В Иране приговорили к смертной казни обвиняемого в смерти Сулеймани

Следственный комитет Беларуси ​предъявил обвинения блогеру Сергею Тихановскому. Активиста и ещё семерых человек обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальный срок наказания по этой статье – до трёх лет тюрьмы. Одного из активистов обвиняют также в применении насилия по отношению к сотруднику милиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемые арестованы.

Следователи считают, что 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения жены Тихановского кандидатом в президенты Беларуси был организован незаконный митинг. В результате пострадали два сотрудника МВД.

Тихановский планировал зарегистрироваться кандидатом в президенты на предстоящих в августе выборах. Он не смог это сделать, так как находился в СИЗО. В итоге вместо блогера документы на регистрацию своей инициативной группы подала его жена Светлана. Она считает действия властей по отношению к активистам провокацией.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей.

Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.