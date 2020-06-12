Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 72

Казахстан через месяц после снятия режима ЧП вынужден вернуться к запретам. С 13 июня в Карагандинской области возвращают жесткие ограничительные меры. Власти объясняют эти меры ростом числа заболевших.

Как сообщил в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач области Канат Аскаров, запрещается собираться в группы более трех человек, за исключением членов семьи, и передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых. В Караганде вновь закрываются парки, детские дворовые площадки, запрещаются прогулки в скверах и на площадях.

В городах и поселках вновь ограничивается работа ряда объектов и организаций, возобновляется удаленный режим работы большей части сотрудников государственных и бюджетных организаций. Общественный транспорт будет работать с 6 до 10 часов утра и вечером с 17 часов до 21 часа. Продовольственные рынки будут обязаны закрываться по выходным на санитарный день. В такси можно перевозить только одного пассажира или не более двух детей в сопровождении одного взрослого. Запрещается передвижение личного автотранспорта с 23 до 5 часов утра. Вокруг некоторых населенных пунктов области – Жезказгана, Каркаралинска и поселка Жарык Шетского района – намерены установить блокпосты.

За последние сутки в регионе выявлено 52 случая коронавирусной инфекции. Власти сообщили также о выявлении за неделю 303 случаев, когда заболевание протекало бессимптомно. Всего к Казахстане на данный момент 13 558 заболевших с начала эпидемии и 67 смертей. Однако это официальные данные. Поездка наших корреспондентов на одно только кладбище для умерших от COVID-19 показала совсем другую картину.

В Албании выявлено 44 новых случая. Это самый большой прирост больных с начала эпидемии в стране 4 марта.

В Боснии и Герцеговине за сутки 47 новых случаев. Больше этого было 4 мая.

В Сербии 71 новый больной. Эпидемиологи отмечают вспышку в университетах.

В Северной Македонии еще хуже: 174 новых случая инфицирования и семь смертей. Такого не было больше месяца.

Власти предупреждают о том, что надо соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что карантин снят. Но пока это не возымело действия.