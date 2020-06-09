Актер Михаил Ефремов задержан, суд изберет ему меру пресечения

В Москве задержан актер Михаил Ефремов, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сегодня же должен состояться суд о мере пресечения для Ефремова. Пока не известно, какую меру пресечения будет требовать следствие.

Авария с участием актера произошла в центре Москвы накануне вечером, 8 июня. Автомобиль, за рулем которого, как утверждается, был Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице. Ефремов не пострадал.​

Актер был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование. Позднее экспертиза подтвердила, он был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин. Ефремова отпустили и вызвали утром на допрос, однако он на него не явился. Домой к Ефремову приехала полиция и доставила его на допрос, по итогам которого актера задержали.

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова по статье «нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов – актер театра и кино, заслуженный артист России, известный, помимо прочего, участием в сатирических проектах «Гражданин поэт» и «Господин хороший».