим. Процветания народу Абхазии», - сказано в обращении.
Ранее заявление было опубликовано и от имени министерства.
- Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует». В ветеранской организации «АРУАА» попросили Кишмария уточнить, кого он назвал предателем.
Абхазское Минобороны ответило на обращение ветеранов к Мерабу Кишмария
На сайте министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия опубликовано заявление, адресованное членам организации ветеранов «АРУАА». Это - ответ на обращение ветеранов, которые попросили бывшего министра обороны Мераба Кишмария уточнить, кого он назвал предателем.
«Отношение Мираба Кишмария к защитникам Отечества, ветеранам войны всегда было особенным. В любой ситуации он ревностно отстаивает интересы ветеранов, в решении любых вопросов становится на их сторону.
Все ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в его понимании, являют собой пример истинных патриотов своей страны, вне зависимости от политических или иных предпочтений. В своем выступлении, Герой Абхазии, генерал армии Мираб Кишмария никоим образом не затрагивает никого из них.
Мираб Борисович, в своей прямой речи, обращаясь к Президенту, в присутствии личного состава Министерства обороны, говорил о выводах, которые он сделал для себя. О том, что повлияло на принятие им тех или иных решений. «Я понял для себя кто предатель (кто есть кто)…». Если бы генерал армии Мираб Кишмария хотел вынести это на суд общественности, то будьте уверены, он бы так и поступил.
P.S. Если кого-то лично интересуют имена, то считаем, что не составит никакого труда встретиться с Мирабом Кишмария и поинтересоваться. Будьте уверены в социальных сетях ответа от боевого генерала, на такого рода вопросы не будет», - сказано в заявлении.
- Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует».
Из Чехии будут выдворены два российских дипломата
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в пятницу, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трёх чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут неназванные сотрудники российского посольства в Праге.
Именно они, как утверждается, дезинформировали чешские спецслужбы. Причиной дезинформации премьер назвал "внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства". Бабиш подчеркнул, что эта история подорвала репутацию России в чешском обществе и осложнила чешско-российские отношения.
Из Чехии в связи с этим будут выдворены два российских дипломата. Об этом в пятницу объявили Бабиш и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. О предстоящем выдворении сообщило ранее чешское издание Hospodářské noviny, ссылаясь на источники.
Глава чешского МИД подчеркнул, что хотел решить с Россией вопрос дипломатическим путём, непублично, однако российская сторона отказалась. В этой ситуации Праге пришлось объявить сотрудников посольства персонами non grata. Петршичек сказал, что Чехия понимает, что Россия, скорее всего, ответит на этот шаг.
Имена дипломатов пока не называются. МИД России сообщение о высылке российских дипломатов пока не комментировал.
Имя одного из сотрудников российской дипмиссии в Праге, исполняющего обязанности главы местного отделения Россотрудничества Андрея Кончакова, упоминалось ранее чешской прессой в связи с возможной подготовкой покушения на трёх пражских политиков. Утверждалось, что дипломат якобы привёз в Прагу яд рицин. Посольство России и сам Кончаков это отрицали.
Москва резко критикует Чехию за недавний демонтаж в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и установку памятного знака бойцам РОА генерала Андрея Власова. В Москве с неудовольствием восприняли и переименование пражской площади, где расположено посольство России, в площадь Бориса Немцова. В прессе утверждалось, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами покушения и были взяты под охрану. Власти Чехии прямо не обвиняли Россию или кого-либо из дипломатов в подготовке покушения.
Чешские СМИ неоднократно со ссылкой на источники в спецслужбах писали о том, что среди дипломатов российского посольства в Праге немало представителей спецслужб.
Спецоперация в Тбилиси завершилась – стрелок сдался полиции
Полиция задержала мужчину, беспорядочно стрелявшего из жилого дома в тбилисском районе Варкетили, - сообщил руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
Мужчина сдался полиции, никто не пострадал. По предварительной информации, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
Выстрелы были слышны в районе Варкетили несколько часов назад.
Гахария заявил, что в годовщину «гавриловской ночи» всё еще будет премьером
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в годовщину «гавриловской ночи» (20 июня) всё еще будет главой правительства.
Гахария опровергнул слухи о своей отставке и поблагодарил журналистов – отметив, что у него выработался иммунитет к вопросу о кадровых изменениях.
«Концептуально для меня нет разницы, где я буду. Буду я членом правительства или фермером. Главное, чтобы я мог делать своё дело», – сказал премьер.
- Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что его отставки с должности главы МВД Грузии в течение более трех месяцев требовали на многотысячных митингах в центре Тбилиси.
- Уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.
- При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двум митингующим резиновые пули выбили глаз.
Лукашенко пообещал напомнить белорусам, что «Грузия потеряла почти треть своей территории»
Беларусь – единственная постсоветская страна, которая не видела горя, - заявил президент страны Александр Лукашенко. Выступая перед новым составом правительства, белорусский президент затронул события, произошедшие в Грузии, Молдове, Литве и Узбекистане.
Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию.
«Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, - Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним», - отметил Лукашенко.
Президент заявил, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом.
«Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего Правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами», - подчеркнул глава государства.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.
Власти Крыма заявили о готовности принимать российских туристов уже в июле
Российские власти одобрили поэтапный план запуска курортного сезона в Крыму. Так, согласно информации подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма, с 1 июля полуостров готов принимать туристов из соседней России.
Это произойдет при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Крыму, добавили в ведомстве.
«Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы... Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля – открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день», – сказал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.
Ранее он выразил уверенность, что курортный сезон в этом году придется продлить, чтобы принять всех желающих оздоровиться на полуострове.
В Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане. Отели и гостиницы откроют для приезжих отдыхающих на втором этапе запуска объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.
В Крыму также планируют запустить электронную систему учета туристов.
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