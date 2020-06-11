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Пентагон подтвердил военную помощь Киеву на 250 миллионов долларов
Минобороны США подтвердило выделение военной помощи Украине в этом году на сумму в 250 миллионов долларов - в рамках Инициативы содействия безопасности страны (USAI).
Предоставление половины этой суммы зависело от прогресса в реализации реформ в военной сфере, говорится в распространенном в четверг сообщении Пентагона. Там отметили, что средства предназначены для дополнительной подготовки, закупки снаряжения и консультаций с целью позволить Украине более эффективно противостоять российской агрессии.
Украина в сообщении Пентагона названа «важнейшим партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией». В тексте также подчеркивается, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
В украинском Министерстве обороны американских партнеров поблагодарили за помощь в укреплении обороноспособности, передает «РБК-Украина». В Киеве подчеркивают, что реформа сектора безопасности и обороны и его приближение к стандартам НАТО остается одним из главных приоритетов украинского правительства.
Москва всегда категорически отрицала обвинения в агрессии в отношении Украины и эскалации конфликта на территории Донбасса.
Другие новости дня
У сотрудника Тбилисского государственного университета подтвердился коронавирус
У сотрудника службы очистки десятого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в самом университете.
Как заявляют в ТГУ, на сегодня личные контакты инфицированного сотрудника уточнены, и детальная информация была предоставлена Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения.
По их информации, количество рабочих контактов с инфицированным довольно мало. Все сотрудники, которые вступали в личный контакт с инфицированным, проходят тестирование и самоизолируются.
В университете отмечают, что на данном этапе источник распространения среди сотрудников университета не подтвержден. В десятом корпусе еще раз провели работы по дезинфекции.
Студенты ТГУ проходят обучение в режиме онлайн с 23 марта. Дистанционно работает и административный персонал, сообщает Общественный вещатель.
Мария Захарова поблагодарила Грузию за эвакуацию россиян из Нигерии
«Сегодня появилась информация, которой я делюсь с особой радостью. Хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Грузией в возвращении домой российских граждан. Признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан – моряков В.В.Крейцуса, Д.С.Сивохина и О.И.Ордина. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, а российский вывозный рейс из этой страны не планировался», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.
«Согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило им 7 июня прибыть из Лагоса в Тбилиси, где они были встречены представителями Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и доставлены на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» (Республика Северная Осетия-Алания). К настоящему моменту все трое прибыли к месту своего постоянного жительства».
По словам Захаровой, такого рода взаимодействие не было единичным. В частности, оказывалось содействие при возвращении на прошлой неделе через Грузию двух россиянок, проходивших лечение в Турции, при транзите возвращающихся на родину российских граждан из Армении (всего 173 человека), в апреле – при воссоединении разделенной коронавирусом и всеми вытекающими из этого обстоятельствами российской семьи, а также при организации выезда россиян из самой Грузии.
Она также поблагодарила МИД Грузии, Секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, которые эффективно обеспечивали согласование и решение многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан.
«Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на непростую ситуацию в отношениях между Россией и Грузией. Убеждены, что это – правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда. Здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт на ежедневной основе. Рассчитываем, что положительный опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса.
Хочу сказать о том, что со своей стороны мы также помогали гражданам Грузии. В частности, такой пример имелся в Бразилии, когда граждане Грузии и России, оказавшись в этой стране, нуждались в помощи по возвращению. Мы оказывали содействие этой семье так же, как и своим гражданам. Это прекрасные примеры и их надо брать за основу, и тогда, возможно, мы сможем решить многие проблемы», - добавила Мария Захарова.
Режим чрезвычайного положения в Армении будет продлен еще на месяц
Правительство Армении завтра, 12 июня, на внеочередном заседании продлит режим чрезвычайного положения в стране еще на один месяц. Об этом на брифинге после заседания комендатуры сообщил премьер-министр Никол Пашинян, передает Радио Азатутюн.
Премьер-министр отметил, что причины, из-за которых было введено чрезвычайное положение, не исчезли. Он также сообщил, что после заседания правительства будет созвано заседание Национального собрания, на котором этот вопрос будет обсужден.
