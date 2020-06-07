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Сергей и Юлия Скрипаль переехали из Великобритании в Новую Зеландию
Бывший полковник российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, – сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. По информации издания, Скрипали получили новые биографии и поддержку, чтобы освоиться на новом месте.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом «Новичок». Атака стала первым известным случаем использования химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны.
По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ. Скрипаль, бывший начальником отдела кадров спецслужбы, по разным данным, раскрыл британской контрразведке от 12 до 300 российских агентов.
Россия причастность к нападению отрицает.
- После нападения отец и дочь не появлялись на публике. Юлия Скрипаль сообщала агентству Reuters, что в будущем планирует вернуться в Россию. Российский МИД жалуется, что Великобритания не дает Москве принять участие в расследовании покушения и не сообщает об их судьбе.
Другие новости дня
Дагестан остался лидером в СКФО по числу смертей от коронавируса
Из 11 смертей от коронавируса, зарегистрированных в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки, пять пришлись на Дагестан. Два человека скончались в Кабардино-Балкарии, три в Ставропольском крае и один в Карачаево-Черкесии, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф», где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.
Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло до 534. Наибольшее число смертей (303) зафиксировано в Дагестане. В Ингушетии число умерших составляет 61, на Ставрополье – 60, в Северной Осетии – 57. В остальных регионах округа число смертей значительно ниже: в Кабардино-Балкарии с начала пандемии умер 31 человек, в Чечне 14, а в Карачаево-Черкесии восемь.
В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, во время пандемии резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов.
Дагестан сохранил лидерство и по числу новых случаев заражения. За сутки в СКФО тесты на вирус подтвердились у 451 пациента, в том числе у 115 человек в Дагестане. В Ставропольском крае зафиксировано 89 новых случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 76, в Карачаево-Черкесии – 75, в Северной Осетии – 42, в Ингушетии – 35, а в Чечне – 19, следует из публикации.
По общему числу заражений в СКФО также с большим отрывом лидирует Дагестан, где этот показатель к утру 7 июня достиг 5858. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3348 случаев заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3283, на Ставрополье – 3079, в Ингушетии – 2342, в Карачаево-Черкесии – 1580, а в Чечне – 1345.
Трое граждан Грузии задержаны на разделительной линии близ Гальского района
Трое граждан Грузии были задержаны на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия. Согласно распространенной информации, они помещены в изолятор на территории республики.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, в связи с возможным задержанием грузинских граждан проинформирована Миссия наблюдателей Европейского союза.
По предварительной информации, трое молодых людей были задержаны на линии разделения сел Пахулани муниципалитета Цаленджиха и Лекухона Гальского района. Другие детали произошедшего пока неизвестны, передает Общественный вещатель.
Какие ограничения отменят в Грузии с 8 июня – список
С понедельника, 8 июня, в Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия». По решению правительства, с завтрашнего дня возобновляется:
- междугородние пассажирские перевозки;
- работа ресторанов, кафе и баров закрытого типа;
- работа гостиниц;
- работа пунктов обмена валюты.
Пока что продолжает действовать запрет на пассажирские железнодорожные перевозки. Предположительно, это ограничение будет снято через неделю, с 15 июня. Что касается гостиниц, возобновить работу смогут только объекты, которые смогли выполнить все требования, пройти проверку и получить разрешение Министерства здравоохранения.
При условии соблюдения мер безопасности открываются и объекты питания. Рестораторы должны позаботиться о том, чтобы в залах соблюдалась социальная дистанция, за стол садились максимум шесть человек, а персонал строго следовал санитарно-гигиеническим нормам. Директивы для баров и ресторанов разработаны уже давно. Заведения, у которых есть возможность размещения гостей на открытом воздухе – на террасе, веранде или во дворе – открылись уже 8 июня.
Для автобусов и микроавтобусов, которые курсируют между городами, рекомендации схожи с директивами для общественного транспорта. В частности, и пассажиры, и водители должны носить медицинские маски.
Из-за распространения коронавируса в Грузии с 21 марта по 23 мая действовало чрезвычайное положение. Даже после его отмены сохранились ограничения, которые призваны снизить мобильность населения.
После 8 июня продолжит действовать запрет на собрание более 10 человек для проведения традиционных социальных мероприятий – свадеб, поминок, юбилеев и так далее. В местах скопления людей обязательно ношение защитных масок. Остаются закрытыми казино, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, а также все музейные учреждения и театры.
