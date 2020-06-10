Генпрокуратура Украины намерена добиваться ареста Порошенко

Следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, народный депутат [Порошенко] подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенных в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УКУ)", – отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее в среду в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что Петру Порошенко объявили подозрение.

"Прокуроры Офиса генерального прокурора, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко П. А.", – отметили в ГБР.

Перед этим Порошенко отказался участвовать в допросе в рамках дела об "обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

"Допрос не состоялся, потому что плана осуществлять допрос не было. На самом деле был план попробовать объявить Петру Порошенко сообщение о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генерального прокурора, кстати не представив полномочия", – сказал один из адвокатов Порошенко Илья Новиков.

Он добавил, что в таких случаях подозрение должен объявлять непосредственно генеральный прокурор.

"Поскольку это не было по закону, мы отказались общаться с этим человеком и покинули здание ГБР. Я надеюсь, что сразу понятно, что все это дело о картинах было фейковым. Оно не имело целью достичь определенное законное решение... Это был только повод, чтобы объявить подозрение сегодня", – заявил Новиков.

По его словам, Порошенко пытались объявить подозрение из-за назначения первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Это дело было сформулировано так, что Порошенко якобы с целью украсть деньги, то есть заработную плату Семочко, назначил его в обход процедуры на эту должность. Это абсурд. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка уже говорил, что это "юридический треш". Так оно и есть", – отметил адвокат.

4 июня Печерский суд Киева принял решение о принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о "43 картинах".

Решение о принудительном приводе на допрос бывшего президента связано с тем, что Порошенко уже отказался прийти на допрос 26 мая и 29 мая. Его адвокат Игорь Головань назвал вызов на допрос от 26 мая незаконным, а сам Порошенко в тот день открывал выставку картин собственной коллекции в Музее Ивана Гончара. Туда, по утверждению представителей партии "Евросолидарность", ворвались сотрудники ГБР, сломали двери музея и изъяли таможенные декларации к картинам, которые были частью этой выставки. 28 мая Печерский районный суд арестовал коллекцию. 29 мая Порошенко тоже не пошел на допрос.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Его уже вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Также расследуется деятельность нескольких компаний, связанных с Порошенко и его бизнес-партнерами.

Во время пресс-конференции в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к уголовному делу против Порошенко могут привести так называемые пленки Деркача, на которых, по неподтвержденным данным, записаны разговоры Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Генеральная прокуратура Украины возбудила после публикации пленок уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.