Глава правительства также добавил, что соблюдение гражданами противоэпидемических правил сегодня принесет свои плоды через 7-14 дней, а сегодняшние данные о числе новых случаев инфицирования коронавирусом показывают поведение граждан 7-14 дней назад.
По сути, по словам премьера, одну-две недели назад противоэпидемические правила не соблюдались.
Отметим, что за прошедшие сутки в Армении выявлено 566 новых случаев коронавируса, скончались 18 человек, выздоровели 240 человек.
Пашинян вновь призвал граждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.
Отметим, что чрезвычайное положение было объявлено в Армении с 16 марта и с тех пор дважды продлевалось.
Россию обвинили в давлении на Международный уголовный суд
США обвинили Россию в попытках повлиять на работу Международного уголовного суда (МУС).
«Иностранные державы вроде России манипулируют МУС, преследуя свои интересы», – заявил сегодня, 11 июня, американский генпрокурор Уильям Барр. Комментарий прозвучал на брифинге, связанном с указом президента Дональда Трампа об ограничениях на поездки и экономических санкциях против чиновников МУС.
Этот указ Трамп подписал ранее 11 июня. В нем говорится об ответственности сотрудников МУС, которые имеют непосредственное отношение к расследованиям действий американских военных и сотрудников разведки в Афганистане – на предмет возможного совершения ими военных преступлений.
Госсекретарь США Майк Помпео, который присутствовал на брифинге вместе с Барром, указал на проводимые Международным уголовным судом расследования как в отношении американских военных, так и в отношении их союзников, в частности Израиля. Помпео отметил крайне политизированный характер деятельности МУС, отмечает «Голос Америки».
В заявлении Белого дома, посвященном решению о санкциях, указывалось на веские основания говорить о неправомерном поведении и коррупции среди высших чиновников МУС.
Реакции Москвы на высказанные в ее адрес обвинения пока нет.
Указ Трампа дает полномочия главе Госдепартамента и министерству финансов блокировать финансовые активы, а также запрещать сотрудникам МУС и членам их семей въезд на территорию Соединенных Штатов.
О схожих мерах в отношении базирующегося в Гааге суда администрация Трампа объявляла в прошлом году.
- США наряду с десятком других стран не являются стороной Римского статута, на основе которого в 2002 году был учрежден Международный уголовный суд. Задачи этой инстанции заключаются в том, чтобы расследовать военные преступления, преступления против человечности и случаи геноцида там, где иным способом невозможно добиться правосудия.
- В марте этого года Апелляционная палата МУС постановила возобновить расследование возможных военных преступлений в Афганистане, где американцы и их союзники начали крупную армейскую операцию вслед за терактами 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Кампания привела к падению режима талибов.
- В России решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность на российской территории запрещена.
Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении Георгия Руруа под залог
Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог в 10 тысяч лари (около 3,5 тысяч долларов) владельца 2,5% доли оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа. Ранее такое же решения суд принял на заседании 18 мая, после рассмотрения ходатайства адвокатов.
Руруа был задержан 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По данным МВД, у него во время обыска было изъято огнестрельное оружие. Сам бизнесмен, который был задержан незадолго до разгона акции протеста оппозиции возле парламента в Тбилиси, не признает предъявленного ему обвинения и заявляет, что оружие ему подбросили, передает агентство «Новости-Грузия».
Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) утверждают, что оружие Руруа подбросили, так как у него есть право на ношение и хранение конкретного оружия. При этом сам он оружие не носил, а пользовался услугами охраны. «В деле нет ни номера оружия, ни его описания», - отмечала член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе.
Сторона обвинения заявила о том, что обнаружила в доме Руруа «48 единиц огнестрельного оружия». В ответ на это его друзья пояснили, что в доме Георгия Руруа хранится коллекция огнестрельного оружия, принадлежавшая его брату, экс-министру культуры Нике Руруа, и это является законным. Грузинская оппозиция продолжает требовать прекращения уголовного дела в отношении Георгия Руруа и называет его политзаключенным.