С 15 июня в Грузии возобновится внутренний туризм. Ожидается, что параллельно откроются некоторые музеи под открытым небом и музеи-заповедники. С 1 июля Грузия возобновит международное авиасообщение, а также откроет свои границы для иностранных туристов.
В России за сутки выявлены почти 9000 инфицированных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены 8 984 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика. Из них только 1 956 случаев - в Москве, которая до середины мая была основным источником распространения болезни.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии выросло до 467 673 человек. Почти половина уже выздоровела - 226 731 человек.
Умерли, по официальным данным, чуть больше 1 процента инфицированных - 5 859 заболевших. Из них 134 за сутки.
При этом официальная статистика смертности критикуется независимыми исследователями, предполагающими, что региональные власти могут манипулировать ей и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают, но московская статистика уже корректировалась.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 766 новых случаев, скончались 10 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 766, в общем составив 13 130.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 294 и сейчас составляет 4 014, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 200.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 72 пациентa с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 844, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 69 171.
В Южной Осетии за сутки выявлены девять новых случаев заболевания коронавирусом
«За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительный результат у 8 курсантов, прибывших из России и медсестры, все они находились на карантине», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 7 июня, замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Таким образом, в инфекционном отделении РММЦ в Цхинвали, по данным на 7 июня, находятся 32 заболевших коронавирусом, среди них 27 курсантов, двое граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и два человека из медперсонала.
Гаглоева отметила, что еще два человека выздоровели и накануне были выписаны из больницы.
- Первые три случая заражения коронавирусом в самопровозглашенной республике были зафиксированы 5 мая. Югоосетинское правительство приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
- Всего в Южную Осетию возвращено более 700 граждан - в их числе студенты, семьи с новорожденными детьми и другие, оставшиеся по разным причинам после ввода ограничений на де-факто границе за пределами республики. Еще более 200 граждан вернутся в республику в ближайшее время.
Тенгиз Церцвадзе: Туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими
Власти Грузии пытаются найти «золотой стандарт» в процессе разработки критериев для иностранных туристов, въезжающих в страну. Об этом в интервью Общественному вещателю сообщил директор тбилисского Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
С 1 июля Грузия откроет свои границы для иностранных туристов. Тем не менее, власти еще не определили конкретные требования для международных путешественников. Церцвадзе, который возглавляет клиническую группу по управлению COVID-19, отмечает, что туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими. Исходя из этого, он исключает установление обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну.
Профессор считает, что власти должны информировать иностранцев об универсальных правилах, которые соблюдают организации и население Грузии. Он пояснил, что речь идет о стандартных мерах безопасности: частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски.
Одновременно работа структуры здравоохранения, по мнению Церцвадзе, должна быть усилена еще больше. Он добавил, что самые большие риски в процессе снятия ограничений связаны именно с открытием границ и возобновлением международного авиасообщения.
- С 26 февраля по 7 июня в Грузии было зафиксировано 809 случаев коронавирусной инфекции. Из них только 15% остаются активными к настоящему времени. 674 человека выздоровели, 13 пациентов скончались. Даже в период пика эпидемии ковид-больницы Грузии были загружены менее чем на 10%. Церцвадзе указывает, что при необходимости клинический сектор сможет принять и успешно лечить гораздо больше пациентов, чем на первом этапе пандемии.
- Из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта Грузия закрыла свои границы для иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям. 23 мая в Грузии перестало действовать чрезвычайное положение, однако до сих пор в силе остаются многие ограничения. Так, например, запрет на междугородние пассажирские перевозки сохраняется до 8 июня, внутренний туризм и движение пассажирских поездов возобновятся 15 июня. С 1 июля Грузия не только откроет свои границы, но и начнет возобновлять международное авиасообщение.
В Грузии выявлен один новый случай заражения коронавирусом, 11 пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 7 июня в Грузии лабораторно подтверждены 809 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек.
К настоящему времени в ковид-центрах лечение продолжают 122 человека. Общее число выздоровевших составляет 674 – это более 83% от всего числа случаев, зафиксированных в Грузии за последние месяцы. В карантине остаются 3 161 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 285.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 6 июня в стране проведено более 65,4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Фильм автора Радио Свобода отмечен на фестивале в Кракове
Документальный фильм Юлии Вишневецкой «Катя и Вася идут в школу» (в английской версии «Hey! Teachers!») удостоился специального упоминания на Краковском международном кинофестивале.
