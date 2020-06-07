Дагестан остался лидером в СКФО по числу смертей от коронавируса

Из 11 смертей от коронавируса, зарегистрированных в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки, пять пришлись на Дагестан. Два человека скончались в Кабардино-Балкарии, три в Ставропольском крае и один в Карачаево-Черкесии, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф», где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло до 534. Наибольшее число смертей (303) зафиксировано в Дагестане. В Ингушетии число умерших составляет 61, на Ставрополье – 60, в Северной Осетии – 57. В остальных регионах округа число смертей значительно ниже: в Кабардино-Балкарии с начала пандемии умер 31 человек, в Чечне 14, а в Карачаево-Черкесии восемь.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, во время пандемии резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов.

Дагестан сохранил лидерство и по числу новых случаев заражения. За сутки в СКФО тесты на вирус подтвердились у 451 пациента, в том числе у 115 человек в Дагестане. В Ставропольском крае зафиксировано 89 новых случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 76, в Карачаево-Черкесии – 75, в Северной Осетии – 42, в Ингушетии – 35, а в Чечне – 19, следует из публикации.

По общему числу заражений в СКФО также с большим отрывом лидирует Дагестан, где этот показатель к утру 7 июня достиг 5858. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3348 случаев заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3283, на Ставрополье – 3079, в Ингушетии – 2342, в Карачаево-Черкесии – 1580, а в Чечне – 1345.