Освобождения Георгия Руруа требует не только грузинская оппозиция, но и европарламентарии, а также комитет по международным отношениям Сената США, указывая на то, что это было условием соглашения между властями и оппозицией, достигнутого 8 марта при посредничестве дипломатов.
Армения отказалась от части российского кредита на модернизацию ААЭС
Армения отказалась от части российского кредита на модернизацию Армянской АЭС. Вместо этого правительство Армении выделило из государственного бюджета более 63 млрд драмов на переоснащение и модернизацию второго энергоблока АЭС, - сообщает Радио Азатутюн.
«В связи с событиями, имевшими место до 2019 года, не было возможности полностью израсходовать имеющуюся сумму кредита. Остаток на данный момент составляет 107 млн долларов», - после заседания правительства сказал журналистам министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.
Для продления срока эксплуатации второго энергоблока Мецаморской АЭС на 10 лет правительство Армении в 2015 году заключило с Россией кредитное соглашение на сумму 270 млн долларов. Уже в этом году российская сторона предложила продлить кредит еще на два года, однако ужесточила условия, предложив направить 80% кредита на услуги российских компаний и приобретение российского оборудования.
Однако, по мнению правительства, такой подход создает монопольное положение для российских производителей и поставщиков услуг, ограничивает возможность приобретения качественных и значительно более дешевых товаров и услуг.
Премьер-министр на заседании правительства отметил, что российский кредит по своим размерам и условиям не очень подходит для организации дальнейшей деятельности атомной электростанции. «В этом случае мы можем полностью уместить процесс закупок в рыночную логику и покупать товары на рынке на конкурентной основе, что подразумевает, что в данном случае цены на товары будут значительно ниже. Мы надеемся также, что с точки зрения качества, по крайней мере, они не будут уступать тем товарам, которые мы приобретали на прежних условиях», - сказал Пашинян.
Премьер-министр заявил, что перед правительством стоит задача повысить эффективность работы АЭС, подчеркнув: «Речь идет не только об управлении, но и о задаче по обеспечению энергетической безопасности».
Страны Евросоюза начнут открывать границы с 1 июля
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС, входящим в Шенгенскую зону, начать с 1 июля поэтапное открытие внешних границ, закрытых с середины марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Комиссия рассчитывает, что к этому моменту будут в основном сняты ограничения на передвижения между самими странами Шенгенской зоны.
До 30 июня границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми. С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов.
Вместе с тем рекомендовано с 1 июля открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.
Дальнейшее открытие границ, как говорится в рекомендации, должно происходить скоординированно и с учётом ряда критериев. Главный из них – эпидемиологическая ситуация в странах, с которыми будут открываться границы, не должна быть хуже, чем в странах Шенгенской зоны, и сами эти страны должны открыть свои границы для граждан ЕС.
Об открытии въезда в ЕС для граждан России речи пока не идёт.
Разработаны также критерии для возобновления выдачи виз консульствами стран Шенгенской зоны, однако конкретная дата пока не названа.
Рекомендации Еврокомиссии должны формально одобрить страны – члены ЕС.
В большинстве стран Евросоюза число новых случаев инфицирования и смертей от коронавирусной инфекции в последние недели снижается.
Министры здравоохранения Грузии и Армении обсудили координацию по борьбе с COVID-19
Между министрами здравоохранения Грузии и Армении состоялся телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе грузинского ведомства, Арсен Торосян ознакомил Екатерину Тикарадзе с последними данными по распространению коронавируса в Армении.
По словам Тикарадзе, грузинская сторона готова помочь соседней стране аппаратами ИВЛ, а также медицинским персоналом. Стороны обсудили и возможность использования мощностей грузинских лабораторий для проведения тестов на коронавирус. В ближайшее время состоится видеоконференция с участием грузинских и армянских специалистов, - сообщили в грузинском ведомстве.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Армении, Торосян и Тикарадзе обсудили вопросы, связанные с терапевтическими и противоэпидемическими мероприятиями. Были представлены сложившиеся из-за пандемии ситуации в Армении и Грузии, состоялся обмен мнениями о мероприятиях, предпринимаемых на национальном уровне в направлении противодействия возникшим вызовам, обсуждены также возможности взаимопомощи.