Главные призы конкурса документального кино получили фильмы «Акасэ, мой дом» о жизни цыганских детей, «Кит из Лорино» - о далекой деревушке в Сибири и «Бессолнечные тени» об иранских девушках, которых толкнуло на преступление домашнее насилие.
Фильм Юлии Вишневецкой рассказывает о двух идеалистично настроенных выпускниках московских институтов, которые решают устроиться на работу учителями в провинциальную школу, чтобы изменить традиционные методы обучения и открыть новые горизонты обычным подросткам из маленького городка. Там молодых учителей ждало столкновение с реальностью.
Съемки продолжались целый учебный год.
В этом году Краковский кинофестиваль - из-за эпидемии коронавируса - проводился в онлайн-формате.
Юлия Вишневецкая - журналист и документалист, автор документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни».
Фильм «Катя и Вася идут в школу» создан при финансовой поддержке телеканала «Настоящее время». Средства также собирались краудфандингом.
В Вашингтоне, Лондоне, Берлине прошли многотысячные акции протеста
В Вашингтоне и многих других городах США тысячи манифестантов проводели акции против полицейского произвола, против расизма, за справедливость системы правосудия.
Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер вступила в спор с президентом Дональдом Трампом из-за чересчур жесткой, по мнению Баузер, реакции на беспорядки. На улице, ведущей к Белому дому, был выложен лозунг «Жизни чернокожих имеют значение», а после наступления темноты Баузер распорядилась устраивать световые проекции с таким же лозунгом на здания, окружающие Белый дом.
Филадельфия - мирная манифестация десятков тысяч горожан:
Накануне вечером, 6 июня, в Германии в «молчаливых демонстрациях» участвовали 15 тысяч жителей Берлина, во Франкфурта-на-Майне около 8 000, в Мюнхене - 20 000, в Гамбурге - 14 000, в Бонне - 600 человек, сообщает «Немецкая волна»,
В Берлине основной площадкой стала площадь Александерплац. Здесь было заявлено полторы тысячи участников, но, по данным полиции, собралось до 15 тысяч.
В Лондоне демонстрация состоялась на Парламентской площади близ Вестминстерского дворца, традиционной площадкой для акций протеста. Собравшиеся сначала встали на одно колено в память о Джордже Флойде, после чего начали скандировать его имя и аплодировать.
Британский уличный художник Бэнкси создал граффити, посвященное солидарности с чернокожими американцами:
Митинги состоялись также в Манчестере на северо-западе страны и Кардиффе (Уэльс).
В Австралии на улицы Брисбена, Мельбурна и Сиднея вышли тысячи человек в память о погибшем 25 мая в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде и чтобы обратить внимание на притеснения полицией австралийских аборигенов.
Полиция в Брисбене раздавала участникам маски и средства для дезинфекции. Только в Брисбене число митингующих достигало 10 тысяч, в других крупных городах оно было сопоставимым. Несмотря на действующие в Австралии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, организаторам в Канберре, столице Австралии, удалось в судебном порядке добиться разрешении марша - за 15 минут до его начала.
В Абхазии подтвержден один новый случай инфицирования COVID-19
По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан.
Диагноз COVID-19 подтвердился у курсанта, который в ближайшее время будет госпитализирован в стационар Гудаутской ЦРБ.
Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня, 6 июня, были выписаны 12 курсантов: 10 - по линии МЧС, двое - МВД.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет в него в ближайшие часы, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Азербайджане подтверждены 379 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Азербайджане выявлены 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, два человека скончались.
Информация об этом распространяется азербайджанским агентством «Тренд», на основе данных оперативного штаба при кабинете министров страны.
По состоянию на 6 июня в Азербайджане подтверждены 7 239 случаев Covid-19, из них выздоровели 4 024 человека, умерли 84. Лечение продолжают 3 131 человек, из них 72 пациента находятся в тяжелом состоянии.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти вновь ввели карантин в Баку и ряде других городов страны.
За сутки в Южной Осетии не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора провели 61 тест (всего 1 615), все они показали отрицательный результат, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 6 июня, замглавы комитета Анна Гаглоева.
В инфекционной больнице Цхинвали по данным на 5 июня находятся 26 заболевших коронавирусом, «среди них 19 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала».
