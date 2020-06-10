Грузия отсудила у украинского банка 6.8 млн евро по контракту на строительство магистрали

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Департамента автомобильных дорог Грузии к украинскому «Проминвестбанку» и решил взыскать с ответчика 6.8 млн евро. Об этом пишет украинское издание Finbalance.

Речь идёт о строительстве участка дороги Самтредиа-Григолети. Украинская компания получила от Грузии аванс, но не выполнила условия контракта. «Эхо Кавказа» сообщало, что подписанный с украинской компанией контракт изучала и грузинская прокуратура.

Банковскую гарантию по этой сделке предоставлял именно «Проминвестбанк» – в качестве обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств.

Сообщается, что Департамент автомобильных дорог в прошлом году заявил о требованиях к «Проминвестбанку» еще на 18,4 млн евро. В качестве третьего лица в этом споре также фигурирует «Альтком».

Ранее группа «Альтком» называла Александра Тисленко и Сергея Павличева своими конечными бенефициарами, тогда как наблюдатели неофициально связывали эту группу с Борисом Колесниковым (вице-премьер в правительстве Азарова, который курировал подготовку к Евро-2012), однако он это опровергал.

Основанием для предположений относительно связи дорожной компании с Колесниковым стало то, что во время подготовки Украины к «Евро-2012» «Альтком» получил много крупных госзаказов на строительство аэропортов, стадионов, дорог и т.д., зачастую по процедуре закупки у одного участника, - пишут украинские СМИ.