«Придав важность двусторонним обсуждениям, собеседники договорились о создании постоянной платформы для обмена опытом. В этой связи достигнута договоренность провести первое подобное обсуждение в формате видеоконференции с участием министров здравоохранения двух стран. Достигнута договоренность об организации двусторонних обсуждений по стратегическим вопросам на тему противоэпидемических мероприятий, чтобы быть готовыми в частности к возможному распространению пандемии осенью», - сказано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Армении.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом.
По словам главы правительства, у него постоянный контакт с премьер-министром Армении, общаются с армянскими коллегами министры здравоохранения и экономики, а также глава внешнеполитического ведомства.
«Мы идентифицировали помощь, которая необходима нашим соседям. Судя по всему, в первую очередь, это будет помощь медицинским персоналом», - отметил Гахария.
- Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 566, в общем составив 14669.
В Грузии выявили еще три новых случая заражения коронавирусом
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 831. С утра в стране выявили еще три новых случая заражения.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что не установлен источник заражения четырех новых случаев коронавируса. Гахария назвал эти случаи «новыми кластерами». Власти предупредили граждан, что на фоне снятия ограничений в стране может возрасти число заражений.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов составляет 694. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. В карантине находятся 3213 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 303.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Вакарчук отказался от мандата депутата Рады - во второй раз
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сложил мандат народного депутата Украины. Он заявил об отказе от полномочий в четверг в Киеве.
Вакарчук заявил, что считает свою миссию частично выполненной - перед выборами в Верховную Раду в прошлом году он возглавил партию "Голос", которая смогла попасть в Раду и сформировать там свою фракцию. По словам Вакарчука, "Голос" хоть и небольшая, но очень влиятельная фракция в парламенте (фракция находится в оппозиции, однако по ряду вопросов поддержала президента Владимира Зеленского - например, по вопросу о рынке земли).
От руководства партией Вакарчук отошёл ещё в марте.
По опросам, сейчас партия не прошла бы в парламент.
Вакарчук уже во второй раз в своей карьере отказывается от мандата депутата. В прошлый раз это было в 2008 году.
Перед выборами президента 2019 года о Вакарчуке говорили как о возможном кандидате в президенты. Он, однако, не стал выдвигать свою кандидатуру и не поддержал никого из кандидатов, хотя и дал понять, что не в восторге от кандидатуры Зеленского.
МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии заявил, что будет «на передовой» предстоящих осенью парламентских выборов в Грузии.
«Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим», - сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Назначение Саакашвили уже стало причиной дипломатического скандала между Тбилиси и Киевом. Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе вызвали в Тбилиси для консультаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили «ошибочной».
Абхазия пока не планирует открывать де-факто границу с Россией
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб заявил, что де-факто граница с Россией должна оставаться закрытой, а внутри Абхазии будут вводиться послабления ограничений.
«В сутки границу проходило от 130 до 180 человек в сутки. Если мы откроем границу, число людей, которые будут проходить сюда, увеличится в разы. Мы не можем этого допустить», - заявил Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.
«Внутри страны мы на сегодняшний день не имеем ни одного очага распространения коронавирусной инфекции. Все случаи, которые были диагностированы, они привенесены извне. Благо, что медики смогли их вовремя локализовать», - добавил Анкваб.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Абхазии составляет 36. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер.
Ахра Авидзба назначен помощником Аслана Бжания по международным связям
Ахра (Ахрик) Авидзба назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания по международным связям. Распоряжение опубликовано на официальном сайте абхазского лидера.
Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба.
