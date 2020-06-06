Дагестан вернул лидерство по числу смертей в СКФО от COVID-19

В Северо-Кавказском федеральном округе за сутки умерли 13 пациентов у которых был подтвержден коронавирус, 10 из них – в Дагестане. Республика также сохранила лидерство в округе по числу новых случаев заражения инфекцией.

Как сообщает «Кавказский узел», 5 июня наибольшее число смертей за сутки в СКФО пришлось на Ставропольский край, где умерли три пациента с коронавирусом. Лидером по наибольшему числу новых случаев заражения и общему количеству инфицирований COVID-19 был Дагестан.

К утру 6 июня в Кабардино-Балкарии за сутки скончались два пациента инфицированных коронавирусом, в Дагестане – 10, один в Ставропольском крае. В других регионах округа новых смертей зарегистрировано не было. Всего с начала эпидемии коронавируса в Дагестане умерли 298 пациентов с COVID-19, в Ингушетии – 61, в Ставропольском крае и Северной Осетии – по 57, в Кабардино-Балкарии – 29, в Чечне – 14, в Карачаево-Черкесии – семь, указано на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли от коронавируса 13 человек, а всего с начала пандемии – 523.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса. о данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. «Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек», - сказала она 22 мая.

Темпы распространения коронавируса в регионе увеличились, общее число случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло на 494, против 458 на 5 июня. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Дагестане, их там 156. В Ставропольском крае тесты на вирус дали положительный результат у 87 человек, в Карачаево-Черкесии – у 75, в Кабардино-Балкарии – у 73, в Северной Осетии – у 44, в Ингушетии – у 39, а в Чечне – у 20, говорится в сегодняшней публикации на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений (5743). В Кабардино-Балкарии 3272 случая заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3241, в Ставропольском крае – 2990, в Ингушетии – 2317, в Карачаево-Черкесии – 1505, а в Чечне – 1326, сообщается на сайте.

При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных – 4537. Активных больных - 908. В других регионах СКФО активных больных намного больше. В Кабардино-Балкарии – 1694, на Ставрополье – 1487, в Карачаево-Черкесии – 1093, в Ингушетии – 814, в Чечне – 324, а в Северной Осетии – 151. Всего на сегодняшний день в СКФО болеют коронавирусом 6471 человек.