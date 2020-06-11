Режим чрезвычайного положения в Армении будет продлен еще на месяц

Правительство Армении завтра, 12 июня, на внеочередном заседании продлит режим чрезвычайного положения в стране еще на один месяц. Об этом на брифинге после заседания комендатуры сообщил премьер-министр Никол Пашинян, передает Радио Азатутюн.

Премьер-министр отметил, что причины, из-за которых было введено чрезвычайное положение, не исчезли. Он также сообщил, что после заседания правительства будет созвано заседание Национального собрания, на котором этот вопрос будет обсужден.

Глава правительства также добавил, что соблюдение гражданами противоэпидемических правил сегодня принесет свои плоды через 7-14 дней, а сегодняшние данные о числе новых случаев инфицирования коронавирусом показывают поведение граждан 7-14 дней назад.

По сути, по словам премьера, одну-две недели назад противоэпидемические правила не соблюдались.

Отметим, что за прошедшие сутки в Армении выявлено 566 новых случаев коронавируса, скончались 18 человек, выздоровели 240 человек.

Пашинян вновь призвал граждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.

Отметим, что чрезвычайное положение было объявлено в Армении с 16 марта и с тех пор дважды продлевалось.