Двоюродный брат Ахры Авидзба, 38-летний «вор в законе» Алхас (Хасик) 22 ноября 2019 года был убит в Сухуми. Несколько дней назад был арестован Эрик Чкадуа, подозреваемый в соучастии в убийстве. После этого ареста был обстрелян дом первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
Владимир Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Объяснять населению суть поправок к Конституции в оставшиеся до голосования 1 июля дни будет сам президент, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух человек, близких к администрации президента, и на федерального чиновника. Владимир Путин проведет серию специальных совещаний с общественниками, возможно, обращение к народу. Но до или после голосования оно состоится, пока непонятно. Совещания запланированы на День медика 21 июня и День молодежи 27 июня. В последнем случае в стране уже будет идти досрочное голосование.
"Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения", – сказал изданию человек, близкий к администрации. У президента было 2,5 месяца ограничения публичной активности из-за коронавируса, и он его будет наверстывать, говорят политологи: людям нужно срочно напомнить о сути поправок и их актуальности.
"До голосования все ключевые события президентской повестки будут так или иначе использоваться для продвижения конституционной темы – и День России [12 июня], и парад Победы [24 июня]. Ясно, что в нынешних условиях борьбы с эпидемией особое значение имеет и День медработника, который в этом году приходится на 21 июня", – сказал "Ведомостям" руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
- Главная поправка в Конституцию – обнуление президентских сроков Путина, которое позволит ему снова выдвигаться на выборах в 2024 и 2030 годах. Но всего поправок 206.
- Согласно опросу ВЦИОМ, на голосование готовы прийти 67% россиян, а проголосовать за – 61%. Цифры "Левада-центра" по явке аналогичны цифрам ВЦИОМ, но по итогам голосования — куда менее определенны: 44% за, 32% против и 24% неопределившихся.
Врачи из Карачаево-Черкесии просят помощи у федерального центра
В Карачаево-Черкесии целые районы остаются без больницы и скорой помощи из-за вспышки коронавируса, республика уже обогнала Дагестан по уровню смертности, заявляют в обращениях в соцсетях врачи. Они просят организовать военные госпитали в регионе.
Заведующая инфекционного отделения Карачаевской райбольницы Лейла Батчаева подтвердила "Кавказ.Реалии", что медики заражаются от больных из-за нехватки средстви защиты.
"Раздали костюмы, которые надо постоянно замачивать в дезинфицирующем средстве, а потом стирать, сушить и гладить. Сестра-хозяйка сутками вместе с санитаркой занимались стиркой, глажкой, плюс работа в отделении", - рассказа Батчаева.
По ее словам, ковид-больных не принимают в специальном госпитале и возвращают в район, в больницу, не приспособленную для лечения коронавируса.
Педиатр из КЧР Зухра Хубиева также обратилась через местный телеграм-канал с просьбой о помощи. Она заявила, что остро не хватает инфекционистов-эпидемиологов.
По данным на 11 июня, коронавирус в КЧР выявлен у 1889 человек.
В Сухуми заявили о «конфронтационном настрое Вашингтона к суверенной Абхазии»
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия считают ряд высказываний посла США в ОБСЕ Джеймса Стюарта Гилмора «неприемлемыми». В Сухуми заявили, что содержание и общий тон интервью американского дипломата «производят крайне удручающее впечатление».
Гилмор заявил, что Южная Осетия и Абхазия были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов. «Всё очень просто – российская армия просто должна уйти», – сказал Гилмор.
В абхазском МИД считают, что дипломат, называя Россию «оккупантом», а Абхазию и Южную Осетию – «оккупированными территориями», использует стандартный набор фраз и односторонние оценки.
«Д. Гилмор, очевидно, не в курсе, что в Абхазии движение за независимость от Грузии набирало обороты еще в советскую эпоху, что в его основе лежало стремление абхазов к самосохранению перед перспективой поглощения со стороны независимой Грузии. Крайне негативный исторический опыт сосуществования с Грузией во многом породил стремление абхазов к самоопределению и построению независимой государственности. Между тем для Д. Гилмора, как и для некоторых других представителей западных стран, Абхазия не является самостоятельным политическим субъектом и представляет собой всего лишь марионетку в руках внешних сил. Такой подход очень удобен, поскольку позволяет Грузии и ее западным партнерам игнорировать факт существования Республики Абхазия и огульно обвинять Россию во всех своих проблемах», - сказано в заявлении.