Всего под наблюдением находятся 236 человек, из них в медучреждениях - 154, в РММЦ - 47, в инфекционном отделении - 41, в поселке Джава - 31, Знаури - 14, в Ахалгори - 21 и еще пять человек на самоизоляции, в гостинице «Алан» - 77.
«Таким образом, число заболевших коронавирусом за весь период составляет 57, из них на сегодняшний день выздоровел и выписан 31 гражданин», - рассказала врач.
Первые три случая заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 5 мая. Югоосетинское правительство приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся в республику по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, с некоторыми ограничениями открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки и др.
В Санкт-Петербурге заболел каждый пятый врач скорой помощи
Около 20% сотрудников скорой помощи Санкт-Петербурга находятся на больничном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Ларису Соловьеву.
По ее словам, оставшимся на работе сотрудникам приходится брать дополнительные дежурства, чтобы обеспечить работу службы. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что в Петербурге более 3 тысяч заболевших медиков. Большинство из них заразились при выполнении своих обязанностей. Восемь медработников погибли.
Ранее Минздрав сообщил, что ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, опираясь в том числе на данные проекта «Список памяти». По состоянию на 5 июня в списке более 350 фамилий. Проект является инициативой самих врачей. В него, возможно, свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка.
В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло 197 пациентов. Зафиксировано 8 855 новых случаев заражения. 8 807 больных были выписаны из медицинских учреждений.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1 992 заболевших за сутки, Подмосковье – 758 заболевших и Санкт-Петербурге – 347 заболевших.
Дагестан вернул лидерство по числу смертей в СКФО от COVID-19
В Северо-Кавказском федеральном округе за сутки умерли 13 пациентов у которых был подтвержден коронавирус, 10 из них – в Дагестане. Республика также сохранила лидерство в округе по числу новых случаев заражения инфекцией.
Как сообщает «Кавказский узел», 5 июня наибольшее число смертей за сутки в СКФО пришлось на Ставропольский край, где умерли три пациента с коронавирусом. Лидером по наибольшему числу новых случаев заражения и общему количеству инфицирований COVID-19 был Дагестан.
К утру 6 июня в Кабардино-Балкарии за сутки скончались два пациента инфицированных коронавирусом, в Дагестане – 10, один в Ставропольском крае. В других регионах округа новых смертей зарегистрировано не было. Всего с начала эпидемии коронавируса в Дагестане умерли 298 пациентов с COVID-19, в Ингушетии – 61, в Ставропольском крае и Северной Осетии – по 57, в Кабардино-Балкарии – 29, в Чечне – 14, в Карачаево-Черкесии – семь, указано на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли от коронавируса 13 человек, а всего с начала пандемии – 523.
В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса. о данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. «Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек», - сказала она 22 мая.
Темпы распространения коронавируса в регионе увеличились, общее число случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло на 494, против 458 на 5 июня. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Дагестане, их там 156. В Ставропольском крае тесты на вирус дали положительный результат у 87 человек, в Карачаево-Черкесии – у 75, в Кабардино-Балкарии – у 73, в Северной Осетии – у 44, в Ингушетии – у 39, а в Чечне – у 20, говорится в сегодняшней публикации на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений (5743). В Кабардино-Балкарии 3272 случая заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3241, в Ставропольском крае – 2990, в Ингушетии – 2317, в Карачаево-Черкесии – 1505, а в Чечне – 1326, сообщается на сайте.
При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных – 4537. Активных больных - 908. В других регионах СКФО активных больных намного больше. В Кабардино-Балкарии – 1694, на Ставрополье – 1487, в Карачаево-Черкесии – 1093, в Ингушетии – 814, в Чечне – 324, а в Северной Осетии – 151. Всего на сегодняшний день в СКФО болеют коронавирусом 6471 человек.
Премьер-министр Армении: Решением коменданта закрыто село Дзорагюх
Решением коменданта чрезвычайного положения с сегодняшнего дня, 6 июня, будут закрыты въезды и въезды из села Дзорагюх Гегаркуникской области Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер-министр отметил, что причина заключается в том, что один из жителей села Дзорагюх отправился на похороны в село Гохт, а через несколько дней присутствовал на похоронах в родном селе, в результате чего в Дзорагюхе уже имеются 63 случая заражения коронавирусом. Один из заразившихся также участвовал в похоронах в селе Цовасар.
