Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада лишь зависимость, а не реальную помощь

Украина и Грузия вместо обещанного процветания получили от Запада только зависимость, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«На фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии», - заявил Патрушев в опубликованном сегодня интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

В целом, говоря о повышенном интересе Запада к странам постсоветского пространства, он отметил, что пережившие «цветные революции» республики «вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения». «Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны», - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

По словам Патрушева, для влияния на суверенные государства Запад уже много десятилетий использует обширный инструментарий - от мер информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления до смены власти «путем инициирования якобы стихийных народных выступлений», - пишет ТАСС.

Как отметил секретарь СБ РФ, поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить обвинения действующих властей под надуманным предлогом, претензии по поводу разгона демонстрации, гибели участника протестов или якобы имевших место махинациях на выборах.

При этом в большинстве случаев демонтаж политического режима совершался «в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб», сказал Патрушев. «Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников», - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он отметил, что в этих процессах в постсоветских странах ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших реальных знаний о Советском Союзе.

«Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27-30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30-40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40-50 лет) - до 2036 года. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем», - считает Патрушев.