В Сухуми считают, что «высказывания Гилмора лишь подтверждают конфронтационный настрой Вашингтона к суверенной Абхазии».
«Дают о себе знать и применяемые США двойные стандарты – признавая, что Грузия – независимое государство, у которой есть будущее, американский дипломат отказывает в таком же праве Республике Абхазия», – говорится в заявлении МИД.
В Сухуми также указали, что российские войска размещены в Абхазии «в соответствии с двусторонними соглашениями».
- Ранее Джеймс Стюарт Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии. Гилмор призвал Москву прекратить строить незаконные сооружения.
Мэра Норильска обвинили в халатности после аварии на ТЭЦ
Мэру Норильска Ринату Ахметчину предъявили обвинение в халатности после аварии на ТЭЦ и разлива топлива. Об этом сообщает Следственный комитет России. О задержании чиновника не сообщается.
Следователи утверждают, что Ахметчин не принял необходимых мер по реагированию на ситуацию и по ликвидации её последствий. В частности, мэр не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды.
Авария на норильской ТЭЦ произошла в конце мая. В результате произошёл разлив топлива. Оно попало в почву, ближайшие реки и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров.
В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а масштабы замалчивались. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
По делу об аварии на ТЭЦ задержано несколько сотрудников. 4 июня суд в Норильске арестовал на два месяца начальника одного из цехов Вячеслава Старостина. В его защиту выступают местные жители. Они считают, что Старостин не причастен к аварии и только выполнял поручения вышестоящего начальства.
Экологи называют случившееся крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе. В Минприроды заявляют, что восстановление экологии, пострадавших от разлива нефтепродуктов земель и водоёмов займет не менее 10 лет.
В США продолжают сносить памятники деятелям Конфедерации
В Соединённых Штатах участники акций протеста против расизма и полицейского насилия снесли ещё несколько статуй, которые, по их мнению, прославляют расизм и дискриминацию.
В штате Вирджиния городе Ричмонд - бывшей столице рабовладельческой Конфедерации, проигравшей гражданскую войгу 1861-65 годов - был снесён памятник бывшему президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису.
В городе Портсмут в том же штате были снесены четыре статуи, посвящённые деятелям Конфедерации.
В Ричмонде также снесли статую Христофора Колумба. Участники акций протеста считают, что мореплаватель, традиционно считающийся первооткрывателем американского континента для европейцев, является символом угнетения коренных народов Америки европейскими колонистами.
Статую Колумба снесли также в столице Миннесоты городе Сент-Пол. Ранее в Бостоне статуя Колумба была повреждена - ей оторвали голову.
Во всех этих случаях статуи были снесены и повреждены без формального разрешения властей, однако полиция не вмешивалась в происходящее.
Губернатор Вирджинии демократ Ральф Нортэм ранее распорядился в ближайшее время демонтировать памятник генералу Роберту Ли - один из наиболее известных монументов, посвящённых деятелям Конфедерации. Суд пока приостановил исполнение этого решения на 10 дней.
Протесты под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" вспыхнули во многих городах США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Многие их участники требуют демонтажа символов расизма. Во многих штатах ведутся дискуссии о судьбе памятников, прославляющих деятелей Конфедерации или тех, кто имел отношение к рабовладению.
Президент Дональд Трамп заявил, что военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, не будут переименованы - после того, как руководство Пентагона заявило, что готово к дискуссии о переименовании.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани выразила негодование в связи с тем, что кто-то может решить, что такие базы, как Форт-Худ в Техасе и Форт-Брэгг в Северной Каролине (названные в честь генералов Конфедерации) "каким-то образом по своему характеру являются расистскими" - сообщает "Голос Америки". Отметив, что многие основатели США также были рабовладельцами, она спросила, нужно ли также переименовать институты, носящие имена первых президентов, включая Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона.
В свою очередь, спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси потребовала убрать из Капитолия США статуи 11 деятелей Конфедерации.