«У нас был похожий случай в Дмашене, когда на похороны приехали из Раздана, заразили членов семьи усопшего, в результате чего в том доме скончался дед. В селе у нас было более 100 случаев инфицирования, и мы закрыли Дмашен. В связи с похоронами в Дмашене у нас были заражены люди в шести других общинах области», - написал Пашинян.
В Грузии с 15 июня ожидается возобновление железнодорожного сообщения
В Грузии железнодорожное сообщение возобновится, предположительно, 15 июня, сообщили Общественному вещателю Грузии в «Грузинской железной дороге». В компании заявили, что готовы обеспечить выполнение всех рекомендаций Минздрава страны для организации безопасной перевозки пассажиров.
«В частности, на входе в вагон проводники будут проводить термоскрининг пассажиров, а сразу после попадания в вагон пассажирам предстоит пройти дезобарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Важно, чтобы пассажиры заранее знали, что в поездке им нужно поддерживать социальную дистанцию. В случае наличия симптомов, характерных для вируса, пассажиры не должны являться на посадку. Также в вагон не будут допущены пассажиры без маски, которую нельзя снимать на всем протяжении поездки», - рассказали в ГЖД.
Что касается стоимости проезда, то, по заявлению компании, цена билетов останется без изменений.
В Казахстане задержаны десятки оппозиционных активистов
В Казахстане полиция задержала более ста активистов двух оппозиционных партий, которые намеревались провести сегодня, 6 июня, в нескольких городах акции с требованием демократических реформ.
Десятки человек задержаны в Алматы, полиция и спецназ перекрыли несколько центральных площадей и улиц, на которых собрались не менее ста активистов. Задержания проводились также в столице Казахстана Нурсултане и нескольких других городах.
К проведению протестных акций в казахстанских городах в этот день призвали две оппозиционные организации — инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с активистом Жанболатом Мамаем и движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), созданное живущим за границей бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым. Участники митингов требуют кредитной амнистии, освобождения политических заключенных, запрета на продажу земель иностранцам. Об этом сообщает Радио Азаттык.
Правоохранительные органы привели операции против демонстрантов, несмотря на вступивший недавно в силу более либеральный, чем прежний, закон о демонстрациях.
Правозащитные организации подвергли критике президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за его отказ проявить большее уважение к правам человека, чем его предшественник, ушедший с поста в 2019 году Нурсултан Назарбаев.
Экономика и общество Казахстана, страны с 19-миллионным населением, в последние месяцы испытали на себе чувствительный удар от падения цен на энергоносители вследствие пандемии коронавируса. Более четырёх миллионов человек, согласно официальной статистики, остались без источников дохода.
Прокурор: Виновные в инциденте в цхинвальской колонии понесут наказание
«Замешанные и виновные в ситуации в цхинвальской тюрьме понесут наказание», - заявил на сессии парламента генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмаг Джагаев.
«Мы доведем это дело до конца. После первого инцидента там три месяца было спокойно, то есть никаких телефонов у заключенных не было. Были лишь единичные случаи с разрешения администрации учреждения, когда им надо было позвонить родственникам. Но когда это снова приняло беспорядочный, незаконный характер, мы были вынуждены принимать меры и проработали предусмотренные законом мероприятия», - сказал он.
Джагаев подчеркнул, что будут наказаны все виновные в инциденте, вне зависимости от занимаемой ими должности.
«Когда депутату звонят из колонии и с ним разговаривают, он же должен знать, что нельзя там при себе держать мобильный телефон, и обязан сообщить об этом в правоохранительные органы, но этого же не происходит. Эти телефоны там не вырастают, их туда приносят именно те «оборотни в погонах», которые идут у них на поводу, и из которых они для себя просто сделали слуг. И они им не только средства связи проносят. И поэтому возникло это возмущение, они нанесли себе повреждения, потому что информация вышла наружу», - отметил генеральный прокурор.
Как отметил Джагаев, все станут свидетелями того, что многое люди, замешанные в этой истории, понесут наказание. «Мы начнем реализовывать эту оперативную информацию, и люди, замешанные в этом, понесут соответствующее наказание. И пусть никто не удивляется, будь то должностное лицо или сотрудник УИН», - подчеркнул он.
За сутки в России от коронавируса умерли 197 пациентов
В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 197 пациентов. После небольшого снижения вновь начало увеличиваться количество новых случаев заражения - 8 855 новых заболевших выявлено за прошедший день. 8 807 больных были выписаны из медицинских учреждений.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1 992 заболевших за сутки, Подмосковье - 758 заболевших и Санкт-Петербурге - 347 заболевших. Всего в России с начала распространения инфекции коронавирусом заболели 458 689 человек. Умерли по официальной статистике 5 725 пациентов. 221 388 человек выздоровели.
