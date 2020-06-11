Пентагон подтвердил военную помощь Киеву на 250 миллионов долларов

Минобороны США подтвердило выделение военной помощи Украине в этом году на сумму в 250 миллионов долларов - в рамках Инициативы содействия безопасности страны (USAI).

Предоставление половины этой суммы зависело от прогресса в реализации реформ в военной сфере, говорится в распространенном в четверг сообщении Пентагона. Там отметили, что средства предназначены для дополнительной подготовки, закупки снаряжения и консультаций с целью позволить Украине более эффективно противостоять российской агрессии.

Украина в сообщении Пентагона названа «важнейшим партнером на передовой линии стратегического соперничества с Россией». В тексте также подчеркивается, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В украинском Министерстве обороны американских партнеров поблагодарили за помощь в укреплении обороноспособности, передает «РБК-Украина». В Киеве подчеркивают, что реформа сектора безопасности и обороны и его приближение к стандартам НАТО остается одним из главных приоритетов украинского правительства.

Москва всегда категорически отрицала обвинения в агрессии в отношении Украины и эскалации конфликта на территории Донбасса.