В Южной Осетии выявили два новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили два новых случая заболевания коронавирусом. Это – курсанты, вернувшиеся из Волгограда, сообщила «Рес» замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«У них были клинические проявления и на десятый день тесты показали положительный результат», – сказала Гаглоева.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 68, из них 34 выздоровели. Всего под наблюдением находятся 268 человек.
- Югоосетинские власти продлили ограничения на де-факто границе с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на российских военнослужащих и граждан, возвращающихся по специально разработанному графику.
Число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч
В России за прошедшие сутки, по официальным данным, выявлено 8799 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии зафиксировано более полумиллиона заражений. Умерли за день 174 пациента. Погибли с начала эпидемии более шести с половиной тысяч человек.
По данным Роспотребнадзора за день проведено почти 330 тысяч лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением находятся около 322 тысяч человек.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России сложна для понимания. ВОЗ считает, что для такого количества населения в стране уровень смертности людей с COVID-19 крайне низкий.
Ранее в нескольких СМИ высказывались предположения, что официальная статистика умерших от коронавируса в России может быть занижена на 70 процентов. Независимые исследователи предполагают, что власти регионов могут манипулировать данными и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают.
В МИД России, после выхода статей в западной прессе о числе смертей в Москве и Санкт-Петербурге, публикации назвали "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".
Гахария поблагодарил Цихелашвили за инициативу «Шаг к лучшему будущему»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили за работу в правительстве. Цихелашвили покидает пост – она станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях.
На заседании правительства Гахария отметил вклад Цихелашвили в инициативу «Шаг к лучшему будущему».
«Это серьёзный шаг вперёд на пути создания нормальных условий для проживающих по обе стороны оккупационной линии граждан, для восстановление гражданских «мостов» – в экономике, бизнесе, социальной и культурных сферах», - отметил глава правительства.
Гахария заявил, что имя преемника Цихелашвили на посту госминистра станет известно позже.
Сегодня же премьер-министр Грузии написал в социальной сети Twitter, что оккупация остаётся одной из самых больших проблем для Грузии.
«Я посетил наших граждан, живущих в непосредственной близости от линии оккупации. Наша цель - создать равные возможности для каждого гражданина, и мы намерены это сделать», - отметил он.
- Мирная инициатива под названием «Шаг к лучшему будущему» нацелена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом – Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом.
По словам главы правительства, у него постоянный контакт с премьер-министром Армении, общаются с армянскими коллегами министры здравоохранения и экономики, а также глава внешнеполитического ведомства.
«Мы идентифицировали помощь, которая необходима нашим соседям. Судя по всему, в первую очередь, это будет помощь медицинским персоналом», - отметил Гахария.
Ранее проживающие в Грузии армяне направили в Армению 27 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Грузинские общественники создали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.
- Накануне число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 428, в общем составив 14103. Число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 227, а 77 пациентов с коронавирусом скончались по другим причинам.
Часть конгрессменов США считает Иванишвили близким союзником Путина
Часть членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии считает экс-премьера Грузии, лидера правящей партии Бидзину Иванишвили близким союзником Владимира Путина.
Об этом говорится в документе, посвящённом усилению США и борьбе с глобальными угрозами. Его подготовили 13 конгрессменов.
В докладе речь идёт о необходимости продления санкций против России. Республиканцы считают, что санкции недостаточно затронули внешнеполитических друзей Путина, которые притесняют суверенитет бывших советских республик.
В этом контексте в документе указано, что самый богатый человек в Грузии, Бидзина Иванишвили – «близкий союзник Путина, участвующий в дестабилизации ситуации в Грузии в пользу России».
В документе также указано, что медиаимперия олигарха Виктора Медведчука «активно участвует в распространении дезинформации в Украине».
Число случаев коронавируса в Грузии выросло на 6, выздоровевших на 4
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 828. За сутки в Грузии выявили 6 новых случаев заражения.
Глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили накануне заявила, что не установлен источник заражения пяти новых случаев.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 4 и сейчас составляет 694. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3230 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 285.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число подтверждённых случаев составляет 66, из них 34 пациента выздоровели.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных заболевших составляет 36. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер.
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