Число новых выявляемых случаев колеблется в последние дни в пределах 8-9 тысяч.
Минздрав России зарегистрировал по ускоренной процедуре препарат для лечения тяжелых форм коронавируса. Как говорится в пресс-релизе ведомства, препарат «Левилимаб» с торговым наименованием «Илсира» показан пациентам, у которых развивается избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов и, как результат, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Ранее Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «Авифавир» для лечения COVID-19.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «более радикальные» смягчения карантинных ограничений в городе. При этом по его словам, вернуться к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут через год, а «масочный режим» может сохраниться до февраля.
Ранее Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.
В Баку и других городах Азербайджана на выходных объявлен полный карантин
В Баку и других городах Азербайджана на выходных введен полный карантин - закрыты все магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, кафе и рестораны. Гражданам не разрешается покидать свои дома, не работает общественный транспорт, запрещено передвигаться на собственном автомобиле.
Исключение составляет необходимость получения срочной медицинской помощи и похороны близкого человека. Государственные компании имеют право вызвать на работу ограниченное число сотрудников, которые должны быть доставлены специальным транспортом.
Из-за карантина в стране перенесены выпускные экзамены в школах.
Правительство Азербайджана приняло решение ужесточить ограничения после того, как за последние в сутки в стране было зарегистрировано 338 случаев коронавируса.
Гражданские активисты подали жалобу на Каху Каладзе в полицию
Гражданские активисты обвиняют мэра Тбилиси Каху Каладзе в физическом насилии – на действия столичного градоначальника в полицию подали жалобу члены движения «Измени».
Потасовка между активистами и членами администрации Тбилиси произошла накануне, 5 июня, на церемонии открытия обновленного сквера в районе Варкетили. Активисты задавали мэру разные вопросы, связанные с экологией и строительством, после чего ситуация накалилась. Один из активистов Каха Квеквескири утверждает, что в это время Каладзе ударил его и порвал ему футболку.
Член движения «Измени» Дмитрий Бидзинашвили утверждает, что Каладзе вышел из себя и в какой-то момент «стал просто неадекватным». «Лично мэр Тбилиси Каха Каладзе порвал майку на Кахе Квеквескири. Он сам нанес ему физическое и словесное оскорбление… Вместе с Каладзе там были члены его охраны», - заявил Бидзинашвили в комментарии Общественному вещателю.
Сам Калдазе расценивает произошедшее, как провокацию, организованную сторонниками бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Мэр подчеркивает, что местные жители не принимали участия в инциденте. «Пришли два мошенника-«национала». Они планировали провокацию, но у них ничего не вышло», - заявил Каладзе.
Активисты требуют, чтобы полиция начала расследование произошедшего и Каладзе был вызван на опрос. При этом в интервью телеканалу «Пирвели» и Бидзинашвили, и Квеквескири сообщили, что практически не надеются, что на их жалобу поступит реагирование.
Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии находится на опросе в СГБ
Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаг Асадов находится на опросе в СГБ, - об этом «ИнтепрессНьюс» сообщили в Службе госбезопасности Грузии. Как заявляют в ведомстве, опрос Асадова проводится в рамках расследования, начатого по факту расовой дискриминации.
Департамент государственной безопасности СГБ проводит расследование по факту расовой дискриминации, т.е. деяния, совершенного с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямого или косвенного ограничения прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности, либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека.
По сведениям СГБ, согласно оперативной информации, существуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются внести раздор между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахетии.
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Предполагается, что она будет использоваться для обмена данными научными организациями при генетических исследованиях. Указ опубликован на сайте Кремля.
Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Его возглавлял друг Путина Михаил Ковальчук. Каждый год начиная с 2021-го на базу будут выделяться деньги из бюджета.
Президент также поручил обеспечить создание в России лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему. Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования.
Прошлой весной старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова была включена в состав по реализации федеральной программы развития генетических технологий. В конце апреля Русская служба Би-би-си сообщила, Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований.
По данным издания, на развитие генетики до миллиарда долларов может потратить государственная нефтяная компания «Роснефть». Целью финансирования может стать превращение России в одного из мировых лидеров в этой области науки к 2027 году. Корпорация после публикации пообещала подать на издание в суд.
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